Индекс оливье: как подорожали продукты и сколько заплатим в этом году

Накануне Нового года принято считать "индекс оливье". Сейчас уже трудно вспомнить, как родилась эта традиция подсчитывать цену любимого новогоднего салата. Но сравнение цен на "прошлогодний" и "свежий" оливье стало уже, пожалуй, таким же привычным, как и сам салат "Оливье".

Интересно, что в этом году разные эксперты считают "индекс оливье" по-разному.

Например, по версии новостей "Сегодня", если покупать продукты на рынке, окажется, что индекс оливье в этом году снизился, и притом весьма существенно. Если в прошлом году за 2 кг оливье насчитали 140 гривен, то в этом – только 119 грн, то есть дешевле на 21 грн, или на 15%.

А вот в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" подсчитали, что в этом году салат "Оливье" подорожал, по сравнению с прошлым годом, почти на 8%. 3 кг этого новогоднего салата, по подсчетам экспертов института, обойдется в нынешнем году в 140 грн, тогда как в прошлом – менее 129 грн. Для расчета брались такие ингредиенты: 0,5 кг колбасы – 58,5 грн, 0,5 кг зеленого горошка – 27 грн, 6 яиц – 13,39 грн, 180 г майонеза – 10,8 грн. Еще 30,4 грн насчитали за лук, морковь, картошку и соленые огурцы.

В целом бюджетный новогодний стол, по расчетам ННЦ, подорожает в этом году на 8,3% и составит 1784 грн. Кроме оливье, посчитали стоимость "Селедки под шубой", мясной нарезки из салями и копченой подчеревины, куриных и свиных битков, сыра, овощей и фруктов, хлеба, шампанского и безалкогольных напитков.

Сайт "Минфин" подсчитывает "индекс оливье" с 2017 года, ориентируясь на цены крупных сетевых магазинов. Их рецепт: 0,5 кг вареной молочной колбасы, 300 г картошки, 100 г моркови, 400 г зеленого горошка, 200 г консервированных огурцов и 200 г огурцов свежих, 4 яйца, 350 г майонеза.

По расчетам "Минфина", за год салат "Оливье" подорожал на 8,5%. Если в декабре 2018-го среднемесячная цена продуктов для этого блюда составляла 156,7 грн, то в декабре 2019-го – уже 170,04 грн.

Инфографика: minfin.com.ua

Конечно, продукция разных производителей, товары в разных магазинах менялись в цене не одинаково. Если же говорить в среднем, то, по данным Укрстата на начало декабря, цены на продукты питания за год выросли в среднем на 6,8% (индекс цен). В том числе вареные колбасы в среднем подорожали на 6,3% (с 92,2 грн за килограмм в ноябре 2018 года до 98,02 в ноябре 2019-го). Картошка подорожала более чем вдвое – на 209,2% (с 6,76 грн до 14,14 грн за 1 кг). А вот яйца подешевели на 15,6% (с 24,81 грн за десяток до 20,93 грн), лук – сразу на 30% (с 12,87 до 8,97 грн за килограмм), морковь – на 37,3% (с 11,14 грн до 6,98 грн). Консервированные огурцы на несколько процентов подорожали, а зеленый горошек – подешевел.

В итоге, если считать по среднестатистическим ценам, получаем, что за год оливье подорожало на 7,6%. Это чуть больше, чем продукты питания в среднем, но разница составляет менее 1%. Если считать по средним ценам, выйдет, что год назад двухкилограммовая порция этого новогоднего салата стоила 65,62 грн, а сейчас – 70,62 грн.

Если сравнивать с предыдущими годами, подорожание продуктов питания, которые нужны для приготовления салата "Оливье", за 2019 год оказалось не таким уж существенным. В прежние годы изменение цены составляло 15%, 20% и больше процентов. Теперь же, как мы видим, по разным подсчетам – всего 7-8%, а по ценам рынка вообще обнаружилось снижение цен.

Эксперты говорят, что в 2019-м впервые за последние годы наблюдается стабилизация цен на продукты питания.

"В этом году немного подорожало мясо птицы, существенно выросла цена на картошку, по сравнению с прошлым годом подорожали яблоки и груши. По остальным группам продуктов таких существенных изменений цен мы не наблюдаем", – говорит руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко также обращает внимание на то, что в показателях инфляции основная роль теперь принадлежит не продуктам питания, а коммунальным услугам.

"Цены на продукты питания стабилизируются. Мы видели в течение нескольких месяцев в этом году дефляцию, в том числе в ноябре. Не было и особых скачков цен на продукты питания, за исключением овощей борщевого набора. Инфляция в этом году составит менее 7%. Причем если до 2018 года основную роль в показателе инфляции играли продукты питания, то сейчас на первый план вышли коммунальные услуги, а продукты, по факту, уже не играют такой значительной роли, за исключением, опять же, овощей борщевого набора. Например, товары мясной группы в 2019 году выросли в среднем всего на 3%, а это практически ничто. Таким образом, уже можно говорить о том, что мы достигли стабильности цен", – говорит Алексей Дорошенко.

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