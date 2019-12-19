Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы

Гривня продолжает крепчать, несмотря на прогнозы экспертов о ее ослаблении к концу 2019 года. С начала года она укрепилась на 15%. Почему это происходит, и чего не учли в своих расчетах финансовые аналитики, обещавшие нам доллар по 28 грн в декабре, а также, что все-таки будет с курсом в 2020 году, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



Шесть "колонн", на которых держится курс

Специалисты выделили шесть основных факторов, способных существенно (на 10% и более, то есть на 2,5-3 грн) изменить курс гривни в ту или иную сторону. Их значение непостоянно, но потенциал влияния каждого фактора в итоге ненамного отличается от значений, приведенных в инфографике. Кстати, такая причина, как валютные поступления трудовых мигрантов – относительно новая, ее значение усилилось за последние два года и будет оставаться весомым в обозримом будущем.

"Все эти факторы находятся в постоянном динамическом равновесии, и если какой-либо начинает увеличиваться, это может сдвинуть курс гривни в ту или иную сторону, – разъяснил нам Андрей Шевчишин. – Государственные гривневые ценные бумаги (ОВГЗ), трудовые мигранты, соотношение экспорта и импорта – это одна часть, сейчас они укрепляют гривню. Им противостоит Нацбанк, который не должен допускать чрезмерного усиления или ослабления нацвалюты. На данный момент на рынок больше всего влияют ОВГЗ, это так называемая "золотая акция", которая склонила чашу весов в пользу укрепления гривни".

Национальный банк



Все эксперты единодушны в том, что самый большой потенциал для регулирования курса гривни у Нацбанка. Очевидно, что его возможности не безграничны, но весомы. И, по мнению Олега Пендзина, были использованы не в полной мере.

"НБУ ответственен за курсовую политику в стране, – говорит Пендзин. – Нацбанк обладает неограниченным запасом гривни как ее эмитент и распоряжается золотовалютными резервами страны, составляющими ныне 22 млрд долларов, поэтому полностью может контролировать курс. Но регулятор отпустил курс в свободное плавание и в борьбе с инфляцией установил очень высокую ставку рефинансирования по кредитам для коммерческих банков. Принцип такой – чем дороже деньги, тем меньше выдается кредитов, тем хуже работает бизнес, но тем меньше растут цены. За год ставка была снижена с 18% годовых до 13,5% годовых, но все равно это чрезвычайно высоко. Действия Нацбанка позволили снизить инфляцию и одновременно укрепили гривню".

В итоге роль Нацбанка оказалась главной в том, что сейчас курс упал ниже 23,5 грн/$. Это сделало номинально богаче украинцев, получающих зарплату в гривнях, но существенно снизило доходы госбюджета от налогов, взимаемых в валюте, прежде всего это акцизы на топливо. Недобор доходов власти решили перекрывать дорогими для страны займами в гривнях, что привлекло на наш рынок миллиарды долларов из-за рубежа и еще больше укрепило гривню.

Положительным моментом стало уменьшение в гривнях объема госдолга, что упростило погашение внешних займов и пополнило более чем на 2 млрд долларов резервы Нацбанка. Александр Охрименко уверен, что можно было бы и больше, но регулятор выкупал валюту на межбанке не так активно, чем мог бы, укрепляя гривню.



Трудовые мигранты

Поступившие в Украину доллары и евро, заработанные нашими соотечественниками за рубежом, также существенно укрепили гривню. По словам Александра Охрименко, не исключавшего в своих прогнозах 11-месячной давности, что курс гривни может упасть к концу 2019 года ниже 25 гривен за доллар, тогда он учитывал именно этот фактор. Даже по официальным подсчетам Нацбанка, трудовые мигранты в 2018 году ввезли в Украину порядка 12 млрд долларов, это всего втрое меньше, чем доходы госбюджета всей страны. А в 2019-м могут ввезти 16 млрд долларов. Но сейчас идет замедление темпов трудовой миграции.

"Очевидно, что большая часть этих денег была обменяна на гривни и истрачена на продукты и промтовары длительного пользования, прежде всего импортные, – анализирует Пендзин. – То есть наши заробитчане фактически поддержали зарубежного производителя и сработали во вред украинским экспортерам – основным поставщикам валюты в Украину".

