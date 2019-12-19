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Старение персонала, потребность в рабочих и трудовая миграция: что с рынком труда в Украине

19.12.19 , Сегодня
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Рынок труда пребывает в постоянном движении. Одни тенденции сменяют другие, исчезают и появляются профессии, а соискатели и работодатели сталкиваются с новыми вызовами. Сайт "Сегодня" рассказывает, как функционирует рынок труда в Украине в этом году, какие профессии пользуются популярностью, чем опасно старение персонала и будет ли усугубляться трудовая миграция.

Какие работники нужны в Украине

Во времена активного технического прогресса необходимость в одних профессиях отпадает, а в других, наоборот, появляется. Согласно результатам исследования, которое провели в Оксфордском университете, 45% всех сегодняшних профессий в течение следующих 10 лет исчезнут или будут максимально автоматизированы. Сюда попали кассиры, почтальоны, водители, банковские работники и многие другие.

Но паника из-за того, что мир захватят роботы и отберут у людей рабочие места, порядком преувеличена. Сейчас на рынке труда наибольшим спросом требуются именно рабочие специальности, которые, якобы, и должны быстрее всего подвергнуться роботизации.

По данным Госстата, наибольшим спросом на рынке труда в Украине пользуются квалифицированные рабочие и работники сферы услуг: водители, трактористы, швеи, слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, монтеры путей, токари, рабочие по комплексному обслуживанию, каменщики, озеленители, столяры.

Помимо этого, среди простых профессий востребованы подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, сторожа, кухонные рабочие, укладчики-упаковщики и кладовщики.

В рекрутинговой компания hh.ua|grc сообщают, что можно выделить дефицитных специалистов — это представители рабочих профессий, инсталляторы, сервисные инженеры, автослесари.

"Претендентов на такие вакансии очень мало — часто на одну вакансию приходится менее одного резюме, согласно анализу базы hh.ua|grc (для сравнения в среднем по рынку этот показатель равен 3-4, а в высококонкурентных сферах может доходить до 25)", — говорят в компании.

Эксперты также добавляют, что в ближайшее время наибольшее количество вакансий будет появляться для специалистов по продажам и менеджеров по работе с клиентами, разработчиков программного обеспечения и других IT-специалистов, маркетологов и PR-менеджеров.

"Эти сотрудники нужны практически в любой компании", — отметила в комментарии сайту "Сегодня" руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua|grc Юлия Дрожжина.

Молодежь на рынке труда

Еще одна общемировая тенденция, которая не обошла стороной Украину, — старение персонала. Число украинцев в возрасте 40+ на рынке труда составляет сейчас больше половины, и эта цифра постоянно растет. В то же время, многие компании гонятся за молодыми специалистами, которых не хватает на всех.

Лариса Онипко, руководитель проекта "Премия HR-бренд Украина" hh.ua|grc говорит, что кадровый голод будет усиливаться, поэтому многие работодатели начинают работать с молодежью уже в школах, колледжах, институтах.

"Работодатели понимают, что кадровый голод будет усугубляться и дальше, поэтому начинают работать уже с молодежью. И это касается не только школьников старших классов, где есть профориентационные программы; уже начинают поддерживать заинтересованность молодежи к определенным знаниям, растят лояльную аудиторию еще со (средних классов – Ред.) школы", — говорит Онипко.

Как сообщают специалисты hh.ua|grc, сейчас на рынке труда встретились представители четырех поколений: "бэби-бумеры", поколения X, Y и Z. Согласно анализу базы, на соискателей Y (люди в возрасте от 19 до 35 лет) приходится 58% всех размещенных резюме. Вторую по численности группу составляют "иксы" (люди в возрасте от 36 до 56 лет), на которых приходится 35% всех резюме. Наименее представлены на рынке труда бэби-бумеры (люди, родившиеся в период с 1943 по 1963 год, 56-76 лет) и Z ­(те, кто родился после 2000-х, люди младше 19 лет) — на этих кандидатов приходится 3% и 4% резюме соответственно.

"Вызовом и этого, и будущего года станет нехватка квалифицированного персонала. Потому что Украина не исключение, и общемировые тенденции – это старение персонала. Нужно работать с возрастным разнообразием. В нашей компании мы стремимся балансировать подход, мы привлекаем поколение Y и Z, но у нас нет цели заменить ими весь персонал. Сбалансированный подход позволяет поддерживать эффективность команды", — отмечает Татьяна Петрук, директор по персоналу компании "Укртелеком".

Она добавляет, что сейчас самое время привлекать на рынок труда не обязательно молодых, но главное – опытных. Тогда запустится процесс взаимного обучения и дополнения, когда старшее поколение поможет обучить молодежь той профессии, в которой они много лет проработали и в которой являются специалистами.

Трудовая миграция

Одним из самых серьезных вызовов стала трудовая миграция. Только по официальным данным, 900 тыс. украинцев работают за границей. По другим же подсчетам, в прошлом году из Украины выехали около 4 млн наших соотечественников.

Впрочем, многие возвращаются обратно. Ведь работа за рубежом – риск, особенно если едешь туда не совсем легально. Очень часто украинцы сталкиваются с обманами и возвращаются на родину ни с чем.

"На мой взгляд, самый большой вызов на сегодня – это трудовая миграция и удержание молодежи в стране", — говорит Лариса Онипко.

Михаил Колесник, профессор по финансам Львовской бизнес-школы, отмечает, что нет ничего удивительного в том, что люди выезжают из страны, ведь в Украине ВВП на душу населения за 2018 год составил 3090 долларов в год; это означает, что средняя зарплата в стране не может превышать эту величину.

В мире среднее значение ВВП на душу населения составляет 11 тыс. долл., по Европе – порядка 15-16 тыс. долл. Самое высокое значение в Монако – около 110 тыс.; в США – около 60 тыс.

"Для сравнения, в Польше — 12-13 тыс. Поэтому закономерно, что люди выезжают. Но выезжают те, кто готовы быть риск-тейкерами, т.е. те, кто готов маленький, но гарантированный результат обменять на возможный (в среднем, он может быть даже меньше гарантированного), но тот, который зависит исключительно от него. А назад возвращаются те, кто не смог стать риск-тейкерами", — говорит Колесник.

Эксперты отмечают, что все больше людей возвращаются в Украину. В первую очередь, речь о тех, кто выезжал за границу в поисках высококвалифицированной работы, например, о тех же врачах. Многие озабочены оттоком рабочей силы и тем, что в стране может не остаться нормальных специалистов, но профессиональная медицинская подготовка у нас и в Европе – совершенно разные вещи. Тем врачам, которые отучились у нас 9 лет, нужно заново переучиваться заграницей, либо же довольствоваться должностью ассистента.

"Сегодня у наших специалистов в Украине есть гораздо больше возможностей, чтобы развиться в области медицины, чем в других странах. Но должна быть большая государственная программа, чтобы молодых выпускников обеспечивали работой, поддерживали. Если мы сейчас хотим качественные кадры в медицине, государству нужно в это вкладываться", ­ – делится мнением Лариса Харченко, главный врач-офтальмолог сети "Люксоптика".

По ее словам, бизнес берет на себя эту ответственность, но узко, эпизодически и не масштабно, тогда как стране нужна новая реформа и новая программа.

Судя по всему, в следующем году на украинском рынке труда сохранятся похожие вызовы и тенденции. К тому же, работодателям нужно стремиться к гендерному и возрастному разнообразию, а соискателям следует быть готовыми постоянно учиться и развиваться.

Анастасия Ищенко

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