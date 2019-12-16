Не доплачивают. Как государство экономит десятки миллиардов на бюджетных расходах

Хотя 2019 год еще не закончился, эксперты уже называют госбюджет рекордно проваленным по доходам. По данным Государственной казначейской службы, на 12 декабря этого года план выполнен на 88,7%, то есть, в бюджете образовалась дыра почти в 116,3 млрд гривен.

План на декабрь пока выполнен только на 20,4% (минус 60,3 млрд.). Понятно, что до конца месяца цифры подкорректируются. Но все равно, по словам экономиста Виктора Скаршевского, по итогам года доходы будут меньше запланированных примерно на 80 млрд, что является рекордом последних лет.

Но казна не только меньше получает, но и меньше тратит. Расходная часть бюджета тоже недовыполняется. Как отчиталась Счетная палата, по итогам 9 месяцев этого года расходы общего фонда бюджета недофинансированы на 65,6 млрд гривен или на 9%.

По итогам года, по словам Скаршевского, расходы будут ниже запланированных на 7-8%.

Немалую роль в такой "экономии" сыграло укрепление гривны. Так как внешний долг в бюджете-2019 был посчитан в долларах по среднему курсу больше 28 гривен, а за последние месяцы американская валюта заметно просела, в гривнах сумма долга уменьшилась.

Но "лишние" средства образовались не только по внешним долгам, а и, к примеру, по ряду социальных статей, где, казалось бы, денег никогда не бывает много. Так, Минсоцполитики отчитался об "экономии" в 1,4 млрд на субсидиях, нескольких миллионов - на отдыхе детей в оздоровительных лагерях, санаторно-курортном лечении ветеранов и другие. В Счетной палате говорят также о невыполнении расходной части по дорожному строительству, хотя бюджет Дорожного фонда по доходам при этом перевыполняется, то есть, деньги есть.

В Счетной палате говорят, что виноваты сами получатели бюджетных средств - они вовремя не проводят тендеры, срывают сроки программ, в общем, не отличаются особой дисциплиной в освоении бюджета.

Впрочем, экономист Алексей Кущ считает, что государство намеренно экономит на расходах. "Это такой трюк бюджетного планирования - когда есть скрытый дефицит бюджета расходы по многим статьям искусственно сдерживают", - пояснил он.

Задумка властей понятна: по итогам года не потраченные деньги попросту сгорают, автоматически уменьшая дефицит бюджета, который строго бдят международные кредиторы, в том числе МВФ.

"Страна" разбиралась почему недовыполняется расходная часть бюджета и на чем экономит государство.

Дыра в доходах

Бюджет недовыполняется по доходам несколько месяцев кряду. По данным Государственной казначейской службы, по состоянию на 12 декабря этого года, доходная часть бюджета выполнена на 88,7%, то есть, поступления ниже запланированных на 116,25 млрд гривен.

При этом самый большой провал - по таможне. За январь-декабрь 2019 года план выполнен на 84,6%, то есть, таможенники сработали в минус 41 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года недополучено свыше 20 млрд гривен, хотя импорт с начала года только растет.

"Главная причина - укрепление гривны. Большинство таможенных налогов посчитаны в привязке к доллару и евро, а так как их курс просел, соответственно, ниже и поступления. Также сказалось удешевление газа, то есть, автоматически уменьшилась база налогообложения на него", - пояснил Виктор Скаршевский.

Но бюджетный минус - "заслуга" не только таможенников. По данным Госказначейства, всего на 76,1% выполнены планы по поступлениям от приватизации, на 88,2% по линии Государственной фискальной службы, на 90,3% по другим министерствам и ведомствам.

"По итогам года ожидается недовыполнение доходной части примерно на 80 млрд гривен, а это почти 10% бюджета", - говорит Виктор Скаршевский.

