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О спросе на доллары, финансовых пирамидах и реформах: интервью с замглавы НБУ

17.12.19 , Сегодня
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Цифры в обменниках продолжают будоражить украинцев. Никогда раньше – с тех пор, как гривню отпустили в "свободное плаванье" – она не укреплялась в конце года. Тем более, не укреплялась настолько сильно: на 4% за месяц и на 15% с начала года. Наученные последними кризисами не верить гривне и бояться любых резких колебаний, украинцы ищут объяснение нетипичному "поведению" национальной валюты. Причем верить в хорошее мы также не спешим. Поэтому в последнее время довольно распространены версии об искусственном укреплении гривни, о строящейся "пирамиде" с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которая рано или поздно "рухнет", и т. п.

Сайт "Сегодня" попросил объяснить феномен гривни заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия.

- Что происходит с гривней? Почему ни один прогноз экспертов – как украинских, так и международных – не оправдался? Гривня оказалась гораздо крепче. Что пошло не так?

- Основной фактор, который влиял на курс в этом году, – это макроэкономическая стабилизация. Украина в течение последних лет придерживалась взвешенной фискальной и монетарной политики, и это принесло результат. Посмотрите на инфляцию: 4 года назад она превышала 40%, а сейчас мы снизили ее почти до 5% в год. И в дальнейшем НБУ будет удерживать ее на этом уровне за счет последовательной монетарной политики, независимой от политических раскладов. Дефицит бюджета, несмотря на большие выплаты по внешним долгам, не растет, а снижается. Нет скрытых проблем в финансовом или энергетическом секторах.

Иностранные инвесторы видят эту картину и адекватно ее оценивают. Украина идет путем реформ, ВВП растет на 3-4% ежегодно, экономическая политика выглядит последовательной, а доходность в гривне привлекательная. Все это способствует интересу нерезидентов к украинскому рынку.

Да, пока что иностранцы вкладываются в основном в долговые облигации правительства (ОВГЗ). Но вложения в ценные бумаги, так называемые портфельные инвестиции, – это только первый шаг. В развивающихся странах, которые становятся на путь реформ, инвесторы, как правило, сначала вкладывают деньги в простые инструменты. Они дают деньги государству, потому что больше доверяют ему. А затем уже инвестиционные средства идут в частный сектор. Если Украина и дальше будет идти путем реформ, то в ближайшие годы мы увидим приток реальных инвестиций. Кабмин уже заявлял, что видит возможность привлечения 50 млрд долларов инвестиций в течение 5 лет. Это, безусловно, будет очень позитивный фактор. При этом мы должны понимать, что приток денег в страну создает ситуацию, когда предложение валюты значительно превышает спрос, и все это влияет на курс, поскольку он у нас плавающий, мы его руками и ногами не держим, так как он должен отражать реальные тенденции в экономике.

- То есть главный фактор такого сильного укрепления гривни – это все-таки иностранные инвестиции в ОВГЗ?

- Это всего лишь один из факторов. Например, в этом году у нас рекордный урожай, и мы видим, что осенью значительно увеличились объемы экспорта зерновых и масличных культур. Это приносит стране дополнительную валютную выручку.

С начала года Нацбанк выкупил на рынке около 6 млрд долларов. Это то, что мы называем избыточным предложением валюты. Из этой суммы только 4 млрд пришло от продажи ОВГЗ иностранным инвесторам. Откуда тогда на рынке взялось еще 2 млрд долларов? Это прежде всего дополнительная выручка наших экспортеров.

Также в связи со значительно более хорошей экономической ситуацией ряд украинских компаний – как государственных, так и частных – привлекают долговой капитал. Через кредиты, через облигации. Все это также создает дополнительное предложение валюты на рынке.

- А что вы скажете о таком факторе, как поступления от трудовых мигрантов? Если для покупки ОВГЗ из-за границы в Украину поступило менее 4 млрд долларов, то от трудовых мигрантов – порядка 12 млрд. Может, гривня укрепляется именно из-за притока этих денег?

