Новый виток. Каким украинским производителям навредят российские санкции

Россия и Украина во вторник, 17 декабря, обоюдно обновили направленные друг против друга санкционные списки. Украинские ограничения, утвержденные Кабмином еще 27 ноября, в первую очередь коснулись российских компаний, изначально не имеющих взаимосвязей с украинской экономикой.

Так, украинские санкции коснулись более 100 юрлиц, среди которых компании зарегистрированные на территории России и зарегистрированные по российскому законодательству в Крыму. Также это юрлица, обеспечивающие незаконную деятельность администрации РФ, незаконно осуществляющих вещание на захваченных в автономной республике радиочастотах, либо привлеченные к поставке материалов оборонно-промышленного комплекса.

Со своей стороны РФ ответила запретом на ввоз для сразу несколько разнородных групп украинских товаров куда более потребительского свойства: кукурузного крахмала, глюкозы и глюкозных сиропов, медицинских приспособлений, котлов центрального отопления, а также комплектующих для насосов. Для части производителей указанной продукции российский рынок до сих пор оставался немаловажным. Кому из них придется переориентироваться и как быстро смогут они найти альтернативный рынок сбыта, выяснял UBR.ua.



Не все Днепру патока

Днепропетровский Крахмально-паточный комбинат (ДКПК) в 2016 году благодаря девальвации гривны смог существенно нарастить экспорт кукурузного крахмала в Россию, опустив цены местного рынка на 30%. Это вызвало беспокойство местных производителей: так, ассоциации "Росскрахмалпатока" даже направляла обращение в федеральные органы исполнительной власти, уже тогда требуя ввести запрет на ввоз в Россию кукурузного крахмала и патоки.

В целом, импорт кукурузного крахмала за тот период для РФ вырос в четыре раза, а крахмальной паток – в 14, при этом экспорт украинских предприятий ДКПК и "Интеркорн", наращиваясь с каждым месяцем, к сентябрю 2016 года составил 5191 тонну.

Руководитель упомянутой Ассоциации Олег Радин также отметил, что объем производства ДКПК наибольший среди всех стран СНГ, что дает предприятию возможность занять до 65% российского рынка крахмалопродуктов в перспективе.

Однако уже тогда Россия не являлась безальтернативным рынком сбыта для украинских производителей: так, общий экспорт кукурузного крахмала из Украины в 2017-2018 годах стабильно рос, а крупнейшим потребителем отечественной продукции уже тогда несколько сезонов являлась Индонезия.

"Глюкозу из Украины перестали экспортировать еще в 2018 году, доли России в поставках кукурузного крахмала и глютена не превышали 3%. Глюкоза, сиропы и другие продукты переработки кукурузы – товар широкого спектра применения, спрос на который в глобальных масштабах стабильно высокий, потому переориентация не составит труда", - отметил в комментарии UBR.ua генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов.



Кому санкции навредят

Тем не менее, от расширения санкционного перечня все же пострадают отдельные украинские производители - в первую очередь в сегменте котлов центрального отопления.

"Среди украинских производителей больше всего пострадает сегмент котлов – на Российский рынок котлов приходилось 80% в 2018 году и 70% по состоянию на 1 половину 2019 года", - отметил в комментарии UBR.ua Александр Соколов, также спрогнозировав постепенное снижения производства данного вида продукции в Украине.

"В сегменте котлов последние три года наблюдается такая тенденция, что спрос на украинские котлы в Украине достаточно стабилен, в то время как экспорт в РФ сокращался и без санкций (ранее санкции были, но касались только паровых котлов). Учитывая качественные характеристики и высочайшую конкуренцию на рынке европейских стран и сравнительно невысокую потребность в котлах в южных регионах, производство будет снижаться за счет сбыта продукции на экспорт", - рассказал директор Pro-consulting.



В чем смысл?

Учитывая, что расширение санкций не принесет особого вреда украинской экономике и отдельным ее сегментам, появляется вопрос о причинах выбора конкретных позиций для запретительного списка.

"Можно предположить, что наложение санкций касалось скорее не отраслей, которые могут быть стратегически важными для локального бизнеса, а конкретных компаний, которые поставляют продукцию В Россию", - предположил Соколов.

Отметим, что, к примеру, конечным бенефициаром упомянутого Днепровского КПК завода является экс-президент Украины Петр Порошенко.

В большей степени расширение санкций является имитацией борьбы, сделанной в ответ на украинские запретительные меры, выразил мнение в комментарии UBR.ua экономический эксперт Александр Охрименко. При этом он заметил, что, помимо сферы энергоресурсов, еще осталась "масса" бизнеса, как украинского, работающего в России, так и наоборот, которые ведут дела через офшорные зоны.

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