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Государственные обязательства (ОВГЗ)

Третий по влиятельности фактор – это выпуск Минфином Украины гривневых ценных бумаг под высокий процент, равный ставке рефинансирования НБУ. Он привлек зарубежных финансовых спекулянтов, заваливших Украину долларами. Всего в этом году было размещено ОВГЗ более чем на 200 млрд грн (около 8 млрд долларов), из них 100 млрд грн куплено нерезидентами, которые продали на украинском рынке 4 млрд долларов. Остальные ценные бумаги были приобретены украинскими финансовыми структурами, прежде всего банками.



Экспортеры и импортеры

По словам Андрея Шевчишина, экспортеры и импортеры влияют на курс гривни в связке, как сообщающиеся сосуды: чем дешевле гривня, тем выгоднее первым и невыгоднее вторым и наоборот. Пока что везет импортерам и немного – рядовым украинцам, которые могут дешевле, чем раньше, купить привозные товары (топливо, бытовую технику, электронику) и услуги (билеты на поездки за рубеж, туристические путевки). В то же время продавцы этих товаров и услуг наживаются, снижая цены намного меньше, чем дешевеет доллар. Самый свежий пример – цены на топливо, литр которого должен стоить на 1,5 грн меньше, исходя из нынешнего курса гривни.

"Отрицательная разница между экспортом и импортом увеличилась до 10 млрд долларов: продали товаров и услуг на 52 млрд, купили на 62 млрд, при этом спрос на валюту у импортеров был покрыт за счет усилившегося притока ее в Украину, в том числе и от продажи ОВГЗ, – говорит Шевчишин. – Как только этот источник иссякнет, а дело идет к этому, установится равновесие".

МВФ и другие



Потенциальное влияние Международного валютного фонда на курс, по оценкам экспертов, в пределах 5%, но в нынешнем году оно нулевое, так как кредитов от фонда Украина не получала и уже не получит. Новая программа сотрудничества может заработать только со следующего года. По словам Пендзина, влияние МВФ проявилось в этом году только в привлечении зарубежных финансовых спекулянтов, скупивших наши ОВГЗ и укрепивших гривню. Но это временное явление, так как из-за снижения доходности ОВГЗ, размещения более долгосрочных ОВГЗ, спрос на них снизится, что сразу начнет ослаблять гривню.



Народ

Эксперты называют ситуативным влияние населения на изменение курса. Сейчас оно незначительное, но скорее укрепляет гривню, так как спрос на валюту невысок: она постоянно дешевеет. Не купив вчера доллары по 24 грн, послезавтра их можно будет купить по 23,50. Но как только курс развернется, и тренд его станет устойчивым, потенциал влияния населения на формирование курса становится значительным: в моменты паники и резкого роста спроса на валюту он может поднять ее стоимость на 3-5 грн за доллар и более.



Что будет дальше

Эксперты по-прежнему уверены, что укрепление гривни прекратится уже в январе-феврале 2020 года. Это может сделать Нацбанк совместно с Минфином: регулятор начнет активнее выкупать доллары, а Минфин сократит объемы выпуска ОВГЗ.

"Я рассматриваю как равновесный курс 26-27 грн/$ в I квартале 2020 года, – прогнозирует Шевчишин. – Он удовлетворит как наших экспортеров, так и импортеров, но окажется маловыгодным для зарубежных покупателей украинских ценных бумаг, особенно если НБУ и дальше снизит их доходность".

С ним согласен и Охрименко, который уверен, что доллар уже после новогодних праздников начнет крепчать до 25-26 грн и более, в зависимости от того, насколько активно Нацбанк станет выкупать излишки валюты.

В итоге в первой половине 2020 года сохранится нынешнее равновесие факторов, определяющих курс гривни: ее будут укреплять трудовые мигранты и экспортеры, ослаблять импортеры, "золотая акция" в виде ОВГЗ, сохраняющая баланс, останется в руках Минфина. Влияние МВФ и покупателей наличных долларов "под матрас" окажется минимальным, а решающее "слово" останется за Нацбанком.



Александр Панченко

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