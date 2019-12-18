Куда катится доллар: с каждой новой неделей гривня крепчает почти на 1%

Тренд на устойчивое снижение доллара на межбанке, по наблюдениям старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, длится с 25 октября этого года. За это время доллар снизился на 7% — с 25,27 грн/$ до 23,48 грн/$. "Стоит отметить равномерность этого тренда: доллар за это время терял около 1% каждую неделю. Это говорит об устойчивости текущей динамики, и является свидетельством того, что укрепление гривни может быть продолжено", — отмечает в комментарии Delo.ua Вадим Иосуб.

На прошедшей неделе такой тренд на снижение доллара также имел место — курс доллара к гривне упал на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,1%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 1,0% с 23,72 грн/$ до 23,50 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время тоже снизились на 1% с 23,71/23,73 грн/$ до 23,47/23,49 грн/$. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились на 1,1% — с 23,57/23,81 грн/$ до 23,31/23,55 грн/$. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1%.

Руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua обращает внимание на то, что такая крепкая позиция гривни наблюдается на фоне сообщений о том, что НБУ с 18 декабря 2019 года увеличивает лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств за рубеж вдвое — до 100 тысяч евро в год, а также на этапе "переваривания" понижения 12 декабря ставки НБУ до 13.5%. "Несмотря на то, что оба эти факторы — понижение ставки и либерализация вывода средств — дают девальвационные сигналы, рынок остается относительно стабильным", — говорит он.

Аналитик прогнозирует, что, вероятно, на фоне текущих тенденций гривня может стабилизироваться в диапазоне 23,4-23,6 грн/$.

Свою роль, по словам Андрея Шевчишина, здесь также играют сообщения о предварительной договоренности между Украиной и Россией относительно транзита газа.

Тем не менее, на курс национальной валюты продолжают влиять инвесторы, которые сохраняют активность на рынке ОВГЗ. Во вторник, 17 декабря, должен состоятся очередной аукцион по размещению украинских ценных бумаг, и рынок готовится к нему с новой порцией продажи иностранной валюты. На аукционе Минфин планирует продать ОВГЗ на сумму 6,5 млрд гривен, из которых ОВГЗ на 4 млрд грн — это 4-х летние ценные бумаги, пользующиеся среди покупателей ОВГЗ повышенным спросом. Так, на последнем аукционе спрос на "длинные" бумаги почти в 4 раза превышал предложение.

О перенасыщенности украинского рынка иностранной валютой и о Нацбанке как о педали тормоза для еще большого укрепления гривни говорит Delo.ua экономический эксперт Тарас Козак.

"Трудно представить, что было бы, если бы Нацбанк не вмешался. Курс доллара уже был бы ниже отметки 20 грн/$. А еще не началась большая приватизация, которую обещают сделать честной, с допуском нерезидентов. А рынок земли с/х назначения? Если придут иностранцы со своими десятками миллиардов долларов, то в Украине долларами будут туалеты оклеивать", — говорит он.

Отметим, за 2 последние недели НБУ выкупил на межбанке более 860 млн долларов. Сколько еще сможет выкупить — вопрос. Тем не менее, по оценкам экспертов, кроме главного банка страны, такой поток долларов, который идет сегодня в Украину, больше никто не может выкупить.

Еще большее снижение доллара на этой неделе прогнозируют в Альпари. "На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,2-23,3 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,1/23,3 грн/$", — говорит Вадим Иосуб.



В целом, о том, что прогнозировать дальнейший курс гривни к доллару сегодня сложно, как никогда, так как на валютном рынке действуют много факторов, которые могут толкать курс в разные стороны, говорит Тарас Козак. В связи с этим эксперт советует держать часть средств в гривне, а часть — в иностранной валюте.

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