В октябре парламент уже вносил изменения в бюджет-2019. В частности, Минфин уменьшил план по доходам на 20,4 млрд гривен из-за снижения поступлений от НДС на импортные товары и ввозной пошлины. В Минстерстве финансов тогда в качестве главной причины для пересмотра бюджета назвали именно крепкую гривну.

"Анализ исполнения доходов свидетельствует о том, что доходы от таможенных платежей в этому году не будут выполнены из-за более крепкого курса гривны к доллару и евро (фактический средний обменный курс за 9 месяцев текущего года составил 26,4 гривен за доллар при прогнозном на 2019 год - 28,2 гривен за доллар)", - сказано в сообщении Минфина.

На чем экономят

Но рекордно не выполняется в этом году не только доходная, но и расходная часть бюджета.

"У нас две проблемы - нехватка денег и "лишние" деньги", - шутит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По данным Счетной палаты, за девять месяцев этого года расходы не профинансированы больше чем на 65 млрд гривен.

Немалая экономия получилась , во-первых, за счет госдолга. Так как в бюджете он посчитан в привязке к доллару по курсу 28,2 гривен, а в реальности национальная валюта укрепилась на 15%, то общая сумма в гривне в итоге оказалась ниже запланированной.

Как подсчитали в Счетной палате, за счет укрепления гривны общий госдолг уменьшился более чем на 100 млрд гривен.

В Минфине отчитались, что снижение доходов сбалансировано уменьшением расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд гривен.

Но при этом в ведомстве отметили: "Это стало следствием не столько более крепкого курса гривны к доллару и евро (что объясняет около 6,3 млрд грн от этого снижения), но прежде всего, это результат правильного и взвешенного управления ликвидностью Министерством финансов". Себе в заслуги ведомство Оксаны Маркаровой ставит, в частности, снижение ставок по ОВГЗ (к примеру, по трехмесячным бумагам ставка упала с 19,5% годовых в январе до 16% в сентябре).

Но дело не только в долгах. "Лишние" деньги образовались и по многим другим бюджетным статьям.

К примеру, как отмечают в Счетной палате, по дорожному фонду невостребованными осталось 6,3 млрд гривен, хотя план поступлений перевыполнен.

Минсоцполитики на днях отчитался об экономии на субсидиях - больше 1,4 млрд гривен, на информационно-аналитической системе изготовления бланков (больше 24 млн), на оздоровлении детей в лагерях "Артек" и "Молодая гвардия" (около 2,5 млн), санаторно-курортном лечении ветеранов (3,5 млн), предоставлении материальной помощи переселенцам (около 15 млн), выплатам материальной помощи военнослужащим, отправленным в запас (8,3 млн).

При этом, как свидетельствуют данные Счетной палаты, на 1 октября в 20 областях страны государство просрочило выплаты по компенсациям по коммуналке на 135 млн гривен. А до начала отопительного сезона задолженность увеличилась вдвое.

Также в Счетной палате отмечают недовыполнение планов по расходам Государственного фонда регионального развития, откуда финансируются различные местные проекты.

За 9 месяцев этого года регионам перечислили на 3,3 млрд меньше, чем планировалось.

Ранее в числе самых "экономных" Счетная палата называла также Минобороны (оно не спешило финансировать потребности на обеспечение ВСУ, подготовку кадров, медицинское обеспечение и ветеранов), Минздрав (недофинансирование по отдельным программам), МВД (на Нацполицию), Минсоцполитики (на субсидии). В итоге эти ведомства смогли сэкономить по несколько миллиардов гривен.

От шахт и медицины - до "Украинского дома" и госпремий

По итогам года тех, кто недоберет положенных им денег может оказаться намного больше. По данным Госказначейства, которое посчитало план по расходам уже с учетом правок в бюджет, "лишние" деньги на сегодняшний день есть по государственным премиям - из 2,2 млн на конец октября было израсходовано только 1,2 млн.

Меньше трети от плана (29 млн из 90 млн) за 10 месяцев этого года потрачено на строительство жилья для работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На ликвидацию убыточных шахт из запланированных 299,7 млн выделили только 107 млн.

