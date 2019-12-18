Новогодняя ночь 2020: в ресторане дороже, но ненамного

Рестораны практически не изменили стоимость брони столика в новогоднюю ночь относительно прошлого года. Впрочем, изменения не коснулись и разнообразия шоу-программы – в большинстве киевских заведений празднование Нового года обойдется без приглашенных знаменитостей, а развлекать гостей будут диджеи и артисты эстрадно-циркового жанра.

Тем не менее, Новый год дома без ограничений по качеству блюд обойдется ненамного дешевле, чем цена входного билета на праздник в ресторане на одного человека.



Бронируют лучше, чем в 2019-ом

Как рассказала UBR.ua Ольга Насонова из компании "Ресторанный консалтинг", в этом году динамика продаж билетов на празднование нового года оказалась несколько лучше, чем в прошлом – на данный момент разобрана как минимум половина мест, а в некоторых заведениях и до 70%.

По ее словам, найти приемлемый вариант еще можно, так как наиболее активно украинцы начнут покупать билеты в 20-х числах декабря. В этом году, отметила Насонова, цена бронирования практически не изменились по сравнению с прошлым годом.

"В отличие от 2015-2016 гг. никто не демпингует, поэтому отпраздновать Новый год в ресторане за 399 грн уже не получится. Минимальная планка – 1500, средний ценовой сегмент – 2-3 тысячи, а 6-7 тысяч – это уже лакшери вариант", - поделилась данными эксперт "Ресторанного консалтинга".

Стоит отметить, что в эту стоимость обычно входит депозит, однако в некоторых заведениях из внесенной за входной билет суммы можно оплатить лишь часть меню – оно, кстати, в большинстве ресторанов делается эксклюзивным специально под праздник. Немаловажно, что цена билета для детей обычно составляет половину от взрослого.

В то же время за возможность разнообразить Новый год шоу-программой придется доплатить – однако выбор в этом году не будет отличаться оригинальностью.

"До 2014 года был спрос на дорогих артистов, но сейчас это уже не принято делать – российские звезды недоступны, а украинских мало и все они в основном заняты. Поэтому приглашают обычно кавер-бэнды, диджеев, фокусников, акробатов и танцоров – в общем, артистов эстрадно-циркового жанра", - рассказала Ольга Насонова.

Среди популярных в Новый год карнавальных вечеров в этом году сразу несколько заведений решили предложить празднующим формат "голливудской вечеринки". Не теряют актуальности и классические варианты: "Дед Мороз и Снегурочка", "Щелкунчик", украинский традиционный стиль.

Популярностью у празднующих пользуются варианты, приближенные к домашнему отдыху.

"Мне кажется, в основном интерес заключается не в том, чтобы разнообразить отдых, а в услуге, как таковой – у многих есть возможность заплатить деньги и не мыть посуду после праздника. Тем более, что цена новогодней корзины может обойтись даже дороже", - отметила Ольга Насонова.



Дома дешевле, но ненамного

Как подсчитали в Национальном научном центре института аграрной экономики, затраты на домашний новогодний стол в этом году также будут отличаться лишь на 5,6% от прошлогоднего праздника – скромный ужин обойдется семье из 4 человек в 1620 грн, рассказали в пресс-службе института. При этом за стол с деликатесами, - красной икрой, рыбой, - придется выложить на 400-600 грн больше, чем за бюджетный вариант ужина.

Как ранее отмечал в комментарии "Вестям" глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, если Новый год для менее обеспеченных украинцев с зарплатой в 4000-6000 грн может оказаться даже дороже праздника 2019 года (в связи с колебанием цен на основные продукты питания), то для семей, чей новогодний ужин будет сформирован из подешевевших импортных товаров, новогодняя корзина обойдется в меньшую цену по сравнению с прошлым годом.

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