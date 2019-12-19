|
Старение персонала, потребность в рабочих и трудовая миграция: что с рынком труда в Украине
Рынок труда пребывает в постоянном движении. Одни тенденции сменяют другие, исчезают и появляются профессии, а соискатели и работодатели сталкиваются с новыми вызовами. Сайт "Сегодня" рассказывает, как функционирует рынок труда в Украине в этом году, какие профессии пользуются популярностью, чем опасно старение персонала и будет ли усугубляться трудовая миграция.
Во времена активного технического прогресса необходимость в одних профессиях отпадает, а в других, наоборот, появляется. Согласно результатам исследования, которое провели в Оксфордском университете, 45% всех сегодняшних профессий в течение следующих 10 лет исчезнут или будут максимально автоматизированы. Сюда попали кассиры, почтальоны, водители, банковские работники и многие другие.
Но паника из-за того, что мир захватят роботы и отберут у людей рабочие места, порядком преувеличена. Сейчас на рынке труда наибольшим спросом требуются именно рабочие специальности, которые, якобы, и должны быстрее всего подвергнуться роботизации.
По данным Госстата, наибольшим спросом на рынке труда в Украине пользуются квалифицированные рабочие и работники сферы услуг: водители, трактористы, швеи, слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, монтеры путей, токари, рабочие по комплексному обслуживанию, каменщики, озеленители, столяры.
Помимо этого, среди простых профессий востребованы подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, сторожа, кухонные рабочие, укладчики-упаковщики и кладовщики.
В рекрутинговой компания hh.ua|grc сообщают, что можно выделить дефицитных специалистов — это представители рабочих профессий, инсталляторы, сервисные инженеры, автослесари.
Эксперты также добавляют, что в ближайшее время наибольшее количество вакансий будет появляться для специалистов по продажам и менеджеров по работе с клиентами, разработчиков программного обеспечения и других IT-специалистов, маркетологов и PR-менеджеров.
Молодежь на рынке труда
Лариса Онипко, руководитель проекта "Премия HR-бренд Украина" hh.ua|grc говорит, что кадровый голод будет усиливаться, поэтому многие работодатели начинают работать с молодежью уже в школах, колледжах, институтах.
Как сообщают специалисты hh.ua|grc, сейчас на рынке труда встретились представители четырех поколений: "бэби-бумеры", поколения X, Y и Z. Согласно анализу базы, на соискателей Y (люди в возрасте от 19 до 35 лет) приходится 58% всех размещенных резюме. Вторую по численности группу составляют "иксы" (люди в возрасте от 36 до 56 лет), на которых приходится 35% всех резюме. Наименее представлены на рынке труда бэби-бумеры (люди, родившиеся в период с 1943 по 1963 год, 56-76 лет) и Z (те, кто родился после 2000-х, люди младше 19 лет) — на этих кандидатов приходится 3% и 4% резюме соответственно.
Она добавляет, что сейчас самое время привлекать на рынок труда не обязательно молодых, но главное – опытных. Тогда запустится процесс взаимного обучения и дополнения, когда старшее поколение поможет обучить молодежь той профессии, в которой они много лет проработали и в которой являются специалистами.
Одним из самых серьезных вызовов стала трудовая миграция. Только по официальным данным, 900 тыс. украинцев работают за границей. По другим же подсчетам, в прошлом году из Украины выехали около 4 млн наших соотечественников.
Впрочем, многие возвращаются обратно. Ведь работа за рубежом – риск, особенно если едешь туда не совсем легально. Очень часто украинцы сталкиваются с обманами и возвращаются на родину ни с чем.
Михаил Колесник, профессор по финансам Львовской бизнес-школы, отмечает, что нет ничего удивительного в том, что люди выезжают из страны, ведь в Украине ВВП на душу населения за 2018 год составил 3090 долларов в год; это означает, что средняя зарплата в стране не может превышать эту величину.
В мире среднее значение ВВП на душу населения составляет 11 тыс. долл., по Европе – порядка 15-16 тыс. долл. Самое высокое значение в Монако – около 110 тыс.; в США – около 60 тыс.
Эксперты отмечают, что все больше людей возвращаются в Украину. В первую очередь, речь о тех, кто выезжал за границу в поисках высококвалифицированной работы, например, о тех же врачах. Многие озабочены оттоком рабочей силы и тем, что в стране может не остаться нормальных специалистов, но профессиональная медицинская подготовка у нас и в Европе – совершенно разные вещи. Тем врачам, которые отучились у нас 9 лет, нужно заново переучиваться заграницей, либо же довольствоваться должностью ассистента.
По ее словам, бизнес берет на себя эту ответственность, но узко, эпизодически и не масштабно, тогда как стране нужна новая реформа и новая программа.
Судя по всему, в следующем году на украинском рынке труда сохранятся похожие вызовы и тенденции. К тому же, работодателям нужно стремиться к гендерному и возрастному разнообразию, а соискателям следует быть готовыми постоянно учиться и развиваться.Анастасия Ищенко ... ...
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
19.12.19, Сегодня
19.12.19, Деловая Столица
19.12.19, Апостроф
19.12.19, ubr.ua
19.12.19, Деловая Столица
19.12.19, 112
19.12.19, РБК-Україна
19.12.19, Апостроф
18.12.19
18.12.19, Дело
18.12.19, РБК-Україна
17.12.19
16.12.19
13.12.19