Соглашение по газу есть. В каких деталях скрывается дьявол

В Берлине, в Министерстве экономики и энергетики ФРГ, прошла пресс-конференция по итогам газовых переговоров России, Украины и ЕС. Открыл брифинг давний и активный участник переговоров между Москвой и Киевом по транзиту газа в Европу, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его словам, переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными. В результате Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения, причем соглашение достигнуто по всем элементам. "Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения", - добавил Шефчович.

Далее вступил министр энергетики РФ Александр Новак, который пояснил, что Москва и Киев подготовили проект детального протокола, "который в высокой степени готовности и требует согласования" в ближайшее время. Он уточнил, что окончательная версия соглашения между странами будет обсуждаться в пятницу. Пока же стороны не намерены сообщать детали, так как документ должны одобрить в двух столицах. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заверил, что "наработаны основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне". (Проще говоря, дать свое согласие на некий вариант договоренности должны президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.)

В свою очередь министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев "качественно отработали" решение по газу. По его словам, оно приближает страны к подписанию итогового договора, причем стороны сразу же (то есть в четверг) подготовили конечный протокол решения. "В ближайшее время, я уверен, мы достигнем позитивных результатов для всех сторон", - подчеркнул Оржель.

"Газпром" и новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины" проведут переговоры в субботу на техническом уровне, заявил журналистам глава украинской компании Сергей Макогон. Как известно, недавно "Нафтогаз Украины" провел анбандлинг: передал акции оператора ГТС холдингу "Магистральные газопроводы Украины", подконтрольному Минфину. Новая компания начнет деятельность с 1 января 2020 г. Причина такого решения в том, что, согласно европейским нормам, компания-оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Теперь "Газпром" сможет заключить новый контракт уже с независимым оператором. А значит сделка будет заключена на европейских условиях, что однозначно выгодно Украине.



Ключевые позиции

Однако дьявол всегда кроется в деталях, которые до сих пор неизвестны. Основные риски для Украины связаны с договоренностями по таких вопросам:

- на какой срок будет подписан транзитный контракт: России выгоден короткий, пока не достроят Северный поток - 2 (СП2), а Украине - соответственно, многолетний;

- согласится ли Киев простить "Газпрому" выигранные в Стокгольмском арбитраже $3 млрд и прекратить другие судебные иски против российского монополиста, в том числе на $12 млрд;

- примет ли Украина возможное предложение из Москвы о возвращении выигрыша в Стокгольмском арбитраже не живыми деньгами, а газом или каким-либо другим способом (СМИ писали, что Россия не будет препятствовать арестам своих активов в мире). Россиянам ничего не стоит разорвать договоренности, как только запустят СП2.

- не станут ли прямые возможные поставки газа (со предлагаемой ранее скидкой в 25%) поводом для Украины, чтобы поступиться другими своими интересами (в том числе указанными выше);

- будет ли создана прокладка типа "РосУкрэнерго" в случае возможных договоренностей о поставках газа в нашу страну.

Справка: Двусторонние переговоры делегаций России и Украины в Берлине длились около семи часов. Причем перед ними с каждой из делегаций поочередно провел встречи министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. В состав российской делегации входят глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак; в состав украинской - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Переговорный фон

Напомним, что несколькими часами ранее на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится. "Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять", - заявил он.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 г., с тех пор получая голубое топливо по реверсу из Европы.

В последнее время все шло к тому, что транзитный договор все-таки будет подписан. В минувшее воскресенье Владимир Зеленский в ходе телевизионного ток-шоу "Право на власть" рассказал, что Украина и Россия вплотную приблизились к соглашению. "Очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа, - отметил он. - Мы об этом говорили и вчетвером с президентами России, Франции и канцлером Германии, и тет-а-тет с президентом России. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор".

При этом Украина и ЕС настаивали на прокачке через нашу ГТС не менее 60 млрд куб. м газа в год. "Газпром" указывал, что все зависит от экономических условий, и после запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" оптимальный объем украинского транзита для России составит только 30-40 млрд куб. м. Однако когда и как будут завершены эти трубопроводы неясно - против их строителей "включены" американские санкции.

В итоге Киев, Брюссель и Москва предварительно согласовали "плавающую" схему с постепенным снижением объемов: в первый год - 50 млрд, во второй - 40, в третий и далее - 30 куб. м газа. Для нашей страны тут важно, что при такой схеме "Газпром" уже не настаивает на заключении только лишь одно- или двухлетнего договора. "Я пока не хочу приводить все детали, но уже действительно не говорится о контракте на один год, сняли это с обсуждения", - сообщил Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с Владимиром Путиным в Париже. И добавил, что это будет и не десять лет, как ранее настаивал Киев, а "где-то посередине".

Еще один принципиальный вопрос - о тарифах на прокачку - решился благодаря вмешательству Евросоюза. В ноябре "Нафтогаз" анонсировал новые расценки - от $2,56 до $3,21 за тысячу кубов на 100 км, в зависимости от объема. В России ответили, что тогда при снижении объема прокачки российский газ станет неконкурентоспособным на европейском рынке. В Брюсселе поддержали российскую сторону, и рабочая группа ЕС дала рекомендации "Нафтогазу" закрепить транзитный тариф на уровне $2,5 за тысячу кубов на 100 км. Это почти что нынешние расценки: в 2019 г. тариф составил $2,61.

Что касается вопроса о покупках Украиной российского газа для собственных нужд, то в конце ноября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что речь идет о прямых поставках 15 млрд кубометров в год. "Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций", - отметил он. Но о чем договорились окончательно - пока неизвестно.

К тому же надо понимать, что если договор по транзиту будет подписывать уже новый независимый оператор - "Магистральные газопроводы Украины", то вот соглашение по прямым поставкам - это прерогатива "Нафтогаза". А отношение Андрея Коболева к такой сделке очень неоднозначное.

Интересно, что еще накануне, 18 декабря, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 года приближается к нулю. Точнее, Коболев выразил надежду, что новый контракт будет подписан, - но, по его словам, вероятность подписания до 1 января невелика.

Возможно, такие заявления Андрея Коболева были связаны с тем, что от переговоров по газовому транзиту его фактически отстранили - их ведут министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Витренко.



Денис ЛАВНИКЕВИЧ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...