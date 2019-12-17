Троянский конь в НБУ: что стоит за риторикой главы Совета регулятора

На Национальный банк Украины, который вот уже несколько недель кряду держат в плотной осаде проплаченные митингующие олигарха Игоря Коломойского, началась атака изнутри. Глава Совета регулятора Богдан Данилишин выступил с жесточайшей критикой своих коллег из Правления НБУ и требует существенного сокращения их полномочий. Его риторика странным образом повторяет заявления главного рупора Коломойского, нардепа Александра Дубинского. Это даже дало повод как независимым экспертам, так и некоторым из членом самого Совета НБУ говорить о политических мотивах в заявлениях Данилишина. "Апостроф" изучал причины демарша главы Совета НБУ и его возможные последствия.

Последние год-полтора показали, что если какую сферу и можно считать стабильной в Украине, то это финансовую. Банкопады прекратились, национальная валюта постепенно, но верно укрепляется, а курс в целом отличается достаточной стабильностью. Большинство экспертов сходятся во мнении, что основная заслуга в этом принадлежит Правлению Национального банка Украины, которое хоть и используя довольно жесткие методы, но смогло взять ситуацию под контроль.

Впрочем, какими бы успешными ни были действия регулятора, критики найдутся всегда. Банкиры, обиженные действиями НБУ, нанятые ими "обманутые вкладчики", получающие по 500 грн на митингах, политические оппоненты, желающие заработать на критике регулятора - к этому все давно привыкли. Однако, когда атаку на правление Нацбанка возглавляет лицо, которое, по идее, должно этому правлению помогать, работать с ним заодно - это уже что-то новенькое.



Военные действия

5 декабря состоялось заседание Совета Национального банка Украины, на котором, в частности, рассматривались вопросы ситуации на валютном рынке Украины. По итогам заседания большинством Совета (пять голосов из восьми) было принято довольно неожиданное решение: "Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины".

Инициатором этой формулировки стал бывший соратник Юлии Тимошенко и нынешний глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Одновременно он обратился к Верховной Раде с просьбой изменить закон об НБУ с целью сокращения полномочий Правления регулятора и усиления контроля над его деятельностью. То есть, фактически, Данилишин предложил "откатить" реформу 2015 года, в результате которой Нацбанк стал независимым от внешнего влияния, и которую в свое время поддержали международные институты.

Что же формально не устроило Данилишина в политике НБУ? По его мнению, у Правления Нацбанка слишком много "независимости", в связи с чем он может принимать "никем не контролируемые решения". Среди таких решений, считает Данилишин, слишком жесткая монетарная политика в последние годы и, в частности, сохранение на слишком высоком уровне учетной ставки.

"Следствием этой бесконтрольности является так называемое "очищение банковской системы" 2015-2016 годов, причинившее ущерб почти на 38% ВВП, резкое обесценивание, а затем укрепление гривны, которое прямо нарушает конституционную норму о стабильности национальной денежной единицы. А еще решения по монетарной политике и учетная ставка, базировавшаяся на личных предположениях членов монетарного комитета, "пирамида" ОВГЗ и др.", - полагает Данилишин.

Хотя Совет НБУ и поддержал решение своего главы, но, как уже отмечалось, далеко не в полном составе. Были и прямо противоположные мнения. Так, член Совета НБУ, экономист Виктор Козюк не согласен с выводами Данилишина и Совета в том, что смягчение монетарной политики в ситуации с Украиной гарантированно положительно повлияет на экономику. По его мнению, возможен и прямо обратный эффект.

"Такой подход является спорным… Более мягкая монетарная политика как раз и является фактором ухудшения торгового баланса… <…> В условиях устойчивого повышения оплаты труда в Украине с 2016 года и при сохранении устойчивых объемов поступления денежных переводов мягкая монетарная политика может превратиться в детонатор раскручивания спирали неконтролируемых макрофинансовых дисбалансов", - считает член Совета НБУ.

Достаточно разнообразны на этот счет и мнения экспертов. Так, некоторые из них действительно отмечают излишнюю "строгость" монетарной политики Нацбанка. Однако при этом полагают, что, возможно, нынешняя финансовая стабильность в стране - как раз и является результатом этой "строгости".

"Если смотреть глобально, то деятельность Нацбанка и его монетарную политику, на данный момент, нельзя назвать неэффективной. Курс гривны характеризуется неким "запасом прочности", инфляция замедляется. Конечно же, можно покритиковать НБУ за излишнюю "перестраховку", но с другой стороны рынок не любит резких изменений. К тому же, процентная ставка недавно была снижена до 13,5%. Поэтому, "гайки" рынку откручиваются, пусть и не так быстро как того желают его участники. В свою очередь, неизвестно какой бы была ситуация в случае, если НБУ не держал бы всё "железной рукой": последствия могли бы быть противоположными нынешней стабильной ситуации", - считает эксперт. Международного центра перспективных исследований Егор Киян.



