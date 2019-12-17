Турборежим Коломойского. Сможет ли олигарх вернуть себе за неделю Приватбанк

Эта неделя должна была стать судной для Приватбанка. Едва ли не на каждый рабочий день назначены судебные заседания по вопросам, связанным с банком и его бывшим владельцем Игорем Коломойским.

Правда, уже с понедельника все пошло не по плану.

16 декабря Верховный суд планировал рассмотреть дело о связанности братьев Суркисов с Приватбанком. Но заседание перенесли на 31 января 2020 года. Причем, ВС откладывает вердикт по этому делу уже не первый раз - до этого слушания переносили в августе.

Напомним, Суркисы уже выиграли суды первых двух инстанций в 2017 году и, согласно им, Приватбанк должен выплатить их семье 1 млрд гривен, 265 тысяч долларов и 7,8 тысяч евро, которые были изъяты по процедуре bail-in (она предусматривает, что финучреждение может конвертировать средства собственников и связанных с ним лиц в акции банка в случае кризисных ситуаций).

Дело Суркисов считалось особо важным, так как в случае их окончательного выигрыша в Верховном суде, оспорить изъятие банком своих денег могут и другие физические и юридические лица, которых называют связанными с бывшими собственниками Приватбанка. На кону - порядка 30 млрд гривен.

Теперь ключевым является дело о национализации Приватбанка, которое 19 декабря после многочисленных переносов должен рассмотреть Шестой апелляционный суд.

Окружной суд Киева уже признал национализацию Приватбанка незаконной еще в апреле. Так что вердикт по апелляции Нацбанка будет решающим.

Впрочем, пока непонятно, будет ли в итоге решение, и главное - какое именно.

"Коломойскому нужны выигранные в Украине суды, чтобы использовать их как аргумент в международных судах, в частности, в Делавере (США) и Высоком суде Лондона", - говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась, будет ли судебный "турбо-режим" по делу Приватбанка и будет ли он возвращен Коломойскому.

Рябошапка в деле

На эту неделю назначено сразу несколько дел по Приватбанку.

Сегодня Верховный суд должен был вынести решение по иску Суркисов к Пиватбанку на миллиард. Заседание началось, однако ВС перенес его рассмотрение на 31 января 2020 года.

"16 декабря 2019 года генеральный прокурор обратился к Большой палате ВС с сообщением о вступлении в это дело и это ходатайство было удовлетворено. Но в то же время представитель Офиса генерального прокурора, которая была допущена к участию в рассмотрении дела, заявила ходатайство о его переносе в связи с необходимостью ознакомится с материалами дела", - говорится в сообщении на странице Верховного суда в Facebook.

Дело Суркисов должно было стать образцовым. Если бы Верховный Суд признал неправомерность конвертации Приватбанком их сбережений в акции, то это могли бы использовать как аргумент в судах и другие истцы из списка связанных лиц. И, выиграй они дела, Приватбанк рискует заплатить около 30 млрд гривен.

Эксперты отмечаю, что шансы у семьи Саркисов отсудить миллиард были. Суды первых двух инстанций уже вынесли решение в их пользу, и, как говорят юристы, не просто так.

"Что то такое bail-in банка? Это когда у банка возникают финансовые проблемы, механизм bail-in предусматривает принудительную конвертацию вкладов (их части) крупных вкладчиков в займы или уставной капитал проблемного банка для его спасения путем покрытия дыры в его собственном капитале. Идея принципа bail-in родилась на Западе после крупной волны дефолтов кредитных организаций в период кризиса 2008-2009 годов. Такой инструмент, в частности, применялся на Кипре в 2012-2013 годах. При его применении исходили из того, что крупным вкладчикам лучше потерять часть депозитов, но спасти банк и остальную часть в нем, став его акционерами, чем потерять все. А поскольку такая операция должна пройти очень быстро и слаженно, ее проведение объективно может быть только принудительное. У государства нет времени ждать, пока банк и все вкладчики договорятся. Но мы ж всегда идем своим, особенным путем. Поэтому у нас bail-in по Приватбанку тоже был особенным. У связанных лиц банка обнулили все депозиты, конвертировав их в капитал, а также обнулили конвертацией в капитал все выпущенные банком зарубежные бонды. Потом капитал все равно оценили в 1 гривну, за которую Минфин символически у ФГВФЛ и выкупил весь банк, оставив связанных лиц и иностранных кредиторов банка, как и остальных акционеров ни с чем. Естественно, и первые, и вторые пошли в суды. Первые оспаривают свою связанность, вторые - незаконную экспроприацию активов", - написал на своей странице в Facebook экс-советник НАПК, финансовый эксперт Александр Ярецкий,

По его словам, в случае с Суркисами не было формальных критериев, по которым их можно отнести к связанным с бывшими собственниками Приватбанка лицам. И именно на этом и строилось их оспаривание незаконности процедуры bail-in.

И именно этот аргумент, по мнению юристов, заставляет ВС медлить с вердиктом - считают юристы.

