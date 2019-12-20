Денег нет, но вы держитесь. Почему Гончарук провалил бюджет

19 декабря стало известно, что Кабмин из-за нехватки денег заморозил часть бюджетных выплат. По указанию премьер-министра платежи остановлены до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах — на развитие, на ремонт и строительство.

Государственная казначейская служба Украины продолжит финансировать только защищенные статьи бюджета (зарплаты, пенсии, все социальные платежи), а также все зарегистрированные за 11 месяцев обязательства, на которые открыты ассигнования.

Как уточняет пресс-служба Министерства финансов, все остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств, учитывая невыполнение доходов госбюджета за 11 месяцев 2019 г. В премьерском указании говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

Что касается этих самых доходов, то, по информации Государственной казначейской службы Украины, госбюджет с начала года недополучил почти 6% доходов. За январь–ноябрь 2019 г. его доходы составили 899 745,7 млн грн, что на 5,9%, или на 55 970,5 млн грн, меньше плана (955 716,2 млн грн). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2018-го доходы госбюджета выросли на 6,7%, или на 56 483,9 млн грн.

По данным Госказначейства, в ноябре поступления в госбюджет составили 88 830,8 млн грн, что на 8,6%, или на 8 338,0 млн грн, меньше плана. Кроме того, поступления в ноябре были на 7,3%, или на 7 018,4 млн грн, меньше, чем в ноябре 2018 г. Тут можно вспомнить, что еще в конце сентября Счетная палата заявила о рисках выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 г.

В Минфине заявляют, что дефицит госбюджета — следствие "более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривни, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий".

Сам премьер, правда, во время открытия Офиса противодействия рейдерству привел несколько иной перечень причин. Алексей Гончарук подтвердил, что имеются проблемы с выполнением доходной части госбюджета, из-за чего не получится полностью профинансировать некоторые госпрограммы. По его словам, главные причины невыполнения доходной части госбюджета — укрепление гривни, снижение объемов потребления газа и "неидеально спроектированный" бюджет на этот год.

С гривней — да, проблемы. Достаточно вспомнить, что бюджет-2019 верстался под курс более 28 грн за доллар. (Бюджет-2020 составлен, исходя из курса 27 грн за доллар.) Но сегодня национальная валюта стоит менее $24. Причина — поступление в страну больших объемов валюты: от заробитчан, от очередного рекордного аграрного экспорта, от ОВГЗ и прочих валютных радостей.

Что же касается снижения объема потребления газа, то это индикатор спада промышленного производства в стране. Со всеми вытекающими, включая снижение налоговых и прочих поступлений в бюджет.

Сама по себе ситуация "деньги закончились, а год — еще нет" не уникальна и не катастрофична. Но есть несколько важных моментов. Во-первых, на едином казначейском счете к 1 декабря оставалось еще 55 млрд грн. Это почти столько же, сколько было недополучено бюджетом за январь–ноябрь. То есть при желании Кабмин мог бы использовать эти средства.

Кроме того, Украина до конца текущего года может осуществить дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года. Соответствующий проект распоряжения Министерство финансов внесло на заседание правительства в среду, 18 декабря. Возможность таких авансовых заимствований появилась после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

Однако Минфину на 1 января 2020 г. нужны остатки средств значительно большие, чем ноль. Потому что январь всегда очень неденежный в плане доходов. И, кстати, с высокими выплатами по ОВГЗ как в валюте, так и в гривне.

Нужно также учитывать, что в декабре расходы обычно подскакивают вдвое. Все ускоряются, закрывают бюджетный год... А бюджет уже с октября собирает меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года. И в результате по итогам года аналитики ожидают вообще под -10% от планировавшихся поступлений.

Наконец еще одна задача письма о заморозке части бюджетных выплат — закрыть межстатейную и межпрограммную переброску денег. Мол, не потратили на ремонт, давайте бросим на какое-то строительство. То есть Минфин просто старается не дать потратить 40–60 млрд грн, которые можно сэкономить.

И последнее: в этом году Минфин попытается "взять из тумбочки поменьше", то есть в меньшей степени использовать дефицит бюджета, чем в прошлом году (тогда было 57 млрд грн). Теперь Кабмин согласен примерно на 40 млрд ухода в дефицит, не более.

Кстати, правительство поставило своим приоритетом снижение дефицита госбюджета. В следующем году он предусмотрен на уровне 2,09% от ВВП (94,3 млрд грн), а к 2024 г. — уже 1,5% от ВВП. Все бы хорошо, но вследствие этого может уменьшиться поддержка частного сектора со стороны государства (потому что дефицит одних — это профицит других), а значит, выйти на обещанный рост экономики в 5% и больше будет невероятно сложно.

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