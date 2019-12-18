(Не) смириться с долей. Что нужно знать о компенсации за задержку авиарейса

Более половины авиапассажиров в случае задержки их рейсов не верят в получение компенсаций от "провинившихся" перевозчиков. А больше четверти попавших в такую беду путешественников вообще отказываются от подачи претензий. Поскольку считают, что авиакомпании просто проигнорируют их обращения. Об этом свидетельствуют данные исследования компании AirHelp, в котором приняли участие более 10 тыс. опрошенных из Европы, Северной и Южной Америки.

Содержание:

Европа нам поможет

Нелегкая нелетная борьба

В Украине – своя специфика

Оказалось, что около 70% европейских путешественников убеждены, что авиакомпании под разными предлогами отклоняют не менее 40% их правомерных требований на получение компенсаций. В случаях, если же авиаперевозчик отказывал в удовлетворении обращений, то приблизительно 64% путешественников прекращали отстаивать свои права.



Европа нам поможет

Регламент Европейского союза №261 содержит четкие указания в случаях, если задержка вылета составляет более трех часов или же в случае отказа в посадке на рейс. В документе сказано, что у пассажиров есть право на получение финансовой компенсации. Ее размер – до 600 евро на одного человека.

Эти правила вступают в силу, если обстоятельства, приведшие к отмене, задержке или отказу в посадке, были подконтрольны авиакомпании. В то же время несмотря на ясное и четкое европейское законодательство 70 % авиапассажиров никогда не получали ни от одной авиакомпании сведений о своих правах.



Нелегкая нелетная борьба

Авиакомпании очень не любят признавать свою неправоту, а тем более терять деньги, пришли к выводу исследователи из AirHelp. Пассажиры зачастую сталкивались с недобросовестным рассмотрением претензий со стороны перевозчиков. Согласно собранным экспертами данным, авиакомпании в среднем отклоняют 58% претензий "по некорректным причинам". То есть даже если клиенты осведомлены о своих правах, им все равно приходится бороться за законную компенсацию.

В ходе опроса проявился еще один "финт ушами", к которому прибегают авиакомпании. Например, пассажиры направили требования о получении финансовой компенсации. Однако авиаперевозчики 29% путешественникам предлагали ваучеры.



Почти 20% пассажиров, столкнувшихся с проблемами по вине компаний и имевших право на получение компенсации, согласились на частичное возмещение ущерба. Например, на ваучеры. Они по незнанию решили, что питание и проживание, предоставляемые перевозчиком в случае задержки или отмены рейса — это единственная компенсация, которая им полагается.

Значительный процент пассажиров не знали, что согласиться принять ваучер или деньги от авиакомпании — не всегда лучшее решение. Этот выход из положения может казаться более простым. Но ваучеры часто имеют ограниченный срок использования. Или условия, которые делают их менее ценной формой компенсации, чем полноценное возмещение ущерба на законных основаниях.



В Украине – своя специфика

Председатель Всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха в комментарии UBR.ua рассказал, что в нашей стране авиапассажиры знают о своих правах. Особенно – молодежь, отметил он.

По его словам, когда украинские путешественники попадают в подобные неприятные ситуации, то они выдвигают законные требования авиакомпаниям о компенсации. Он подчеркнул, что задержки рейсов случались не только у отечественных, но и у зарубежных перевозчиков, работающих на рынке Украины.



Директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик отметил, что рассчитывать на компенсацию за задержки авиарейсов можно не всегда. Действительно, европейские авиаперевозчики действуют по правилам, как на территории своего рынка, так и в Украине. А вот на отечественные авиакомпании, особенно чартерные, – такие правила уже не распространяются.

В нашей стране уже были прецеденты судебных разбирательств, предметом которых становились финансовые компенсации за задержки авиарейсов.

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