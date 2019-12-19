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Почему снижение учетной ставки не спасет украинскую экономику от краха
Накануне заседания НБУ по вопросу определения размера учетной ставки, стало ясно, что на Институтской не так много вариантов выбора. Точнее, есть один – правильный: провести антикризисное сокращение учетной ставки до однозначного числа.
Понятно, что если сразу снизить ставку с 15,5% до 8-9%, то это может вызвать определенный монетарный шок и разбалансировать достигнутую макроэкономическую стабильность. С другой стороны, никто не мешал НБУ заявить о том, что цель в виде однозначного числа учетной ставки будет достигнута в течение января-февраля 2020 года при условии сохранения достигнутых макроэкономических параметров (как в математике, при прочих равных условиях).
Но НБУ решил поступить хитрее, то есть в этой ситуации неправильно. Учетная ставка была снижена более чем на 1-1,5% (такой низкий диапазон был бы расценен как откровенный монетарный саботаж экономического роста) – на 2%, до 13,5%, что явилось микроисторическим минимумом последних лет.
Сколько еще времени НБУ проведет в такой неудобной позе, сказать сложно. Его "независимость" на деле привела к безответственности перед целями опережающего экономического развития экономики. Каналы влияния на монетарную политику внутри страны надежно забетонированы, а вот как на счет внешних?
Именно в пользу кредиторов будет в ближайшее время распределяться отечественный валовой продукт: в иерархии государственных ценностей они важнее простых украинцев.
Практически все инструменты государственной политики "заточены" на удовлетворение интересов кредитора: долговая политика Минфина, расходная часть государственного бюджета, учтенная ставка НБУ. Похожие ситуации, когда ключевые государственные институции использовали монетарную и финансовую политику для искусственного укрепления национальной валюты и роста доходности операций финансовых спекулянтов, отнюдь не новы.
Трудно не отметить поразительную схожесть внутренних скрытых пружин и мотивов при анализе похожей монетарной модели, реализуемой ныне в Украине. Налицо также неправильная трактовка базового тренда: в нашей экономике нет положительного разрыва ВВП, то есть того тормозного пути, который подлежит сокращению за счет высоких процентных ставок. Экономика фактически лежит на дне, так и не отыграв потери после кризиса 2014-2015 гг., а промышленное производство падает с лета и в октябре сократилось еще на 5%.
Здесь важен такой показатель, как РЭОК, или реальный эффективный обменный курс. От номинального обменного курса (НОК), который мы видим в обменниках, указанный выше показатель отличает формульный порядок расчета. РЭОК определяется исходя из разницы инфляционных потенциалов нашей страны со странами - торговыми партнерами. Для расчета берутся те государства, которые занимают в торговом обороте более 0,5%.
Если проследить динамику индекса РЭОК по годам, то в 2014-2016 гг. вследствие девальвации гривны, которая была глубже инфляции, мы существенно выровняли дефицит торгового баланса, и этот кризис открыл потенциальные возможности для роста привлекательности нашего рынка для инвесторов (дешевые факторы производства) и усиление конкурентоспособности как отечественных экспортеров, так и поставщиков товаров на внутреннем рынке.
Но отсутствие структурных экономических реформ свело этот потенциал на нет. Обратите внимание: рост индекса РЭОК и потеря конкурентоспособности национальной экономики совпали с каскадом повышений учетной ставки НБУ в начале 2018 года (с 14,5% до 17% и затем летом того же года – до 18%). Эта точка четко видна на графике.
В результате подобных действий промышленный сектор уже соскользнул в дефляционную ловушку: дефляция промышленных цен составила в ноябре минус 3% (к предыдущему месяцу) и минус 4,5% к ноябрю 2018-го (по этому индикатору стоит отметить дефляцию внутренних промышленных цен на 2,2% и на 14,1% - экспортных). Перед нами прямое следствие укрепления гривны в текущем году.
Как следствие дефляции цен производителей промпродукции – падение промышленного производства в Украине: -2,3% - в июне, - 0,2% - в июле, -1,7% - в августе, -1,1% - в сентябре и -5% - в октябре. Четыре месяца полноценной промышленной рецессии, усиленной резкой ценовой дефляцией, достигшей минус 3% в ноябре. Если промышленные цены сокращаются, происходит закономерная демотивация предпринимательской активности и затухание ключевых драйверов роста внутреннего продукта.
Сейчас в Украине запущена простая, но очень токсичная для экономики причинно-следственная связь:
1) жесткая монетарная политика НБУ (высокие базовые ставки) и авантюрные операции по наращиванию пирамиды ОВГЗ (короткие сроки, сверхвысокие проценты доходности); 2) приток спекулятивного капитала и атипичное укрепление гривны; 3) промышленная дефляция; 4) сокращение промышленного производства; 5) замедление капиталовложений; 6) сокращение оптового товарооборота юридических лиц; 7) сокращение рабочих мест и замедление роста реальных доходов населения; 8) падение розничного товарооборота по причине сокращения платежеспособного спроса населения; 9) замедление роста ВВП.
Из указанных выше этапов "вверх по лестнице, идущей вниз", уже в наличии пункты 1–6. В зародыше пункт № 7: в Украине впервые зафиксировано увеличение безработных на 27 тыс. человек и резкий рост задолженности по заработной плате экономически активных предприятий. Компании уже начали экономить на капитальных инвестициях и завтра начнут это делать в отношении рабочих мест и фонда оплаты труда.
Возвращаясь к описанной выше рецессии Волкера в США в начале 80-х годов прошлого столетия, стоит отметить, что американцы сумели предупредить развертывание кризиса, который мог сравниться по своим масштабам с Великой депрессией, лишь с помощью новой промышленной политики, вошедшей в историю под названием "рейганомика".
Основой ее стали доступные для предприятий финансовые ресурсы, снижение налогов и приток инвестиций. Программа известного экономиста Артура Лаффера, автора экономической концепции, направленной на рост предложения товаров.
Это именно то, что нужно и Украине, – борьба с инфляцией предложения, а не спроса, когда рост цен объясняется не ростом потребления товаров и услуг населением, а недостаточностью предложения национального продукта на рынке. Как говорил Рейган, каждый доллар должен найти американский товар.
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