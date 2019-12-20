В Россию по загранпаспорту. Сколько Украина заработает на российских заробитчанах

Эпоха поездок в Россию по внутренним украинским паспортам подходит к концу. С 1 марта 2020 года РФ станет настоящей заграницей, подобно Турции или Польше, куда выехать можно будет исключительно по заграничному паспорту. В среду на заседании Кабмина было принято соответствующее постановление, текстом которого располагает UBR.ua. Эксперты согласны, что мера давно запоздала, но считают, что спешка сыграет на руку тем посредникам, которые зарабатывает на оформлении загранпаспортов.



Новые правила

На своем заседании 18 декабря 2019 года Кабинет министров утвердил отмену некоторых пунктов международных соглашений с Российской Федерацией, которые гарантировали взаимные поездки граждан Украины и России на условиях безвизового режима. Так, было прекращено действие п. 1 и п. 6 приложения 2 соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан от 16.01.1997.

Также были введены временные ограничения на выезд в Россию жителям приграничных регионов на основе документов, перечисленных в п.1 и п.2 приложения 3 соглашения о порядке пересечения украинско-российской границы от 18.10.2011. В обоих документах из перечня разрешенных для выезда за границу документов вычеркнуты внутренний паспорт Украины и свидетельство о рождении ребенка.

В пояснительной записке данные новации объясняются участившимися случаями подделки этих документов. Паспорт не обладает необходимой защитой от подделок со стороны злоумышленников, с него невозможно автоматически считать информацию и сверить ее с базами Интерпола. Свидетельство о рождении ребенка не имеет фотографии и не подтверждает его гражданства. Единственным документом, на основании которого можно выехать в Россию, с 1 марта 2020 года является заграничный паспорт. Это касается и детей.

«В нормативной базе курьёз: выехать в Россию можно по внутреннему паспорту, и это законно, а при возвращении назад пограничники согласно уже своим инструкциям спрашивают загранпаспорт. При этом пограничники оправдывались, мол, мы все понимаем. Теперь этот курьёз исправляется, будет меньше хлопот на границе», - прокомментировал UBR.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



Под ударом заробитчане

Однако есть и категория украинцев, которая однозначно пострадает от введения нового правила. Это те заробитчане, которые работают на территории Российской Федерации. Таких бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в прошлом году насчитал 3 млн человек. И в отличие от остальных заробитчан, ездят они на заработки именно по внутренним паспортам.

«Россия находится на первом месте по количеству наших трудовых мигрантов. И это нововведение – удар по гражданам своей страны. И 3 млн – это очень много, но ведь есть еще немало украинских граждан, которые просто ездят в Россию, и более никуда не выезжают за рубеж. И им теперь придется нелегко. А что делать тем украинцам, кто уже там находится, заказывать паспорт в Россию?» - задается вопросом глава профсоюза украинских рабочих в Польше «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

При этом вернуться с заработков до 1 марта, чтобы оформить себе загранпаспорт, заробитчане не успеют, придется прерывать трудовой сезон, что бьёт по карману, а ведь денежные отправления заробитчан – одна из национальных статей доходов. Согласно данным НБУ, в первом полугодии заробитчане, например, перевели из России в Украину $0.5 млрд. И сейчас они же оплатят со своих кровных и новый, «паспортный», налог.

Срочное оформление загранпаспорта обходится сейчас в 1034 грн, что позволит привлечь в бюджет максимально до 3 млрд грн. Эти средства пойдут в местные бюджеты, что позволит улучшить финансовую ситуацию на местах. Но ударят нововведения также и по тем заробитчанам, кто загранпаспорт уже имеет, используя его для «проникновения» сквозь прорехи в российском законодательстве.

«В России нашим можно находиться только полгода. Однако контроль за въезжающими осуществляется на основании номера паспорта. Поэтому обходят это простым способом. Один раз я въезжаю-выезжаю по внутреннему паспорту, другой – по заграничному. И могу работать таким образом целый год. Но сейчас это станет проблемно», - рассказывает UBR.ua Нина, работающая в Москве сиделкой по уходу за престарелыми.

Многотысячные очереди при оформлении загранпаспортов страна уже пережила после введения безвизового сообщения с Европой два года назад, и новая волна, считают эксперты, уже у порога. Некоторые, правда, сомневаются, что в этот раз она будет слишком большой. Во-первых, какова точная численность украинских заробитчан в России, никто толком не считал. Во-вторых, у многих действительно уже может быть загранпаспорт, и необходимости стоять в очереди в Миграционной службе нет.

«Есть данные Росстата: сегодня трудовые патенты имеют 1,4 млн украинцев, но из них 1 млн – это жители ОРДЛО. Без загранпаспорта невозможно оформить трудовой патент, поэтому многие паспорт уже взяли. Ну, а нелегалы едут туда на месяц-другой, их немного. Сейчас с этим там очень строго», - рассказывает Охрименко.

Согласен с ним и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, который в свою очередь указывает, что украинские заробитчане, ездившие ранее массово в Россию, в последние годы переориентировались на трудовые рынки Европы.

«Недавно было исследование социологическое группы «Рейтинг», согласно которому в России хотят работать около 6% украинцев, то есть их число постоянно снижается. Сказывается их общая незащищенность: если там не защищают права своих граждан, кто будет защищать наших? И в Европе можно заработать денег больше, чем в России», - считает Воскобойник.

Готовится к ажиотажу и Миграционная служба. Потоки жаждущих получить загран она готова встречать во всеоружии. В стране, как на днях заявил глава ведомства, уже оформлено 14,2 млн биометрических паспортов. А в целом, прокомментировали UBR.ua в службе, спрос на оформление загранпаспортов снижается, в то же время растет спрос на внутренние паспорта в виде ID-карт.

«Оформить загранпаспорт можно не только по месту регистрации, а также по месту обращения в любое подразделение Миграционной службы. Или воспользоваться сервисом Центра предоставления административных услуг или ГП «Документ». Бланки готовит ГП «Полиграфкомбинат «Украина», но их мощностей на данный момент хватает», - рассказала UBR.ua заместитель начальника отдела Управления коммуникаций и электронных сервисов ГМС Инна Ганенко.



Заработают посредники

Спешка, с которой вводятся новые правила, вызывает у экспертов, однако, сомнения в том, что кто-то желает заработать на внезапно спровоцированном ажиотаже. Украинцы хорошо помнят, как раскрутились после безвиза различные посреднические конторы, сдирающие за биометрический паспорт втридорога.

«Политически этот шаг логичен. Хотя правильно было бы ввести эту норму хотя бы 1 декабря 2020 года, ведь за три месяца обеспечить всех желающих паспортами нереально. Учитывая, как «оперативно» у нас делаются паспорта, а стоят они немалые деньги «по-быстрому», то кто-то на этом неплохо заработает», - считает эксперт ОО "Фонд общественной безопасности" Юрий Гаврилечко.

Впрочем, напоминает эксперт, попасть в Россию можно будет по внутреннему паспорту и после 1 марта. После закрытия авиасообщения с Россией украинцы стали туда летать через Беларусь, и сейчас эта «дырка» также остается. Просто с весны больше украинцев станет не только летать, но и ездить в Москву через Минск, в который можно попасть по внутреннему паспорту.





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