Доллар ниже 20 грн: украинцы жалуются на аномально низкий курс в обменниках

Пункт обмена валюты в международном аэропорту "Борисполь" понизил курс доллара США до уровня менее 20 грн/$. Об этом сообщают пользователи в Facebook.

На аномально низкий курс обратил внимание Александр Гончаров. На фото, опубликованному на его странице 18 декабря видно, что обменник предлагает за 1 американский доллар 19,3 грн. Евро покупают по 21,1 грн за единицу, британский фунт стерлингов - 23,3 грн.

Однако по такому курсу иностранную валюту можно только продать. Купить можно доллар за 23,45 грн.

В комментариях другие пользователи отмечают, что не видят никакого обмана со стороны пункта обмена валют, а то, что происходит – просто эксплуатация монополии.

Это не первый случай, когда украинцы фиксируют такой курс в "Борисполе". Например, другой пользователь соцсети опубликовал подобное фото 15 декабря. На нем обменник предлагает за 1 доллар 19,3 грн, евро – 20,55 грн, фунт – 23,2 грн.

Напомним, на среду, 18 декабря, Нацбанк установил официальный курс валют на уровне 23,4691 грн/$. Накануне межбанковский рынок завершил сессию с минимальными показателями за день 23,46-23,465 грн/$.

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