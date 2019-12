Подставить Зеленского. Зачем Коболев решил отсудить месторождение у бизнесмена из пула Трампа Как американцы "Укргаздобычу" обидели Компания "Нафтогаз" в минувшую пятницу подала в Окружной административный суд Киева иск с просьбой признать недействительным предоставление американской компании Ukrainian Energy права на разработку Варвинского месторождения в Черниговской области, пишет журнал Time. В качестве ответчиков в иске указаны Кабинет Министров и Министерство энергетики и угольной промышленности. "В своей жалобе "Нафтогаз" утверждает, что правительство Украины действовало незаконно и с предвзятостью в июле, когда оно предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании, совладельцем которой является Майкл Блейзер, один из союзников бывшего министра энергетики США Рика Перри", — говорится в материале. Блейзер оперативно ответил на запрос Time: он подчеркнул, что решение было принято на основании советов группы независимых экспертов, а главной целью Украины на сегодняшний день является привлечение зарубежного опыта и инвестиций. "Нафтогаз" в своей претензии опирается на то, что возможность разрабатывать нефтяные залежи имеется у его собственного соответствующего дочернего предприятия. Компания утверждает, что летом 2019 г., когда власти Украины якобы незаконно выдали разрешение американской Ukrainian Energy на разработку месторождения, структура "Нафтогаза" — "Укргаздобыча" — также претендовала на это право и даже предлагала лучшие условия, однако конкурс проиграла. Теперь "Нафтогаз" просит суд отменить выдачу разрешения американскому конкуренту, хотя иностранных инвесторов в украинскую добычу и так не найти. Между тем ранее агентство Associated Press заявило, что американские бизнесмены заключили с украинским правительством 50-летний контракт на разведку нефти и газа Варвинского месторождения именно после визита в Украину Рика Перри, занимавшего тогда должность главы минэнерго США. По этой информации, Ukrainian Energy, которая принадлежит техасскому бизнесмену с украинскими корнями Майклу Блейзеру, предложила на "миллионы долларов" меньше, чем их единственный конкурент. Associated Press позднее уточнило, что "Укргаздобыча" предложила $60 млн инвестиций на первом этапе разведки, в то время как Ukrainian Energy Блейзера — $53 млн. Назначенная украинским правительством комиссия объяснила выбор компании тем, что она обладает хорошей технической экспертизой и большими финансовыми возможностями. "Компания Ukrainian Energy принадлежит американскому бизнесмену украинского происхождения Майклу Блейзеру и одному из спонсоров Республиканской партии США Алексу Крэнбергу, которые связаны с Риком Перри", — сказано в материале Time. Кроме того, во время визита в Украину Перри, по данным СМИ, передал Владимиру Зеленскому список людей, которых рекомендовал на пост советника по энергетике, среди них был и Майкл Блейзер. Сам Блейзер заявил Associated Press, что Перри не помогал заключить выгодный контракт в Украине, а его компания получила права на разведку нефти и газа справедливо и без какого-либо политического влияния. В американском минэнерго также опровергают эту информацию. Кто кому инвестор Уточним: речь идет о правах на разработку крупного комплекса нефтяных и газовых месторождений. А один из владельцев американской компании — бывший спонсор политической карьеры Рика Перри, занимавшего на момент заключения сделки пост министра энергетики США. Второй владелец Алекс Крэнберг — спонсор республиканцев. То есть обоих совладельцев Ukrainian Energy американская пресса относит к пулу Трампа. Теперь же "Нафтогаз" в своем заявлении утверждает, что правительство Украины действовало "незаконно и с предвзятостью", когда предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании Блейзера. "Мы знаем, что наше предложение было лучше", — заявил в интервью Time генеральный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев. Известно, что "Нафтогаз" из выставленных на конкурс по условиям о разделе продукции девяти участков получил четыре. Два — сам, еще два — вместе с компанией Vermilion Ukraine Exploration (представительство канадской Vermilion). Что же касается Варвинского месторождения, то там первоначально победителем называлась американская компания Aspect Energy (Техас). Ukrainian Energy — это ее дочернее предприятие, запущенное специально под разработку Варвинской площадки. Четыре отечественных газодобытчика — "Гео Альянс", ДТЭК, "Укрнефтебурение" и "Западнедрасервис" — одержали победы в конкурсах по Софиевской, Русановской, Зеньковской и Угневской площадкам соответственно. Критики этого конкурса указывали на то, что правительство объявило его в крайне короткие сроки — потенциальным желающим принять в нем участие давали два месяца на предложения вместо принятых в мире шести–восьми месяцев. При этом условия для определения победителей были прописаны достаточно туманно. Известно, что интерес к разработке украинских недр проявляли частный фонд Sigma Bleyzer (контролируемый уже упоминавшимся Майклом Блейзером), а также центральноевропейский холдинг EPH со словацким оператором Nafta, а еще кипрская Burisma (та самая кипрская только по месту регистрации Burisma, которая принадлежит Николаю Злочевскому и где в совете директоров сын вице-президента США Джо Байдена — Хантер Байден). Однако пока, судя по достигнутым результатам, наилучших успехов в Украине добивается крупная канадская нефтегазовая компания Vermilion Energy. О ней, кстати, с гордостью говорил Владимир Зеленский. Подковерные схватки в Киеве и Вашингтоне Пока о перспективах судебного иска, поданного НАК, говорить рано: позиции сторон, на первый взгляд, относительно равны. Однако во многом эта ситуация выглядит как эпизод борьбы за власть внутри "Нафтогаза". Здесь по одну сторону баррикад — исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, по другую — Андрей Коболев, чей контракт заканчивается в марте, и директор интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов, который летом решил, что "Укргаздобыча" должна скорректировать планы, чем, по сути, свернул программу 20/20 по наращиванию добычи. При нынешнем раскладе сил именно у Витренко больше всего шансов возглавить в дальнейшем "Нафтогаз". Он на пару с министром энергетики Алексеем Оржелем ведет сейчас переговоры с РФ по газовому транзиту, а Коболева от них вообще отодвинули. Как это распространяется на Вашингтон? Известно, что ранее именно Рик Перри старался убрать Коболева с должности главы "Нафтогаза" и вообще сменить членов совета директоров НАК. К слову, за год до этого, по словам Фаворова и информации CNN, отстранить Коболева пытался Рудольф Джулиани со своими соратниками. То есть получается, что окружение Трампа выступает на стороне Витренко, тогда как Коболева поддерживают политики-демократы. При этом сам глава правления НАК активно участвует в американских интригах. 5 декабря стало известно, что Коболев дал показания сотрудникам федеральной прокуратуры Нью-Йорка, которая проводит расследование в отношении Джулиани и его помощников Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Это те самые люди, о которых СМИ в США и в Украине писали, что они пытались завербовать некоего топ-менеджера "Нафтогаза" в попытках сместить с поста Коболева. А еще у скандала с Ukrainian Energy есть очень сильный негативный эффект для всей нашей страны. Именно из-за подобных эксцессов иностранные инвесторы не хотят идти в разные украинские проекты. Они видят, что происходит сейчас — и уже далеко не впервые: стоило появиться инвестору и выиграть конкурс — и его тащат в суд. Неприглядная получается картина.



