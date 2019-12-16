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125 тысяч гривен у медсестры. Вслед за Германией работников зазывает Канада

16.12.19 , Страна.UA
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Канада, где живет большая украинская диаспора, зазывает иностранных рабочих.

Вслед за Германией, упрощающей с Нового года процедуру трудоустройства для иностранцев, канадское правительство решило увеличить миграционные квоты.

Если сейчас в 37-миллионную заокеанскую страну приезжает около 300 тысяч эмигрантов, то в следующие два года там ждут не менее миллиона человек.

Столько работников дал задание привлечь премьер Джастин Трюдо министерству по делам иммиграции, беженцев и гражданства.

При всей своей открытости для мигрантов Канада считается страной, где заработать нелегко, если ты только не уникальный специалист своего дела, а чтобы попасть туда, нужно получить "баллы", которые присваиваются по ряду критериев.

"Страна" выясняла, кого ждут в Канаде, какие зарплаты там платят и на что могу рассчитывать украинцы.

От 35 тысяч гривен

Канада - одна из самых богатых и успешных стран мира, но и на работу там берут только самых квалифицированных. 

"Вилка зарплат колеблется от 2 тысяч канадских долларов (35 тысяч гривен), например, на стройке до 10 тысяч (180 тысяч гривен) и более. У рабочих - неплохие зарплаты. Скажем, электрики, водопроводчики получают, около 3-3,5 тысяч канадских долларов (примерно 55-60 тысяч гривен). У полицейских - около 5 тысяч (примерно 90 тысяч гривен). Очень ценятся медработники. Семейный врач получает примерно 14 тысяч канадских долларов в месяц (250 тысяч гривен), хирург - 17 тысяч (300 тысяч гривен), а медсестра - 7 тысяч (125 тысяч). Но наши дипломы в Канаде не признают, нужно переучиваться. Обучение платное для всех и очень дорогое, конкурс большой, в медицинской школе учатся 4 года, потом резидентура еще 5 лет для специалистов, для семейных врачей - 2 (у меня сестра врач, я для нее узнавала). Ну и естественно, нужно в совершенстве владеть английским (требуют международный сертификат IELTS на знание языка с оценкой не ниже 6,5) и еще желательно вторым государственным - французским", - рассказывает "Стране" живущая в Канаде украинка Марьяна Салыга, работающая в сфере инвестиций. 

Несмотря на высокие заработки, расходы в Канаде тоже немалые.

"Налоги - более 30-35%. Наемным работникам часто платят минималку - около 15 канадских долларов в час (270  гривен). При неплохих доходах жизнь тут дорогая. Снять квартиру - около 1,5 тысяч долларов (35 тысяч гривен), продукты дорогие, хлеб - 4 доллара (70 гривен)", - говорит Салыга. 

Баллы за язык и возраст

Для потенциальных иммигрантов существует "фильтр" в виде балльной системы. Претенденты на ПМЖ регистрируются в системе Express Entry, где в соответствии с их знаниями и умениями (владение языками, профессиональные навыки, образование, возраст - идеальным для переезда считается 25-49 лет) присваивается балл.

Если он проходной, то выдают приглашение на переезд. Если нет, можно попытаться найти работодателя в Канаде, зарегистрировавшись на официальном государственном сайте страны и подготовив резюме. Легально проработав в стране 2 года, можно подавать документы на получение ПМЖ.

"Собеседования можно ждать месяцами, а жить за что-то надо. Да и чтобы получить приглашение на работу, нужно получить разрешение правительство страны, а работодателю доказать, сто он не смог найти нужно специалиста в стране. Шансов, естественно, совсем немного", - говорит Салыга. 

В целом, как говорят эксперты по трудоустройству, Канада не является страной "для заработков". 

"В Канаде потратите больше, чем заработаете. Здесь зарабатывают много только те, кто много и хорошо учился. Можно, конечно, устроиться сиделкой, охранником, швеей или даже разносчиком пиццы, но при средней зарплате в 2 тысяч канадских долларов (35 тысяч гривен) и тамошних ценах это значит еле сводить концы с концами. Кроме высоких налогов, в Канаде еще и недвижимость в последнее время сильно подорожала. Поэтому сюда нужно ехать или с хорошей "кубышкой", или быть программистом или каким-нибудь инженером-нефтяником, словом, представителем дефицитных профессий", - говорит нам эксперт по трудовой миграции Олег Наконечный.

Александра Харченко

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