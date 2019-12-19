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Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Гривня продолжает крепчать, несмотря на прогнозы экспертов о ее ослаблении к концу 2019 года. С начала года она укрепилась на 15%. Почему это происходит, и чего не учли в своих расчетах финансовые аналитики, обещавшие нам доллар по 28 грн в декабре, а также, что все-таки будет с курсом в 2020 году, выяснил сайт "Сегодня".
Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Специалисты выделили шесть основных факторов, способных существенно (на 10% и более, то есть на 2,5-3 грн) изменить курс гривни в ту или иную сторону. Их значение непостоянно, но потенциал влияния каждого фактора в итоге ненамного отличается от значений, приведенных в инфографике. Кстати, такая причина, как валютные поступления трудовых мигрантов – относительно новая, ее значение усилилось за последние два года и будет оставаться весомым в обозримом будущем.
Национальный банк
В итоге роль Нацбанка оказалась главной в том, что сейчас курс упал ниже 23,5 грн/$. Это сделало номинально богаче украинцев, получающих зарплату в гривнях, но существенно снизило доходы госбюджета от налогов, взимаемых в валюте, прежде всего это акцизы на топливо. Недобор доходов власти решили перекрывать дорогими для страны займами в гривнях, что привлекло на наш рынок миллиарды долларов из-за рубежа и еще больше укрепило гривню.
Положительным моментом стало уменьшение в гривнях объема госдолга, что упростило погашение внешних займов и пополнило более чем на 2 млрд долларов резервы Нацбанка. Александр Охрименко уверен, что можно было бы и больше, но регулятор выкупал валюту на межбанке не так активно, чем мог бы, укрепляя гривню.
Поступившие в Украину доллары и евро, заработанные нашими соотечественниками за рубежом, также существенно укрепили гривню. По словам Александра Охрименко, не исключавшего в своих прогнозах 11-месячной давности, что курс гривни может упасть к концу 2019 года ниже 25 гривен за доллар, тогда он учитывал именно этот фактор. Даже по официальным подсчетам Нацбанка, трудовые мигранты в 2018 году ввезли в Украину порядка 12 млрд долларов, это всего втрое меньше, чем доходы госбюджета всей страны. А в 2019-м могут ввезти 16 млрд долларов. Но сейчас идет замедление темпов трудовой миграции.
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Третий по влиятельности фактор – это выпуск Минфином Украины гривневых ценных бумаг под высокий процент, равный ставке рефинансирования НБУ. Он привлек зарубежных финансовых спекулянтов, заваливших Украину долларами. Всего в этом году было размещено ОВГЗ более чем на 200 млрд грн (около 8 млрд долларов), из них 100 млрд грн куплено нерезидентами, которые продали на украинском рынке 4 млрд долларов. Остальные ценные бумаги были приобретены украинскими финансовыми структурами, прежде всего банками.
По словам Андрея Шевчишина, экспортеры и импортеры влияют на курс гривни в связке, как сообщающиеся сосуды: чем дешевле гривня, тем выгоднее первым и невыгоднее вторым и наоборот. Пока что везет импортерам и немного – рядовым украинцам, которые могут дешевле, чем раньше, купить привозные товары (топливо, бытовую технику, электронику) и услуги (билеты на поездки за рубеж, туристические путевки). В то же время продавцы этих товаров и услуг наживаются, снижая цены намного меньше, чем дешевеет доллар. Самый свежий пример – цены на топливо, литр которого должен стоить на 1,5 грн меньше, исходя из нынешнего курса гривни.
МВФ и другие
Эксперты называют ситуативным влияние населения на изменение курса. Сейчас оно незначительное, но скорее укрепляет гривню, так как спрос на валюту невысок: она постоянно дешевеет. Не купив вчера доллары по 24 грн, послезавтра их можно будет купить по 23,50. Но как только курс развернется, и тренд его станет устойчивым, потенциал влияния населения на формирование курса становится значительным: в моменты паники и резкого роста спроса на валюту он может поднять ее стоимость на 3-5 грн за доллар и более.
Эксперты по-прежнему уверены, что укрепление гривни прекратится уже в январе-феврале 2020 года. Это может сделать Нацбанк совместно с Минфином: регулятор начнет активнее выкупать доллары, а Минфин сократит объемы выпуска ОВГЗ.
С ним согласен и Охрименко, который уверен, что доллар уже после новогодних праздников начнет крепчать до 25-26 грн и более, в зависимости от того, насколько активно Нацбанк станет выкупать излишки валюты.
В итоге в первой половине 2020 года сохранится нынешнее равновесие факторов, определяющих курс гривни: ее будут укреплять трудовые мигранты и экспортеры, ослаблять импортеры, "золотая акция" в виде ОВГЗ, сохраняющая баланс, останется в руках Минфина. Влияние МВФ и покупателей наличных долларов "под матрас" окажется минимальным, а решающее "слово" останется за Нацбанком.
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