Плюрализм, или превышение полномочий?

В критике политики НБУ, пусть она даже исходит от членов одной команды, возможно, не было бы ничего предосудительного. В зарубежной практике такое встречается сплошь и рядом, и говорит о демократии внутри корпоративных структур и плюрализме мнений в их руководстве. Однако в случае с решением Совета НБУ ситуация выглядит несколько иной.

Во-первых, как считают в Правлении НБУ, давая оценку деятельности Правления, Совет откровенно превысил свои полномочия. Нацбанк даже выпустил соответствующее заявление на этот счет.

"Данное решение Совета НБУ от 5 декабря 2019 года выходит за рамки полномочий Совета НБУ и не влияет на проведение денежно-кредитной политики НБУ", - уточнила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос журналистов.

Во-вторых, с процедурой принятия Советом НБУ указанного решения, похоже, было далеко не все в порядке, о чем говорят даже сами члены Совета. Так, член Совета НБУ Виктор Козюк отмечает, что в повестке заседания не планировалось рассматривать вопросы "оценки деятельности" правления.

"Процедурно, лично для меня, вопрос "о состоянии" и вопрос "оценки деятельности" имеют различия. В последнем случае решения Совета должны были бы быть изложены в отдельном документе и, по содержанию, заслушаны на Комитете Совета по вопросам денежно-кредитной (монетарной) политики и финансовой стабильности", - отмечает Козюк.

Однако, отмечает член Совета, этого не было сделано, а значит, про сути, в ходе подготовки и принятия рекомендаций Совета был нарушен регламент. Об этом же говорят и другие факты.

"Проект рекомендаций Правлению НБУ и КМУ были розданы за несколько часов до заседания, тогда как, согласно регламенту, должны были быть розданы за 5 дней. Не всем членам Совета известно авторство проектов, поскольку такой рабочий орган Совета, как вышеупомянутый комитет не был привлечен к подготовке данных материалов", - отмечает Козюк.

Самое интересное, что, Данилишин не только не привлекал комитет, но и старался протянуть решение втайне от других членов Совета НБУ.

"Отдельные члены Совета вообще не были приобщены к обсуждению проекта рекомендаций, им также не было известно, что на заседание будет выноситься вопрос об "оценке деятельности". Подготовительные заседания, совещания (или собрания, или другие формы совместного профессионального общения) проводились также без привлечения всех членов Совета. Такую ситуацию можно квалифицировать как отсутствие инклюзивности и подмену Совета как коллегиального органа формальным большинством в Совете во время голосования", - убежден Козюк.

Таким образом, полагает член Совета НБУ, все вышеизложенное и характер обсуждения позволяют сомневаться в политической нейтральности решения Совета.



Неприятный запах политики

Действительно, будь процедура при принятии решения соблюдена, еще худо-бедно можно было бы говорить о неких издержках демократии внутри отдельно взятой структуры, усиленных публичной демонстрацией эго личности Данилишина. Однако исключение из обсуждения ряда членов Совета, а также другие события вокруг НБУ, а также участие в них Данилишина - дают повод сомневаться в незаангажированности главы Совета.

В частности, высказывания Данилишина странным образом похожи на заявления другой известной личности - главного лоббиста Коломойского и его ФПГ нардепа Александра Дубинского.

Тот, напомним, тоже, фактически в унисон с Данилишиным, обвинил НБУ в излишнем укреплении курса гривны.

"Нет экономических оснований для укрепления курса. Сейчас мы получим то, что было в 2004-2005, 2008-2009 годах. За это все несет ответственность НБУ", – считает Дубинский.

Кроме того, синхронно с Дубинским, который с подачи своего босса Коломойского пытается активно дискредитировать главного финансового партнера Украины - Международный валютный фонд (о причинах конфликта Коломойского с МВФ "Апостроф" уже детально писал, - ред.), Данилишин также пытается, пусть и несколько осторожнее, подпортить имидж международной организации. Стоит лишь почитать его пост, показательно озаглавленный "О МВФ и не только".

Характерно, что чуть ли не больше всего Данилишина беспокоит тот факт, что МВФ просит Украину решить вопрос… с проворовавшимися олигархами и коррупцией. Мол, рабовладельцы, плантаторы! Нечего нам указывать, это наши, персональные коррупционеры. Не дадим их в обиду!

