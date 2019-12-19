Капитуляция США. Перемирие в торговой войне с КНР

Стороны договорились, что Китай увеличит импорт из Америке, но Вашингтон отменять пошлины не будет.



Соединенные Штаты и Китай достигли перемирия в торговой войне, из-за которой мировая экономика потеряла сотни миллиардов долларов за полтора года.

Стороны подготовили промежуточное соглашение, его подпишут в январе 2020 года. Переговоры по основному соглашению уже идут. Корреспондент.net рассказывает подробности.



Китай взял на себя туманные обязательства

13 декабря китайские и америанские власти сообщили о согласовании текста первой части экономического и торгового договора, предусматривающей постепенную отмену пошлин США на товары из Китая.

15 декабря торговый представитель США Роберт Лайтхайзер рассказал, что подготовительная фаза торгового соглашения с Китаем уже закончена и документ, который должны подписать представители двух стран в январе 2020 года, подготовлен и переведен.

"Мы начнем переговоры по второму этапу немедленно, вместо того чтобы ждать до [окончания] выборов 2020 года. Это удивительная сделка для всех", - написал, в свою лчередь, американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Соглашение охватывает сферы интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства, финансовых услуг, а такде спорные валютные вопросы.

Для разрешения споров, относящихся к выполнению норм соглашения, будет запущен отдельный механизм, в рамках которого стороны смогут принимать ответные меры, однако пока не ясно, чем данный механизм будет отличаться от текущего формата двусторонних консультаций.

Известно, что в рамках этого соглашения Пекин существенно увеличит импорт из Америки, в том числе сельскохозяйственной продукции. Минсельхоза КНР обязался закупать больше американской кукурузы.

Вашингтон также утверждает, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов по сравнению с уровнем 2017 года.

При этом Вашингтон оставит в силе 25-процентные пошлины, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое снизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллардов долларов.

Новая сделка должна сократить гигантский дефицит торговли Штатов с КНР, смягчив одну из причин конфликта. Однако главные спорные вопросы остались неразрешенными.

Как отмечают эксперты, Китай взял на себя лишь туманные обязательства в части защиты интеллектуальной собственности, отказа от манипулирования валютным курсом и либерализации рынка финансовых услуг.

Ключевые проблемы - кража американских технологий и субсидии Пекина китайским компаниям - остались за рамками. Поэтому война, вероятно, все же продолжится.

"Сделка с Китаем выглядит как безоговорочная капитуляция, как мы и думали. Америка лишилась 300 тыс. рабочих мест из-за торговой войны, а взамен Китай в этой "сделке" взял на себя НОЛЬ твердых обязательств провести структурные реформы. Полный провал", - говорится в сообщении сенатора-демократа Криса Мерфи в Twitter.

Авторитетное агентство Bloomberg пишет, за время президенства Трампа образ Китая как врага укрепился в сознании граждан США. Никто из участников президентской гонки от Демократической парти не говорит о намерении отменить пошлины на продукцию из Китая.



Как торговая война отразилась на всем мире

Торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира начался в середине 2018 года. Как сообщает Международный валютный фонд, этот конфликт негативно сказывается на глобальной экономике, вызывая ее падение.

Торговую войну развязал Дональд Трамп, который обвинил Китай в нечестной конкуренции. Он также обвиняет Китай в системной краже технологий, для которой используются легальные механизмы.

На первом этапе конфликта Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в 34 миллиарда долларов.

С тех пор ведутся переговоры США и Китая об окончании торговой войны. Летом уже сообщалось, что Вашингтон и Пекин "близки к завершению", но потом ситуация обострились и Трамп решил ввести пошлины на все китайские товары.

Для китайских поставщиков частично негативный эффект от пошлин был компенсирован ослаблением китайской валюты: за два года ее курс к доллару США ослаб на 11 процентов, в том числе с начала этого года более чем на три процента.

Тем не менее экспорт Китая в США в январе-ноябре этого года снизился на 12,5 процента, импорт же американских товаров упал еще сильнее - на 23,3 процента. Пока эксперты затрудняются сказать, как поведет себя китайский платежный баланс в новых условиях: торговая война КНР и США вызвала довольно существенные изменения.

Ранее МВФ подсчитал, что мировая между Америкой и КНР не гарантирует, что их экономики вернутся к росту. В докладе организации говорилось, что китайская экономика понесет потери в размере около 0,6 процента ВВП, а экономика США сократится на 0,2-0,3 процента практически при любых сценариях развития конфликта.

Эксперты беспокоятся, что соперничество между Китаем и США может вылиться в валютную войну, которая заденет весь мир.

Валютные войны имеют негативные последствия, поскольку девальвация ради сокращения торговых перекосов обычно приводит к небольшому увеличению экспорта, но одновременно сдерживает внутреннее потребление из-за удорожания импорта.

Это ведет к инфляции, повышению ставок кредитов и замедлению экономического роста. Последнюю валютную войну мир пережил в годы финансового кризиса десятилетней давности.

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