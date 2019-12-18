Прощание с ЕС: что ждет Великобританию после парламентских выборов

Уверенная победа консерваторов во главе с Борисом Джонсоном на досрочных парламентских выборах в Великобритании означает, что история с Брекзитом наконец-то заканчивается.

Через полтора месяца Соединенное Королевство (СК) должно выйти из состава Евросоюза. Но для старого-нового британского премьера проблемы только начинаются. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На протяжении всего текущего года Брекзит был вопросом номер один для британской политики. Как постоянно отмечали местные обозреватели, казалось, что этой истории не будет конца.

Лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй несколько раз безуспешно пыталась протянуть через Палату общин свой проект сделки по выходу страны из Евросоюза. В июле она покинула пост главы правительства, в буквальном смысле со слезами на глазах.

Пришедший ей на смену Борис Джонсон своим главным обещанием называл Брекзит любой ценой, со сделкой или без нее. Но расколотый на множество группировок парламент не поддался давлению, несмотря на многочисленные хитрости Джонсона, вроде искусственной приостановки его работы.

Параллельно глава правительства смог согласовать с Брюсселем обновленный проект соглашения о выходе из ЕС. В документе, по его мнению, снимается главная проблема всего Брекзита – экономический статус Северной Ирландии и ее границы с Республикой Ирландия, остающейся в Евросоюзе.

Согласно идее Джонсона, Северная Ирландия на переходном этапе будет одновременно соблюдать и британские таможенные правила, и частично нормы единого рынка Евросоюза. При этом "жесткой", видимой границы, с таможенниками и пограничниками между Северной Ирландией и Республикой Ирландией не будет. В Лондоне опасались, что ее появление приведет к активизации североирландских боевиков.

Парламент даже одобрил проект Джонсона во втором чтении за несколько дней до очередного дедлайна по выходу страны из ЕС – 31 октября. Но окончательно утвердить документ в блиц-режиме парламентарии отказались, в итоге Брюссель дал Британии очередную отсрочку – до 31 января 2020 года.

Ввиду очередного политического тупика британская оппозиция все же согласилась на досрочные выборы, которые активно продвигал Джонсон. Несмотря на серию неудач в Палате общин, с его приходом на премьерский пост рейтинг Консервативной партии начал уверенно расти.

Выборы были назначены на 12 декабря и их главной темой, естественно, стал Брекзит. Консерваторы во главе с Джонсоном заняли максимально четкую позицию – обеспечить в случае победы выход СК из Евросоюза 31 января, не допустив дальнейших отсрочек. Это позволило им собрать голоса подавляющего большинства сторонников Брекзита.

Согласно экзит-поллам, за консерваторов проголосовали 73% тех, кто на референдуме 2016 года поддержал выход страны из ЕС. В частности, Джонсон смог склонить на свою сторону избирателей радикально-популистской "Партии Брекзита", рейтинг которой еще летом был сопоставим с рейтингом консерваторов.

В итоге "Партия Брекзита" не получила в новом парламенте ни одного мандата. Тогда как консерваторы одержали самую уверенную победу на выборах с 1987 года, когда партию возглавляла "железная леди" Маргарет Тетчер, получив 365 мест в Палате общин. Для парламентского большинства достаточно 326 депутатов.

Напротив, главные конкуренты консерваторов – Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, выборы полностью провалила, показав худший результат с 1935 года и получив только 202 парламентских мандата. Главной проблемой лейбористов стало то, что по вопросу Брекзита они заняли не настолько четкую позицию, как их основные оппоненты.

Партия Корбина обещала в случае победы подписать с Брюсселем новое соглашение о выходе, а после вынести его на общебританский референдум – как альтернативу предложив избирателям вовсе отказаться от выхода СК из Евросоюза. Потенциальный электорат лейбористов был гораздо более расколот по вопросу Брекзита, чем электорат консерваторов.

Пытаясь подыгрывать и сторонникам, и противникам выхода из ЕС, оппозиционная партия, судя по всему, потеряла и тех и других, в частности, уступив консерваторам в ряде округов, где ранее лейбористов переизбирали десятилетиями.

Свою роль могла сыграть и личность лидера партии – Джереми Корбина постоянно сопровождали скандалы, вплоть до обвинений в антисемитизме. Сам он за последние годы неоднократно публично менял свою риторику в отношении Брекзит, что лишний раз запутывало избирателей лейбористов.

"Мы проведем Брекзит вовремя, до 31 января, никаких "но", никаких "если", никаких "возможно", – сказал Джонсон сразу после победы. 20 декабря он планирует внести свой проект соглашения о выходе из ЕС на рассмотрение нового состава парламента, и, несомненно, получит достаточное количество голосов.

Таким образом, 31 января Великобритания наконец-то официально покинет Евросоюз. После этого до конца 2020 года будет длиться переходной период, во время которого страна должна договориться о дальнейшем режиме сотрудничества с ЕС, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

Согласно источникам британской The Times, в конце ноября главный переговорщик по вопросам Брекзита со стороны ЕС Мишель Барнье высказывал сомнения, что весь массив договоренностей Брюссель и Лондон успеют подписать в положенный срок, до конца следующего года.

В то же время, по информации The Guardian, Джонсон хочет запретить любое продление переходного периода после 2020 года. Таким образом, Великобритания может выйти из ЕС, к примеру, без нового торгового соглашения, что неизбежно приведет к экономическим трудностям в Соединенном Королевстве.

И это, похоже, не единственная проблема для премьера Джонсона. Еще одним победителем выборов может считать себя Шотландская национальная партия (ШНП), выигравшая 48 из 59 шотландских округов – на 13 больше, чем в парламенте прошлого созыва.

Лидер ШНП Никола Стерджен после выборов заявила, что будет обращаться к Лондону за разрешением провести новый референдум о независимости Шотландии. Предыдущий состоялся в 2014 году и сторонники независимости набрали на нем 44,7% голосов. Но в 2016 году 62% шотландцев проголосовали против выхода страны из ЕС, который вскоре станет реальностью.

"Вы не можете удерживать Шотландию в составе Соединенного Королевства против ее воли", – обратилась Стерджен к премьеру Джонсону, призывая его "дать шотландцам самим определиться со своим будущим". Тот уже ответил отказом, и судьба референдума, вероятно, будет решаться в судебном порядке.

Согласно соцопросам, большинство шотландцев и сейчас проголосовали бы против независимости, но их перевес очень небольшой. И на фоне трудностей, которые наверняка будут сопровождать процесс Брекзита в ближайшие месяцы, ситуация может поменяться в пользу шотландских националистов.

Потенциальные проблемы для Соединенного Королевства могут возникнуть и в связи с результатами выборов в Северной Ирландии. Впервые в истории сторонники единой Ирландии суммарно получили больше мест в Палате общин, чем лояльные Лондону силы.

Ирландские националисты уже заговорили о возможном голосовании за объединение двух частей острова в единое государство, хотя эта перспектива пока выглядит очень туманной. Но в любом случае, разгребать спровоцированные референдумом о выходе из ЕС проблемы британским властям придется еще очень долго.



Милан Лелич

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...