Большой откат: Какими будут цены на АЗС нынешней зимой

В результате укрепления курса гривни цены на бензин и дизтопливо в розничных сетях начали снижаться – с начала декабря они просели в среднем на 30 коп./литр, а в крупных сетях на порядка 1 грн/литр. Кабмин требует более радикального снижения – премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что нынче есть потенциал для снижения еще как минимум на 2 грн/литр бензина. Возмущение властей, впрочем, как и обычных граждан, понять несложно – на рост курса доллара стеллы реагируют мгновенно, а вот когда дело доходит до снижения, энтузиазм иссякает. К тому же, несмотря на то, что укрепление курса гривни началось в октябре, цены на бензин стали снижаться только с декабря.

В топливных сетях уверяют, что есть серьезные основания для отсутствия столь существенного снижения цен, как от них ждут потребители и правительство. Но эксперты считают, что при условии, что курс гривни останется неизменным, можно ждать снижения цен на еще порядка 1,5 грн за литр на бензин и ДТ. Будет дешеветь и подорожавший в ноябре-декабре автогаз. Но происходить это будет под влиянием исключительно рыночных факторов: сегодня у правительства нет механизмов и инструментов для давления на участников рынка, и они прекрасно это понимают.



Правительство недовольно медленным снижением цен

С начала декабря средняя цена на дизтопливо и бензин в Украине снизилась на 30 коп./л, а в крупных сетях, в частности у ОККО и WOG, на 0,9–1 грн/л, сообщает "Консалтинговая группа А-95". "Снижение цен в целом является следствием укрепления гривни. Поскольку украинский рынок бензина на 50% наполняется за счет импортных поставок, неудивительно, что бензин дешевеет", - пояснил 112.ua корреспондент "Argus Нефтепродукты Украины" Михаил Калюкин. Ценообразование на топливо зависит от трех ключевых факторов – это закупочные цены, налоговая нагрузка и валютные курсы. Дополнительное влияние оказывают и совокупные складские запасы продукта, логистика, сказали в пресс-службе ОККО.

Примечательно, гривня значительно укрепилась с октября, но цены на автомобильное топливо в розничных сетях начали снижаться только с 5 декабря. До этого они с лета оставались стабильными, пишет Enkorr. По состоянию на начало декабря средняя цена бензина А-92 составляла 27,65 грн/л, А-95 – 28,69 грн/л, дизельного топлива (ДТ) – 28,12 грн/л. По последним данным, средняя цена А-92 составляет 27,33 грн/л, А-95 – 28,36 грн/л, а ДТ – 27,81 грн/л. Иными словами, доллар не по 26, а по 24, а падения цен на автотопливо не наблюдается.

Ситуация возмутила высокопоставленных чиновников страны. С заявлением о том, что высокая стоимость бензина является проблемой в Украине, в середине декабря выступил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. "Статистика дня и проблема недели, а возможно, и месяца. Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом", – написал он в Facebook. На днях премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что, по расчетам правительства, розничные цены бензина и дизтоплива должны снизиться "чуть ли не на 2 грн/л". "Сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно, цены на бензин должны уменьшиться значительно сильнее. По нашим расчетам, они должны уменьшиться чуть ли не на 2 гривни", - цитирует издание слова Алексея Гончарука.

5 декабря Антимонопольный комитет направил операторам розничных сетей обязательные к исполнению рекомендации по снижению цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо. Рекомендации были направлены в "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РИТЕЙЛ" (бренд ОККО), "Укрнафта" (бренд UKRNAFTA), "АМИК Украина" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуско Ритейл" (бренд GLUSCO). В сообщении комитета приводились следующие расчеты: средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара США к гривне, что может влиять на ценообразование, учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти на 12%; но при этом средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%. Уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным, подчеркивал АМКУ.

Сети: снижать больше некуда



Топливные сети не могут реагировать на понижение курса доллара день в день, так как закупают его с запасом. По этой причине снижение цен на автозаправках началось не сразу, а по мере вымывания запасов, закупленных при высоком долларе, отметил директор департамента стратегического маркетинга "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

После заявления Милованова представителей топливной розницы дважды собирали в Министерстве энергетики и окружающей среды – одно совещание проводил сам министр Алексей Оржель, другое - его заместитель, рассказал Мельничук: "В целом разбирали вопрос ценообразования". "В частности, нам приводили в пример, почему цены у "подзаборника" на 3 грн меньше, чем в среднем в сетях в Украине. Понятно почему. Они работают без чека, без налогов, им не нужно поддерживать уровень сервиса", - сказал Мельничук.

Действительно, в связи с теневыми проливами на рынке происходит настоящая катастрофа, отмечает директор "А-95" Сергей Куюн: "Что происходит? Государство не может защитить нормальных игроков от нелегалов. Объемы продаж перетекают от цивилизованных игроков к ним из-за низкой цены. Бизнес вынужден увеличивать свою наценку, чтобы при падающих объемах продаж продолжать содержать инфраструктуру и не снижать уровень сервиса". Ранее Куюн отмечал, что за счет "оптимизации" затрат при работе без кассового аппарата и без соблюдения целого ряда норм законодательства нелегальные станции имеют возможность торговать на уровне себестоимости легальных сетей. Он приводил цифры, что единственный удачный рейд по нелегалам в Ровенской области показал, что таковых станций — около 30%. В ответ на сокращение объемов продаж в результате наступления тени в 2019 году розничные наценки в Украине повысились на 7–10 центов за литр, или на 1,7–2,4 грн/л на бензин и дизтопливо соответственно.