"Видимо все же решили дождаться итогового решения по законности национализации Приватбанка", - говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. Причем, как видим по поведению генпрокурора, который вдруг решил войти в дело, сами власти затягивают дело.

"Непонятно, при чем тут Генпрокуратура, которой понадобилось дополнительное время на изучение материалов дела. Думаю, вся эта история говорит о попытке надавить на суд", - говорит Кравец.

"Идет неприкрытое давление на суд. Власти бояться допустить массового вала исков от так называемых "связанных лиц", который грозит Приватбанку выплатами в несколько десятков миллиардов", - сказал "Стране" банковский юрист одного из финучреждений.

Вернут ли Приватбанк Коломойскому

Законность национализации Приватбанка Шестой апелляционный суд должен рассмотреть 19 декабря. Окружной суд Киева уже вынес решение в пользу бывших собственников, но его оспорил Нацбанк. И уже несколько месяцев это дело ждет апелляции (его рассмотрение несколько раз откладывали).

Вердикта по Приватбанку ждут не только в Украине. Это вообще ключевой вопрос, который повлияет на отношения Киева с Фондом, да и со странами Запада в целом.

Коломойский не раз заявлял в интервью, в том числе, иностранным СМИ, что уже скоро ему вернут Приватбанк.

В то же время президент Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе в конце октября этого года сказал, олигарху ничего возвращать не будут. "Ходят слухи о том, что президент или кто-то из его окружения хочет вернуть Приватбанк прежним владельцам. Это неправда. Мы не собираемся возвращать банки бывшим владельцам", - заявил Зеленский.

Ранее МВФ неоднократно давал понять Зеленскому, что на уступки Коломойскому по "Приватбанку" идти нельзя.

Напомним: Фонд настаивает не только на невозврате Приватбанка бывшим собственникам, но и на взимании с них $5,5 млрд, потраченных государством на спасение банка. И, якобы, из-за того, что этот вопрос все еще в подвешенном состоянии, срывались предыдущие переговоры о кредите.

Но 7 декабря Зеленский и глава МВФ сообщили, что стороны достигли принципиального согласия по кредиту. Однако это, как писала "Страна", еще не означает выделение кредита. Окончательно решение должен принять Совет директоров Фонда.

При этом, как дает понять сам Фонд, решение это будет принято только после получения "железобетонных" гарантий, что банк Коломойскому не вернут.

Такими гарантиями и должен быт стать законопроект о невозврате выведенных с рынка банков прежним собственникам, который на прошлой неделе оперативно подал на рассмотрение Рады Кабмин.

Однако, как уже сообщала "Страна", с ним есть проблемы.

Во-первых, до нового года законопроект уже точно принять не успеют. Потом каникулы, потом новая сессия, и вопрос может "зависнуть" надолго.

Во-вторых, сам по себе законопроект не является гарантией того, что банк не вернут или же, что бывший собственник не сможет претендовать на компенсацию. Дело в том, что закон обратной силы не имеет. А потому применим только к тем банкам, которые будут закрываться или национализироваться в будущем.

В законе есть только одна процессуальная норма, которая может осложнить процесс возврата банка бывшим владельцем - это изменение суда, в котором слушается дело. Если закон будет принят и вступит в силу, то Коломойский сможет оспаривать национализацию только в Верховном суде. То есть процесс, по сути, там начнется сначала.

Однако, этот "предохранитель" сможет сработать только в том случае, если к моменту принятия закона суды не вынесут решения в пользу Коломойского.

А такая вероятность, как видим, есть. 19 декабря - это четверг. И если суд примет решение в пользу Коломойского, то оно будет считаться вступившим в силу и олигарх начнет процесс возврата контроля над банком.

И такой вариант может иметь катастрофические последствия для банковской системы страны.

"Возврат Приватбанка, если и может быть, то только на основании юридической реституции - каждая сторона получит то, чем владела изначально, до национализации. То есть, государство заберет из Приватбанка облигаций на 144 млрд гривен, оставив кредитный портфель в 60 млрд и обязательства перед клиентами банка на 220 млрд гривен. Из них 180 млрд - это обязательства по депозитам физлиц, в том числе, 80 млрд - до востребования. То есть, если на рынке начнется паника, люди уже завтра могут прийти за своими деньгами. В этом случае встанет вопрос о рефинансирование. Но выкупить гособлигации, которыми докапитализировали Приватбанк могут или другие госбанки или НБУ, так как интересных инвесторам бумаг там максимум на 20 млрд. Решить эту проблему можно разве что за счет включения печатного станка и колоссальной эмиссии. Последствия будут катастрофическими", - считает Алексей Кущ.

И это не говоря уже о том, что Нацбанк может просто отказать "Приватбанку" в рефинансировании и признать его неплатежеспособным, введя временную администрацию или проведя повторную национализацию.

Впрочем, все эти действия очевидно полностью разбалансируют банковский рынок Украины. Также, в таком случае, мы уже точно не получим кредита МВФ.

