Приманка для Зеленского. Почему Путин решил пока не давать Украине дешевый газ

Министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказали о том, каких результатов Киеву удалось достичь в переговорах с Москвой при посредничестве Еврокомиссии.

Что получит Украина?

Итак, Украина и Россия договорились по новому контракту о транзите газа - именно новому, а не продлении старого. Он заключается на 5 лет с возможностью продления еще на 10 после 2024 г. Гарантированный объем транзита в 2020 г. составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб м в год. Важно отметить, что это минимальные объемы прокачки, дополнительные объемы также вполне возможны - их условия будут определяться на аукционах. И речь не идет лишь о "газпромовском" газе. "Мощности могут быть предложены всем пользователям системы. Тут (в протоколе, - ред.) указаны только гарантированные объемы на период, но все участники рынка смогут бронировать дополнительные мощности через систему аукционов. Поэтому украинская ГТС может быть загружена еще больше, чем предусматривает этот протокол", - уточнил Витренко. Если так произойдет, то Украина будет интегрирована в европейский рынок.

Тариф для транзита газа еще будет рассчитан - по европейской методологии. Этим займется Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) совместно с представителями Еврокомиссии. Известно, что из-за уменьшения объемов прокачки газа тариф вырастет. По оценкам финансового аналитика Андрея Блинова, от транзита Украина может получить $2 млрд поступлений в 2020 г. и по $1,3 млрд в последующие четыре года.

Несколько ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев озвучил свой расчет тарифов, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС украинской газотранспортной системой. Если "Газпром" будет бронировать 60 млрд куб. м в год, то в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне $3,21 за прокачку тысячи кубометров газа 100 километрами украинской ГТС. Для сравнения, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит $2,61.

Кроме того - и это, пожалуй, не менее важно, чем транзит, - стороны договорились, что Россия выплатит Украине около $3 млрд по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 г. Причем это произойдет еще до Нового года. В ответ Украина откажется от других претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту. Иначе говоря - от претензий на $12,2 млрд, иск по взысканию которых был подан летом этого года.

Если быть более точными, россияне выплатят немногим более $2,9 млрд (штраф + проценты и пени по нему). Напомним, что ранее рассматривались разные варианты получения этих средств. Украинская сторона была готова получить этот долг в виде поставок российского газа, а буквально накануне была вброшена информация о том, что возврат будет и вовсе совершенно неформальным - "Газпром" якобы не станет противиться тому, что "Нафтогаз" заберет его активы, уже арестованные в Европе.

Риски соглашения

"Мы сделали практически невозможные вещи: провели анбандлинг за три месяца и обеспечили транзит", - констатировал Алексей Ожель. А вот вопрос о прямых закупках газа Украиной у России, как оказалось, был исключен из переговоров и пакетных договоренностей. Но не исключен из повестки дня. Украина при необходимости сможет закупать газ у "Газпрома"

"Стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок", - сказано в подписанном протоколе.

И тут кроется определенный риск для нашей страны. Поскольку тема поставок российского газа вынесена за рамки нынешних договоренностей, у президента РФ Путина останется возможность в будущем "соблазнять" руководство Украины дешевым газом. А украинскому президенту Владимиру Зеленскому действительно нужен дешевый газ (россияне, напомним, обещали -25% скидки), так как он пообещал снизить коммунальные тарифы. Но второй раз слезть с "газовой иглы" Украине будет уже куда сложнее. Кстати, если присмотреться к приведенной выше формулировке, то фраза "за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок" открывает двери для торгов по поводу дешевого газа.

Относительно судебных исков, на пресс-конференции делался акцент на "пакетном соглашении", предусматривающем отказ от всех претензий. Более четкие данные - протоколе переговоров, из которых следует, что и Украина, и Россия отказываются от всех арбитражных и судебных исков, по которым не принято окончательных решений. Включая тот самый иск НАК к "Газпрому" на $12,2 млрд.

Однако, что очень важно, речь идет только об урегулировании споров между двумя компаниями - "Нафтогазом" и "Газпромом". А вот иск России по $3 млрд, известным как "долг Януковича", сюда не подпадает. То есть РФ может и дальше требовать от Украины в Верховном суде Великобритании $4,5 млрд, сумму до которой выросли "аппетиты" истца.

Кроме того, есть риск, что за кадром осталась негласная договоренность о том, что Украина в дальнейшем не будет препятствовать достройке "Газпромом" газопровода "Северный поток - 2".

Ну и, наконец, вызывает некоторые сомнения экономическая выгодность новых транзитных договоренностей. Транзит объемом в 40 млрд куб. м в год - это все-таки больше компромисс в пользу России. Потому что для украинской ГТС это будет означать работу на грани рентабельности. Да, система будет загружена, да, она будет поддерживаться в рабочем состоянии, да, сохранятся рабочие места. Но о развитии, о модернизации ГТС говорит не приходится.

Ко всему этому остается добавить, что само сотрудничество с РФ несет риск - если Москва вдруг получит возможность безболезненно обойтись без украинского газового транзита, то она от него откажется. Повод юристы найдут - и, значит, опять болезненные затяжные суды.

Переговорный фон Переговоры эти, вопреки обыкновению проходили в Минске. Фоном для них стало сразу несколько событий. Во-первых, встреча президентов Украины и РФ в Париже в "нормандском формате". Во-вторых, - введение американцами санкций против подрядиков проекта "Северный поток - 2". Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas, сразу же приостановила строительство газопровода. В-третьих - 27 ноября Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляции на решение Стокгольмского арбитража. Тот в декабре 2017-го обязал "Нафтогаз Украины" выплатить "Газпрому" $2 млрд за поставленный, но не оплаченный газ. А в феврале 2018 г. принял решение по второму контракту на транзит газа - уже в пользу "Нафтогаза" на сумму $4,6 млрд. Разница оказалась в пользу Киева - "Газпром" по решению арбитража оказался должен $2,6 млрд. Российская газовая монополия отказалась платить и подала апелляцию. Шведский суд ее отклонил. А главное - в США уже на последнем этапе согласования жесткие санкции против строителей Северного потока - 2, что означает туманные перспективы для этого трубопровода и необходимость для России прокачивать газ через Украину, чтобы не срывать контракты с европейскими партнерами.

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