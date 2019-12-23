Прожиточный минимум: кому поднимут первому и как будут считать

В Украине могут полностью изменить не только размер прожиточного минимума, но и методологию его расчета. А также продлить детский возраст до 20 лет и ввести понятие прожиточного минимума для семьи. Об этом говорилось 18 декабря на парламентских слушаниях на тему "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".



Сколько в Украине бедных

Сегодня размер прожиточного минимума в нашей стране определяется возможностями бюджета и не отвечает определению этого важного социального показателя, заложенному в украинском законодательстве – как фактической "черты бедности".

Подходы к определению бедности в мире разные. Всемирный банк, например, вводит понятие "абсолютная бедность". Это когда человек вынужден жить менее чем на 2 доллара в день. В ООН и ЕС бедностью считается доходы на одного человека менее 5 долларов в день.

Если верить Госстату, в Украине есть не только бедные, но и абсолютно бедные. Минимальная пенсия сегодня составляет 1638 грн. Выходит, получатели таких пенсий вынуждены жить на 2,3 доллара в день. Это с учетом повысившейся с 1 декабря пенсии и укрепившегося курса гривни. В начале года, когда минимальная пенсия составляла всего 1497 грн, а курс – почти 28 грн, получателям таких пенсий приходилось обходиться 1,78 долларом в день.

Официальный прожиточный минимум с 1 декабря вырос до 2027 грн. Таким образом, те, чьи доходы равны прожиточному минимум, вынуждены жить на 2,8 доллара в день. Это чуть выше абсолютной бедности, но, тем не менее, почти вдвое меньше, чем порог обычной бедности – 5 долларов. По данным Госстата, доходы ниже официального прожиточного минимума имеют 1,8% украинцев.

Сколько же нужно получать – в виде зарплаты, пенсии, социальных выплат – чтобы не считаться бедным? Расчеты просты: 5 долларов умножаем на 30 дней – получается 150 долл. По нынешнему курсу 23,45 – это 3517 грн. Такая сумма должна приходиться в месяц на каждого члена семьи, чтобы семья не считалась бедной по мировым стандартам. По украинским стандартам – доход на каждого члена семьи не должен быть ниже реального прожиточного минимума. По состоянию на октябрь – это 4218 грн.

При этом, по данным Госстата, в Украине 14,3% домохозяйств имеют месячный доход менее 3 тыс. грн. Еще 20% – 3-4 тыс. в месяц. Таким образом, получается, что примерно каждый третий украинец сегодня живет за чертой бедности. А год назад ситуация была еще хуже: 25,6% имели доходы менее 3 тыс. грн, а еще 28,6% – от 3 до 4 тыс. грн. То есть бедными было больше половины населения Украины.



Прожиточный минимум хотят приблизить к реальному

Однако вскоре, похоже, придется вводить еще одну "разновидность" прожиточного минимума – реальный. Дело в том, что, как признала во время парламентских слушаний Юлия Соколовская, даже фактический прожиточный минимум (тот, который 4218 грн) сегодня рассчитывается по давно устаревшей методике и без учета медицинских и социальных научно обоснованных нормативов. Как писал сайт "Сегодня", порядок расчета прожиточного минимумана протяжении нескольких лет оспаривала ОО "Открытая Украина" и ее руководитель, юрист Станислав Батрин. В ноябре этого года суд вынес решение, обязывающее Кабмин пересчитать размер прожиточного минимума в соответствии с украинским законодательством. Речь идет не только о "правильных" ценах. Необходимо пересмотреть также набор продуктов и услуг, которые включены в потребительскую корзину и на основании которых рассчитывается размер прожиточного минимума.

Как заявила с парламентской трибуны во время слушаний в ВР, "к категории бедных людей, по стандартам ООН и Евросоюза, относят не только тех, кто имеет мизерные заработки. Бедность в современном понимании – это недоступность целого ряда базовых социальных, медицинских и IT-услуг, автомобилей, смартфона, стиральной машины, компьютера и т.д. Бедность – это когда семьи тратят большую часть средств на продукты питания, на оплату тарифов, это жизнь от зарплаты до зарплаты, когда нет возможности откладывать деньги на будущее и непредвиденные расходы".

В настоящее время в потребительскую корзину украинцев и, соответственно, в прожиточный минимум не включены расходы на мобильные телефоны и ноутбуки, на интернет, даже на стиральную машину и пылесос. В то время, как, например, в Великобритании в потребительскую корзину входят даже услуги садовника и билеты на футбол, во Франции – косметика, посещение салонов красоты и покупка корма для домашних животных.

Что же касается структуры трат, то, по информации народного депутата Михаила Цимбалюка, в развитых странах доля продуктов питания невелика. Например, в США люди тратят на еду в среднем 6,4% своих доходов, в Канаде – 9,1%. В Кении и Камеруне, которые считаются одними из самых нуждающихся государств, жители тратят на пропитание 46,7 и 45,6% доходов. В Украине же, по данным Госстата, среднестатистическая семья выделяет на продукты питания 49,4% доходов (по последним данным за I полугодие 2019-го). Еще более 17% уходит на коммунальные услуги.



Что намерено изменить правительство

Как заявила во время парламентских слушаний министр социальной политики Юлия Соколовская, возглавляемое ею ведомство "движется в направлении того, чтобы пересчитать прожиточный минимум и найти необходимый для этого ресурс".