Поэтому, по данным источников "Страны" в судейских кругах, по поводу предстоящего решение идут очень серьезные баталии. "Присутствует очень жесткое давление как с одной так и с другой стороны. И нельзя исключать ни одного варианта. И то, что банк вернут прежним владельцам, и то, что им откажут и то, что решение перенесут на потом, чтоб дождаться принятия закона по невозможности вернуть банк прежним собственникам", - говорит источник в судейской сфере.

Пачка исков

Но до "решающего" суда по национализации Приватбанка 19 декабря состоится еще несколько судебных заседаний. В частности, 18 декабря Печерский районный суд Киева должен рассмотреть иск Игоря Коломойского к НБУ, Приватбанку, агентству Интерфакс-Украина, газете "Закон и бизнес", Киевскому институту проблем управления имени Горшенина и др. о признании информации недостоверной и такой, котора] унижает честь, достоинство и деловую репутацию.

Главное, чего хочет добиться Коломойский, выиграв это дело, - подкрепить аргумент, который уже активно эксплуатируют его адвокаты, в том числе, в международных судах: о том, что национализация Приватбанка была политической расправой.

В чреде дел "судебного турбо-режима" Коломойского есть также дело по иску подконтрольного ему Никопольского ферросплавного завода к Приватбанку. Предприятие требует от теперь уже государственного Приватбанка вернуть ему 22 млн гривен, на которые завод когда-то поручился за Приватбанк перед НБУ при рефинансировании.

"Не исключено, что будут и другие иски к Приватбанку. Скажем, о неправомерности передачи его в управление Кабмину. К его законности тоже при желании можно подкопаться. Кабмин не является юрлицом и управление банками не является функцией правительства", - говорит Кравец.

Чего добивается Коломойский

Эксперты говорят: Коломойский добивается нужных для себя судебных решение не просто так.

Во-первых, он хочет снять претензии по выплате 5,5 млрд долларов компенсации государству.

Во-вторых, и для него сейчас это даже более важно - от вердиктов украинских судов во многом зависит ход дел, которые сейчас рассматриваются в международных судах, прежде всего, в штате Делавэр (США) и Высоком суде Лондона.

Иск в Канцлерский суд Делавера подал Приватбанк. В нем идет речь о незаконном отмывании средств и покупку различных объектов недвижимости в США. Но после того, как к расследованию подключились американские правоохранители, дело рискует выйти за рамки гражданского иска. Коломойского и его окружение обвиняют ни много ни мало - в создании преступной группировке, масштабном мошенничестве и отмывании средств в США, а за такие преступления в Штатах светит тюремный срок.

Более того, в начале этой осени СМИ сообщали, что правоохранительные органы США, якобы, получили право в рамках этого дела не только арестовывать имущество, но и доставлять Коломойского и его партнеров на судебные заседания.

В Высоком суде Лондона, который ранее взял отсрочку на решение, берется ли он за рассмотрение иска Приватбанка к Коломойскому на 1,9 млрд долларов (чтобы определить юрисдикцию), дела олигарха тоже идет не лучшим образом. В октябре этого года юристы Приватбанка выиграли аппеляцию, а это значит, что лондонский суд продолжит рассмотрение иска, а активы Коломойского останутся под арестом, как и финансовые ограничения для него. И хотя само дело, скорее всего, будет рассматриваться несколько лет, пока позиции олигарха весьма шаткие.

"Выигранные иски в украинских судах позволят стать аргументом в судах международных, прежне всего, в Высоком суде Лондона. Если же будет подписано мирового соглашение, то не исключено, что этот иск и вовсе будет отозван. С судом Дэлавера ситуация гораздо сложнее, но и там юристы олигарха могут попытаться усилить защиту за счет украинских судебных побед. Правда, не факт, что это сработает", - подытожил Кущ.

Но, как считает наш источник из банковской среды, результаты судов нужны Коломойскому и для будущих переговоров по Приватбанку с украинскими властями. "Будет ли он что-то платить, или вопрос решат полюбовно, зависит от того, на каких позициях он изначально зайдет в переговоры", - говорит банкир.

Кроме того, если Коломойский хотя бы несколько дней вновь станет владельцем "Приватбанка", он просто даст команду отозвать иски и из Лондонского суда, и из американского. Уже это само по себе это делает для олигарха процесс возвращения контроля над "Приватбанком" игрой, которая стоит свеч.

Для власти же решения судов по Коломойскому уже успели окрестить "тестом" на связь с олигархом.

"Хорошее саммари недели, которая многое определит в судьбе и карме президента. Пройдет ли Зеленский самое сложное свое испытание, испытание Коломойским", - написал в Facebook инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Между тем, для Зе суды Коломойского могут стать настоящей проблемой. С одной стороны, его попытка надавить на суды может повлечь за собой обвинения во вмешательстве в судебную систему и стать дополнительным козырем для Коломойского. С другой - учитывая, как в реальности работают наши суд, и с какой легкостью олигарху ранее уже удавалось решать через служителей Фемиды нужные вопросы, посыл о независимости судебной системы и подчинению его решениям, скорее всего, не оценят ни в Украине, ни на Западе.

И если Коломойскому все-таки удастся вернуть банк, то это будет воспринято в мире как свидетельство зависимости президента и всей системы власти от олигарха.

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