Третий факт - это откровенные реверансы Данилишина в адрес участников проплаченных митингов под Национальным банком.

Напомним, НБУ уже обратился к правоохранительным органам по факту организации платных митингов, предоставив соответствующие доказательства. Об этом не раз писали и журналисты. Наиболее показательным, пожалуй, является материал журналистки Нины Григорской, которая побывала на митинге в качестве платной участницы. В ее репортаже есть все - сканы предложений с деньгами, сканы перевода средств, записи разговоров с другими участниками, где обсуждаются суммы.

И вот, участников этой купленной массовки решил принять целый глава Совета НБУ Данилишин, якобы, чтобы "выслушать их предложения". Мог ли Данилишин не знать, что митинги платные? Очень сомнительно. Мог ли он не знать, кто за этим стоит? Тоже сомнительно. И, тем не менее, он вполне сознательно решился на такую встречу.



Фактор "троянского коня" и возможные последствия

Ряд экспертов, полагают, что поддержав атаку Коломойского на Правление НБУ, Данилишин действует вполне осознанно. Об этом, в частности, пишет на своей страничке в Facebook инвестиционный банкир и аналитик Сергей Фурса.

"Глава Совета НБУ, бывший министр экономики при Юлии Тимошенко, Богдан Данилишин, подозревает Нацбанк в саботаже. Страшное дело. Чертовы саботажники. Вредители. Дело банкиров-вредителей должно стать показательным. Вредят и вредят. Инфляцию снижают. Гривну укрепляют. Коломойскому Приватбанк не отдают. А еще иностранцев в Украину запустили. И те иностранцы покупают за свои паршивые доллары святую украинскую гривну и на нее берут святые украинские государственные облигации. Тут явно есть мировой заговор во главе с Соросом, который и приказал Нацбанку саботировать. Интересно, он когда эти слова писал, он уже снял манишку Никопольского завода ферросплавов (принадлежит Коломойскому, - ред.) или нет?", - задается вопросом Фурса.

О возможности ситуативной коалиции Коломойского с Данилишиным на условиях анонимности "Апострофу" рассказывали и другие источники, хорошо знающие последнего.

"У Данилишина есть собственные амбиции относительно руководства Нацбанком. Он считает свою должность главы Совета не соответствующей своему уровню, и стремиться получить больше контроля над регулятором - либо путем урезания полномочий Правления, либо его смещения. Не факт, что он прямо работает на Коломойского, однако вполне возможен вариант их ситуативной коалиции для атаки на Смолия", - отмечает источник.

Какими бы ни были причины, побудившими главу Совета НБУ объявить войну Правлению Нацбанка, последствия этой войны для Украины видятся пока довольно в хмурых цветах.

Во-первых, 19 декабря должен состояться очередной суд по делу "Приватбанка". Накануне столь важного решения любое ослабление позиций Национального банка будет лить воду на мельницу Коломойского, а значит - во вред государству.

Во-вторых, высказывания Данилишина, где он критикует руководство НБУ "за независимость" и позицию МВФ по вопросу наказания нарушивших закон олигархов - могут быть восприняты зарубежными партнерами Украины как очень негативный сигнал. Ведь, напомним, на Западе именно эти два вопроса считают едва ли не ключевыми для продолжения программы МВФ у нас в стране.

О важности сохранении независимости Нацбанка, в частности, совсем недавно заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который отметил, что именно Нацбанк "сыграл решающую роль в продвижении реформ, которые являются ключевыми для экономической стабильности и роста Украины" и подчеркнул, что поддерживает сохранение независимости НБУ.

Не следует забывать, что дела у Украины и МВФ и так не слишком успешны. Как отмечают украинские СМИ, в середине ноября миссия МВФ уехала из Украины фактически ни с чем. По заявлениям источников, камнем преткновения стали вопрос денег, которые задолжал Украине Коломойский, и независимости НБУ. При этом, по данным зарубежных СМИ, позиция МВФ состоит в том, что любой компромисс с бывшими собственниками Приватбанка неприемлем.

Позже, в начале декабря, сайт президента Украины выпустил заявление, что в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, Владимиру Зеленскому все-таки удалось достигнуть "договоренностей по новой программе сотрудничества". Речь идет о возможности выделения Украине $4 млрд в рамках новой трехлетней программы.

И вот на этом фоне - Данилишин со своими заявлениями, которые, могут негативно повлиять на договоренности украинского президента с МВФ. Прямо как один из персонажей известной басни Крылова, умышленно тянущий воз в другую сторону от других членов команды. С полным равнодушием к общему результату.

Антон Чижов

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