Она подчеркнула, что механически увеличить цифру вдвое невозможно. "Социальная политика не живет отдельно от всей экономической ситуации в стране. И, когда мы говорим о прожиточном минимуме и обо всем, что его касается, мы должны понимать, что от экономического развития страны будут зависеть ресурсы, которые мы можем направить на те или иные социальные выплаты", – сказала Юлия Соколовская.

В качестве первого шага по изменению ситуации с прожиточным минимум Минсоцполитики подготовило законопроект, которым предлагается "отвязать" от прожиточного минимума целый ряд показателей, с ним не связанных. В соответствии с ним размеры штрафов и пени, которые раньше высчитывались от прожиточного минимума, планируется начислять исходя из новых показателей – "расчетная единица" и "штрафная ставка", которые будут утверждаться в законе о госбюджете каждый год. А размеры зарплат "привяжут" к "минимальному должностному окладу", который, правда, появится только с 2021 года.

В Минсоцполитики считают, что "отвязка" различных выплат от прожиточного минимума позволит аккумулировать средства именно для помощи малообеспеченным и поднять прожиточный минимум до реального размера.

Сейчас речь идет о повышении прожиточного минимума до 3-4 тыс. грн, в зависимости от социальной группы. Однако, повторим, реальный размер прожиточного минимума должна установить научно-общественная экспертиза. Повышение будет происходить поэтапно. "Мы будем поэтапно двигаться к тому, чтобы он [прожиточный минимум] составлял не менее 30-40% от размера средней зарплаты", – говорила Юлия Соколовская.

В качестве первого шага по повышению прожиточного минимума планируется поднять прожиточный минимум в рамках программы помощи малообеспеченным семьям. Как заявила на парламентских слушаниях Юлия Соколовская, сейчас в этой программе "вообще применяется уровень обеспеченности, ниже установленного прожиточного минимума, что, по нашему мнению, абсолютно неправильный подход…" Если для лиц, утративших трудоспособность, уровень обеспеченности, согласно этой программе, составляет 100% прожиточного минимума, то для детей – только 85%, а для трудоспособного населения – всего 21%. Теперь же для детей и для трудоспособных людей прожиточный минимум планируется поднять.

Кроме того, как заявила глава Минсоцполитики, уже начата совместная работа с Минздравом по пересмотру продуктового набора, который входит в потребительскую корзину. Однако, похоже, в скором времени мы услышим более серьезные новости, касающиеся определения и применения прожиточного минимума, чем обычный пересчет нормативов и потребительской корзины в целом.



Как будут считать прожиточный минимум

Во время парламентских слушаний не единожды говорилось о том, что в мире существует много разных подходов к определению и применению прожиточного минимума. Как писал сайт "Сегодня", во многих странах понятия "прожиточный минимум" не существует вовсе, считают только стоимость потребительской корзины. В других странах понятие "прожиточный минимум" существует, однако он не привязан к потребительской корзине. В Украине также хотят пересмотреть подходы к определению потребительской корзины и прожиточного минимума.

Существующие методологии определения прожиточных минимумов перечислила глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Статистический, исследующий траты 20% самых бедных семей страны. Нормативный – определяющий прожиточный минимум по фактической стоимости потребительской корзины. Медианный (50% средних трат домохозяйства). Ресурсный – исходя из возможностей бюджета. Нормативно-статистический (комбинированный), субъективный, медианный и т.д.

"В мире есть куча разных методов… Но какую бы методику мы не взяли и как бы мы не рассчитывали прожиточный минимум, мы все равно получим величину, которая сегодня более 4 тысяч гривен", – сказала Галина Третьякова.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова во время своего выступления говорила о том, что новая методика должна, во-первых, позволять быстро реагировать на изменения в структуре потребления. Во-вторых, прожиточный минимум предлагается определять не для каждого человека отдельно, а для семьи. А пищевую корзину формировать отдельно для разных возрастных групп (сегодня разделяют только наборы продуктов для детей и взрослых). Кроме того, могут быть пересмотрены и возрастные границы социально-демографических групп.

"Мы должны перейти, наконец, к расчету прожиточного минимума для каждой семьи. Потому что социальная помощь опирается на родственные принципы, она не предоставляется каждому отдельному человеку. И, соответственно, есть предложения, скажем, установить различный удельный вес пищевой составляющей в прожиточном минимуме. Установить следующим образом: первая группа – дети до 6 лет. Там пищевая составляющая должна быть примерно 50%. Вторая группа – это 6-19 лет, 18-ю нельзя ограничивать, это еще дети – в 19 лет. Реальный трудоспособный возраст в Украине наступает в 20 лет, до 20 почти никто не работает, что бы мы там не рисовали в своих законах. Там надо установить прожиточный, удельный вес пищевой составляющей на уровне 40%. То есть больше должно идти на непродовольственные товары и услуги. Третья группа – это 20-64 года. Это реальный возраст участия на рынке труда. И вот в этом возрасте мы должны установить пищевую составляющую на уровне 60%. Потому что, во-первых, такой подход мотивирует трудоспособных людей работать, а не надеяться на помощь, а во-вторых, это международный критерий. Четвертая группа – это люди до 75 лет, там удельный вес пищевой составляющей – 40%. И, наконец, последняя группа – старше 75 лет, там нельзя больше 30% пищевой составляющей, потому что там очень высокая составляющая – это лекарство", – объяснила Элла Либанова.

Кроме введения прожиточного минимума для семьи планируется также перейти на посемейное налогообложение, о чем новости "Сегодня" также уже рассказывали.

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