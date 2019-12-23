Это уже секвестр: Кабмин провалился в бюджетную дыру

Правительство до конца года заморозило ряд выплат, чтобы удержать бюджетный дефицит в плановых границах. По своей сути - это секвестр госбюджета, хотя власти всячески это опровергают. Как выяснилось, государственная казна в текущем году недополучит десятки миллиардов гривен. Если правительство срочно не примет меры, проблемы перетекут в следующий год и будут нарастать как снежный ком. "Апостроф" разбирался, почему так произошло.

Правительство до конца 2019 года приостанавливает выплаты из бюджета по ряду программ из-за образовавшегося внепланового бюджетного дефицита. Об этом говорится в поручении премьер-министра Алексея Гончарука Министерству финансов и Государственной казначейской службе по итогам совещания, которое состоялось 17 декабря. Текст документа имеется в распоряжении "Апострофа".

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", – говорится в поручении премьера.

Такое решение принято для того, чтобы не превысить запланированный объем дефицита госбюджета текущего года.

Минфин, в свою очередь, сообщил, что по так называемым защищенным статьям бюджета – пенсии, зарплаты (бюджетников), социальные выплаты – задержек с платежами не будет. Также планируется финансировать все обязательства, зарегистрированные за 11 месяцев текущего года. "Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что невыполнение доходной части госбюджета, приведшее к образованию сверхпланового дефицита, произошло вследствие установления более крепкого, чем закладывалось в бюджет, обменного валютного курса, более медленного роста импорта, а также падения производства табачных изделий.

Эксперт экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Даниил Монин в комментарии под сообщением Минфина написал, что по факту это, секвестр бюджета.

Глава ведомства Оксана Маркарова с этим, впрочем, не согласилась.

Однако, вне зависимости от того, как назвать то, что произошло, очевидно одно: денег в бюджете нет. И главная причина – как раз в том, что их не было на выплату зарплат бюджетникам и пенсий. Но не осуществлять эти выплаты правительство не может – и далеко не только потому, что это – защищенные статьи бюджета - просто на фоне майданов под лозунгами "Нет капитуляции" и "Нет продаже земли" власти совсем не нужен еще и социальный протест под Новый год.



Дело на 100 миллиардов

Так сколько все же денег не хватает в государственной казне?

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в своем телеграмм-канале данные о выполнении госбюджета за 11 месяцев 2019 года. Так, согласно документу, план доходов общего фонда на январь-ноябрь не выполнен на более, чем 51 миллиард гривен или на 6,1%. При этом самый большой недобор по доходам отмечен по акцизу с произведенных в Украине табачных изделий – на 14,35 миллиарда гривен или 27,7%; рентной плате за пользование недрами – на 11,1 миллиарда гривен или 23%, и по НДС с ввезенных в Украину товаров – на 36,6 миллиарда гривен или 12,3%.

Согласно оперативным данным выполнения госбюджета в январе-декабре 2019 года (по состоянию на 17 декабря), которые есть в распоряжении издания, только от Гостаможни при плане в 352,5 миллиарда гривен в казну поступило 304 миллиарда гривен, что на 48,5 миллиарда гривен или 13,8% меньше плана.

По оценкам инсайдеров, дефицит бюджета на конец года может составить порядка 40 миллиардов гривен (некоторые оценки показывают кассовый разрыв в 100 миллиардов гривен).

То, что ситуация плачевная, говорит и решение Кабмина на заседании 18 февраля до конца 2019 года сделать дополнительные внутренние заимствования в объеме 10 миллиардов гривен в счет финансирования госбюджета 2020 года. Указанные деньги пойдут на обеспечение финансовой стабильности страны в январе. Что не удивительно, так как на этот месяц приходится пик платежей по госдолгу – только в первую неделю января необходимо выплатить около 6 миллиардов гривен.



Таможня не дает добро

Как рассказал информированный источник издания, на одном из последних правительственных совещаний по вопросам выполнения бюджета, было констатировано, что таможня в декабре вряд ли соберет более половины плана поступлений на этот месяц.

С одной стороны, есть объективная реальность – укрепление гривны и замедление роста импорта, но проблема не только и не столько в этом. В разговоре с "Апострофом" эксперт института GROWFORD Алексей Кущ напомнил, что новый глава Гостаможни Максим Нефедов приходил на должность под лозунгом борьбы с контрабандой, утверждая, что она составляет примерно столько же, сколько и легальная трансграничная торговля: "Нескольких месяцев при власти достаточно, чтобы эти потоки из серых перевести в белые". Но по факту ничего подобного не произошло – по неофициальной информации, расхождения между товарными и финансовыми потоками по экспорту-импорту составляют от 30 до 40 миллиардов долларов. "Это – фиктивный экспорт и фиктивный импорт. И, на самом деле, - огромный источник пополнения бюджета. Наведите там порядок, и эти деньги перекроют курсовые потери. Поэтому приходим к неутешительному выводу: на таможне ничего не поменялось. Нельзя говорить, что на таможне наведен порядок, когда таможенные отчисления падают", - говорит Кущ.

Но проблема, конечно, же намного шире, чем только таможенные сборы. За всем, что произошло в конце этого года, скрывается провал бюджетной, да и всей экономической политики нового украинского правительства, убежден эксперт. По его словам, в сложившейся ситуации есть ответственность, как Национального банка Украины (НБУ), так и Министерства финансов. Так, например, регулятор проводил достаточно жесткую монетарную политику, в то время как Минфин выстраивал авантюрную пирамиду облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что спровоцировало приток в Украину спекулятивной валюты, в результате чего произошло атипичное укрепление гривны.

Но основная ответственность лежит на Кабинете министров: "Правительство сейчас упрекает Национальный банк в том, что он, якобы, укрепил курс гривны, не снизил учетную ставку (при том, что регулятор снизил ставку с 25 ноября с 16,5% до 15,5%, а с 13 декабря до 13,5% - "Апостроф"), и в результате бюджет недополучил огромные средства от таможни, потому что все платежи привязаны к валютному курсу, но по сути Кабмин просто пытается перевести стрелки, так как сам ничего не сделал (чтобы улучшить ситуацию)".



"Астанавитесь!"

Нынешняя ситуация с заморозкой бюджетных выплат стала беспрецедентной за последние годы. "Мы уже даже привыкли к более или менее ритмичному выполнению бюджета", - отметил Алексей Кущ. То, что произошло сейчас, это - своеобразный "привет из 90-х": "Пока это не охватило системные части бюджета. Сейчас речь идет о финансировании в рамках госфонда регионального развития, в основном, инфраструктурных проектов, строительства социальных объектов – больниц, детских садов, школ – все это будет не достроено или построено не вовремя".

То что произошло сейчас, - серьезный звонок, и, если правительство не начнет решать накопившиеся проблемы, они только усугубятся - продолжится падение промышленного производства, сокращение оптовой торговли, замедление капитальных инвестиций, а после этого ожидается сокращение рабочих мест, уменьшение фонда оплаты труда: "В результате у людей будет меньше денег, а рост реальных доходов населения может замедлиться, фактически, до нуля. Поэтому следующим этапом станет падение розничной торговли и сокращение инвестиций в сектор строительства. В конце цепочки – замедление роста ВВП и, как следствие, - меньше возможностей перераспределять его в виде бюджетных показателей".



От себя добавим: это даже не звонок, а самый настоящий колокольный звон по критическому непрофессионализму кабминовской команды – премьера Гончарука, министра финансов Маркаровой и главы Гостаможслужбы Нефедова, которые толкают страну в бездну.

Виктор Авдеенко

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