"Я уверен, что процесс снижения цен на бензин и дизель продолжится, потенциал есть еще где-то 1,5 грн/литр. Если курс гривни останется неизменным, в целом зиму пройдем с низкими ценами на заправках", - сказал 112.ua Куюн. Представители сетей при этом более чем сдержанно комментируют вопрос потенциала дальнейшего снижения. Александр Мельничук пояснил, что сети экономсегмента имеют куда более меньший запас для снижения, чем сети премиального сегмента: "Если гривня останется у отметки 23,6, наша сеть сможет снизить цены еще буквально на 10 коп./литр". "Нам сложно прогнозировать ценовую динамику на будущее, поскольку мировые котировки на нефть и, соответственно, нефтепродукты являются достаточно волатильной категорией", - ответили 112.ua в пресс-службе ОККО.

Эксперты говорят, что как минимум цены на автозаправках пока не должны расти. Михаил Калюкин из Argus отмечает, что ситуация может измениться в случае изменений внешних факторов, например, роста котировок в Европе или обратного повышения курса доллара: "Еще одним фактором может выступить рост спроса на нефтепродукты в предпраздничный период, но пока все компании имеют достаточные запасы продуктов, дефицита пока не наблюдается".



Автогаз тоже подешевеет

На фоне снижения цен на бензин и дизтопливо, автогаз, который традиционно является более дешевой альтернативой традиционным нефтепродуктам, продемонстрировал рост. По данным "А-95", розничные сети 18 декабря повысили стоимость сжиженного газа еще в пределах 5–15 коп./л. В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 12 коп./л и 11 коп./л, до 13,39 грн/л и 13,32 грн/л соответственно. На станциях "БРСМ-Нафта" цена выросла на 11 коп./л. Рост цен автогаза в рознице обусловлен повышением оптовой цены, которая в ноябре увеличились на 11%, до 19 800 грн/т. В начале декабря цены повысились еще на 2%, до 20 380 грн/т. Аналитик А-95 Артем Куюн поясняет это небольшим дефицитом, который возник из-за невозможности проводить аукционы по реализации продукции госпредприятий "Укргаздобыча" и "Укрнафта", на которые совокупно приходится около четверти всех поставок на рынок. В связи с затовариванием складских мощностей, УГД временно остановила Тимофеевский и Яблуневский газоперерабатывающие заводы (Полтавская обл.) Об угрозе остановки своих ГПЗ заявляла и "Укрнафта". Впрочем, на днях вопрос был разблокирован и аукционы возобновились.

Резкого скачка цен не произошло благодаря высоким запасам автогаза, который был ввезен из-за рубежа, а также по причине низкого сезона потребления, пояснил Артем Куюн. По его словам, если бы ситуация с аукционами не изменилась, цены на заправках могли вырасти и до 14,3-14,5 грн/литр. Но если бы подобная ситуация была летом, цены вполне могли бы подскочить и до 16 грн/л. "После возобновления аукционов ценник автогаза должен ожидаемо откатиться вниз", - сказал Куюн.

В дальнейшем серьезное влияние на альтернативное бензину топливо будут оказывать решения законодателей. Как уже сообщал 112.ua, некоторые народные депутаты от "Слуги народа", которых на рынке связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, предлагают изменить политику обложения акцизом бензина и автогаза. Если законодательная инициатива в ее нынешнем виде будет принята, по данным экспертов, традиционно считающееся социальным и доступным автотопливо может подорожать на 3-4 грн/литр, при этом бензин подешевеет на несколько гривен. Предполагающая такие изменения поправка депутата Ольги Василевской-Смаглюк ("Слуга народа"), которая до избрания в Раду работала журналистом на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, уже дважды рассматривалась в зале Верховной Рады и оба раза не была утверждена. 18 декабря за нее проголосовали только 66 депутатов при необходимых 226. Сам же законопроект № 2317 без этой поправки был принят во втором чтении и в целом. За это решение проголосовало 316 депутатов.

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ), которое называют главным лоббистом законодательного изменения, публично поддержало введение единой ставки акцизного налога на бензин, автогаз и дизельное топливо на уровне 139,5 евро за 1000 л. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который она обнародовала на своем сайте после голосования в парламенте за законопроект № 2317. Еще одним фактором повышения цен может стать введение пошлины на поставки автогаза из России, на долю которой приходится почти 43% в общем объеме импорта продукта. Чиновники обсуждают возможность введения такой инициативы с 2020 года, сообщает Argus. Обе инициативы в случае их реализации могут стать факторами роста цен.

В любом случае определять цену на автотопливном рынке в Украине будут исключительно рыночные факторы и законодательные инициативы. Времена жесткого госрегулирования остались в далеком прошлом, и нынче, по словам экспертов, у властей нет ни одного инструмента, с помощью которого они могли бы заставить операторов рынка действовать вопреки экономической целесообразности. Почти все штрафы, которые были выписаны розничным сетям Антимонопольным комитетом, обвинявшим их в якобы синхронном повышении цен на топливо, были оспорены в суде: ряд процессов длится до сих пор. "Слава Богу, текущее правительство понимает, что ставить ультиматумы и оказывать давление на бизнес – это неправильно. Наше общение происходит в форме открытого диалога, в котором каждый выражает свою позицию, делится проблемными вопросами, которые существуют. Мы в целом проговаривали, какие могут быть варианты, дабы одна сторона услышала другую", - рассказал Мельничук.

Впрочем, то, что хорошо для топливного бизнеса, не всегда хорошо для рядовых потребителей. Пока длится диалог, они расплачиваются за возможность передвигаться на автомобиле собственными деньгами.

Елена Голубева

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