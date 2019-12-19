Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Индекс оливье: как подорожали продукты и сколько заплатим в этом году

19.12.19 , Сегодня
печать
размер текста:

Накануне Нового года принято считать "индекс оливье". Сейчас уже трудно вспомнить, как родилась эта традиция подсчитывать цену любимого новогоднего салата. Но сравнение цен на "прошлогодний" и "свежий" оливье стало уже, пожалуй, таким же привычным, как и сам салат "Оливье".

Интересно, что в этом году разные эксперты считают "индекс оливье" по-разному.

Например, по версии новостей "Сегодня", если покупать продукты на рынке, окажется, что индекс оливье в этом году снизился, и притом весьма существенно. Если в прошлом году за 2 кг оливье насчитали 140 гривен, то в этом – только 119 грн, то есть дешевле на 21 грн, или на 15%.

А вот в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" подсчитали, что в этом году салат "Оливье" подорожал, по сравнению с прошлым годом, почти на 8%. 3 кг этого новогоднего салата, по подсчетам экспертов института, обойдется в нынешнем году в 140 грн, тогда как в прошлом – менее 129 грн. Для расчета брались такие ингредиенты: 0,5 кг колбасы – 58,5 грн, 0,5 кг зеленого горошка – 27 грн, 6 яиц – 13,39 грн, 180 г майонеза – 10,8 грн. Еще 30,4 грн насчитали за лук, морковь, картошку и соленые огурцы.

В целом бюджетный новогодний стол, по расчетам ННЦ, подорожает в этом году на 8,3% и составит 1784 грн. Кроме оливье, посчитали стоимость "Селедки под шубой", мясной нарезки из салями и копченой подчеревины, куриных и свиных битков, сыра, овощей и фруктов, хлеба, шампанского и безалкогольных напитков.

Сайт "Минфин" подсчитывает "индекс оливье" с 2017 года, ориентируясь на цены крупных сетевых магазинов. Их рецепт: 0,5 кг вареной молочной колбасы, 300 г картошки, 100 г моркови, 400 г зеленого горошка, 200 г консервированных огурцов и 200 г огурцов свежих, 4 яйца, 350 г майонеза.

По расчетам "Минфина", за год салат "Оливье" подорожал на 8,5%. Если в декабре 2018-го среднемесячная цена продуктов для этого блюда составляла 156,7 грн, то в декабре 2019-го – уже 170,04 грн.

Инфографика: minfin.com.ua

Конечно, продукция разных производителей, товары в разных магазинах менялись в цене не одинаково. Если же говорить в среднем, то, по данным Укрстата на начало декабря, цены на продукты питания за год выросли в среднем на 6,8% (индекс цен). В том числе вареные колбасы в среднем подорожали на 6,3% (с 92,2 грн за килограмм в ноябре 2018 года до 98,02 в ноябре 2019-го). Картошка подорожала более чем вдвое – на 209,2% (с 6,76 грн до 14,14 грн за 1 кг). А вот яйца подешевели на 15,6% (с 24,81 грн за десяток до 20,93 грн), лук – сразу на 30% (с 12,87 до 8,97 грн за килограмм), морковь – на 37,3% (с 11,14 грн до 6,98 грн). Консервированные огурцы на несколько процентов подорожали, а зеленый горошек – подешевел.

В итоге, если считать по среднестатистическим ценам, получаем, что за год оливье подорожало на 7,6%. Это чуть больше, чем продукты питания в среднем, но разница составляет менее 1%. Если считать по средним ценам, выйдет, что год назад двухкилограммовая порция этого новогоднего салата стоила 65,62 грн, а сейчас – 70,62 грн.

Если сравнивать с предыдущими годами, подорожание продуктов питания, которые нужны для приготовления салата "Оливье", за 2019 год оказалось не таким уж существенным. В прежние годы изменение цены составляло 15%, 20% и больше процентов. Теперь же, как мы видим, по разным подсчетам – всего 7-8%, а по ценам рынка вообще обнаружилось снижение цен.

Эксперты говорят, что в 2019-м впервые за последние годы наблюдается стабилизация цен на продукты питания.

"В этом году немного подорожало мясо птицы, существенно выросла цена на картошку, по сравнению с прошлым годом подорожали яблоки и груши. По остальным группам продуктов таких существенных изменений цен мы не наблюдаем", – говорит руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко также обращает внимание на то, что в показателях инфляции основная роль теперь принадлежит не продуктам питания, а коммунальным услугам.

"Цены на продукты питания стабилизируются. Мы видели в течение нескольких месяцев в этом году дефляцию, в том числе в ноябре. Не было и особых скачков цен на продукты питания, за исключением овощей борщевого набора. Инфляция в этом году составит менее 7%. Причем если до 2018 года основную роль в показателе инфляции играли продукты питания, то сейчас на первый план вышли коммунальные услуги, а продукты, по факту, уже не играют такой значительной роли, за исключением, опять же, овощей борщевого набора. Например, товары мясной группы в 2019 году выросли в среднем всего на 3%, а это практически ничто. Таким образом, уже можно говорить о том, что мы достигли стабильности цен", – говорит Алексей Дорошенко.

Александра Романюк

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Кому нужны шахтеры без шахт? Во что превратилась добыча угля за 5 лет войны на Донбассе
19.12.19, Деловая Столица
За последние 10 лет добыча черного золота снизилась в 2,5 раза, а его импорт вырос вдвое.
На кону судьба страны: что решит суд по ПриватБанку
19.12.19, Апостроф
ПриватБанк национализировали ровно три года назад, но сейчас могут вернуть прежним владельцам.
Доллар ниже 20 грн: украинцы жалуются на аномально низкий курс в обменниках
19.12.19, ubr.ua
По такому курсу иностранную валюту можно только продать.
Подставить Зеленского. Зачем Коболев решил отсудить месторождение у бизнесмена из пула Трампа
19.12.19, Деловая Столица
НАК Нафтогаз подала в суд на правительство Украины, требуя отменить лицензию, выданную американской компании Ukrainian Energy. Но это лишь украинский отголосок политических баталий в Вашингтоне.
Почему снижение учетной ставки не спасет украинскую экономику от краха
19.12.19, 112
Накануне заседания НБУ по вопросу определения размера учетной ставки, стало ясно, что на Институтской не так много вариантов выбора.
Передел страны: что у Зеленского будут делать с реформой децентрализации
19.12.19, РБК-Україна
Завтра Верховная рада планирует рассмотреть изменения в Конституцию о децентрализации.
Коломойский против Запада: как дело ПриватБанка может изменить Украину
19.12.19, Апостроф
Против денационализации ПриватБанка категорически выступает МВФ.
Старение персонала, потребность в рабочих и трудовая миграция: что с рынком труда в Украине
19.12.19, Сегодня
В прошлом году работать за границей выехали около 4 млн украинцев.
18.12.19
Куда катится доллар: с каждой новой неделей гривня крепчает почти на 1%
18.12.19, Дело
Курс гривни в понедельник, 16 декабря, по сравнению с последним рабочем днем прошлой недели — пятницей — укрепился с отметки 23,56 грн/долл до 23,47 грн/долл.
Морской бой: как США помогают Украине в газовой войне с Россией
18.12.19, РБК-Україна
Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил оборонный бюджет на следующий год. Подпись под ним вскоре поставит президент Дональд Трамп. В документе предусмотрена военная помощь Украине в размере 300 млн долларов.
17.12.19
16.12.19
13.12.19
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!