- Тут нужно говорить о динамике. Поступления от трудовых мигрантов сейчас не сильно растут. Да, они приносят существенные объемы валюты, но это практически те же цифры, что и в прошлом году.

В этом году переводы от трудовых мигрантов росли менее чем на 7%, а вложения иностранных инвесторов в ОВГЗ в долларовом эквиваленте выросли более чем в 10 раз.

Одна из причин стабилизации поступлений от трудовых мигрантов – это как раз укрепившаяся гривня. Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время приблизительно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепившейся гривни, за два года увеличение доходов населения составило порядка 60%. Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это приблизительно 1 к 2,5. То есть разница значительно уменьшилась. Поэтому стимулов для выезда за границу становится меньше.

Замедление роста денежных переводов от трудовых мигрантов – это еще одно свидетельство того, что экономическая ситуация в Украине постепенно улучшается.

- Приходилось слышать мнение, что курс валют значительно отличается от того, что прогнозировался, из-за несогласованности действий НБУ и Минфина. Каждый орган, мол, выполняет собственную задачу, а в результате получаются подобные "перекосы". Вы согласны с таким мнением?

- На самом деле и у Нацбанка, и у Минфина цель одна: достижение стабильного экономического роста. Просто мы достигаем ее через разные инструменты: НБУ – через монетарную политику, направленную на снижение инфляции, а Минфин – через фискальную политику, бюджет.

Ваш вопрос, наверное, о том, что из-за низкого курса уменьшаются бюджетные поступления. Да, с одной стороны бюджетные поступления частично привязаны к курсу. Более крепкая гривня, например, снижает доходы бюджета по импортному НДС. Но ведь мало кто говорит, что более крепкая гривня снижает долговую нагрузку на государство. Долговые платежи, номинированные в валюте, стоят для Министерства финансов намного меньше, чем при растущем курсе гривни.

За годы независимости Украина набрала много долгов, которые использовались не как инвестиции, а шли "на проедание". Часть этих долгов была номинирована в иностранной валюте. Сейчас их объем составляет приблизительно 50 млрд долларов. Когда инвесторы сравнивают страны, то они всегда обращают внимание на такой показатель, как долговая нагрузка, то есть соотношение долга к ВВП. Так вот это соотношение, благодаря усилению гривни, сейчас намного улучшается.

В 2015 году наш госдолг составлял почти 90% ВВП, а на сегодня – уже около 50%. Мало кому удавалось добиться такой динамики в столь сжатые сроки. Приемлемым уровнем для развивающихся стран считается показатель на уровне 40%, и мы приближаемся к нему. Это также позволяет Министерству финансов привлекать более дешевые ресурсы, так как инвесторы смотрят на перспективы страны с оптимизмом.

Например, наши евробонды (гособлигации, которые Минфин размещает на зарубежных рынках, – Ред.), которые стоили около 10% в иностранной валюте, сейчас стоят 5-7%. Гривневые долги Минфина еще в начале года стоили 18-19%, а на днях, например, было уже размещение на 4 года по рекордно низкой ставке – 11,7%. А уже в начале следующего года, мы уверены, Минфин сможет привлекать средства в гривне менее чем под 10%.

То есть инвесторы все больше доверяют Украине. Они видят позитивную макроэкономическую ситуацию, видят, что долговая нагрузка уменьшается. Так что крепкая гривня имеет положительный эффект для бюджета.

- Но слишком быстрый рост инвестиций в ОВГЗ порождает слухи о строящейся пирамиде. Ведь ОВГЗ – это тоже госдолг.

- Миф о том, что строится какая-то пирамида, наверное, создается теми людьми, которым не выгодно говорить о том, что развитие Украины идет в позитивном направлении.

Особенность финансовых пирамид заключается в том, что стоимость обслуживания там всегда увеличивается, чтобы привлекать новых участников. У нас же и размер долга по отношению к размеру экономике уменьшается, и стоимость обслуживания уменьшается. Разговоры о финансовой пирамиде с ОВГЗ – это какая-то теория заговора, которую откуда-то вытащили и пытаются раздуть...

Александра Романюк

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