Вообще не было финансирования, по итогам 10 месяцев, по госпрограмме приведения в безопасное состояние бывшей урановой площадки "Приднепровского химического завода", хотя в бюджет на эти цели заложено 14,9 млн гривен.

На реформы энергосектора из 29,2 млн потрачено 3,8 млн.

По реконструкции "Украинского дома" на 10 млн (куда Зеленский собирался перевозить Офис президента) профинансировано меньше 540 тысяч гривен. То же самое по "Мистецькому Арсеналу" - из 20 млн освоено 7,8 млн.

На реализацию инвестропроекта по институту нейрохирургии из 50 млн гривен освоено меньше 1,4 млн. А программа по строительству нового корпуса института сердца имени Амосова с бюджетом больше 183 млн профинансирована немногим больше чем на 81 млн.

Нацслужба здоровья на компенсации по программе "Доступные лекарства" при плане в 750 млн освоила только 437 млн.

А по созданию диспетчерских служб экстренной медпомощи в ряде регионов из 922,6 млн потрачено немногим больше 461 млн.

Большое отставание по финансированию идет также по реконструкции жилого фонда - из запланированных на этот год 219 млн гривен за январь-октябрь освоено меньше 88 млн. На пополнение госрезервов вместо более чем миллиарда гривен потрачено около 25 млн.

Ошибки или хитрый план?

Эксперты называют несколько причин недовыполнения расходной части бюджета.

Так, в Счетной палате говорят о недисциплинированности самих получателей средств. Они вовремя не проводят тендеры, срывают сроки по выполнению различных программ и т.д.

Кроме дорожников, в Счетной палате есть претензии, к примеру, к столичным Институтам нейрохирургии и отоларингологии, которые медлят со строительными работами. В итоге, к примеру, в последнем до сих пор не экспортируется дорогое оборудование, закупленное еще в 2011-2013 годах. В Институте нейрохирургии никак не могут твердить проект строительства и провести закупки. При этом, как указывают в Счетной палате, стоимость этого проекта уже успела вырасти вчетверо.

По Госфонду регионального развития недовыполнение расходной части связано с тем, что Кабмин вовремя не распределил средства, нарушив Бюджетный кодекс. А в августе финансирование проектов было остановлено по поручению правительства.

Впрочем, экс-заместитель министра инфраструктуры и советник главы "Укравтодора" Александр Кава говорит, что Счетная палата сгущает краски. "Это повод для пиара. Графики работ в дорожном строительстве не всегда совпадают с бюджетными. Проволочек по дорожному строительству нет, а погода вполне позволяла проводить его и в октябре, и в ноябре", - говорит Кава.

По словам Алексея Куща, получатели бюджетных денег редко когда от них отказываются. Но особенности финансирования таковы, что многие средства приходят под конец года. "И тогда их спешат потратить, чтобы не "сгорели" - закупают компьютеры вдесятеро дороже их реальной стоимости или кладут асфальт в лужи", - говорит эксперт.

По его словам, на самом деле главных причин с выполнением расходной части бюджета несколько.

Это, во-первых, недопоступления доходов.

Во-вторых, скрытый дефицит бюджета.

"Это классика бюджетирования - если есть скрытый дефицит, то экономят на расходах, хотя официально их и не уменьшают. Скрытый дефицит в свою очередь образовывается из-за завышенных показателей, заложенных в доходную часть, которые изначально невыполнимы. К примеру, где 17 млрд гривен от приватизации в этом году. Многие доходы существуют только на бумаге", - говорит он.

В-третьих, всегда ставятся на "стоп" расходы по многим статьям при смене власти, что произошло в этом году.

"Новая власть блокирует уже проведенные тендеры, замирают многие стройки, не финансируется госзаказ. К примеру, с конца лета есть проблема по расходованию средств местных бюджетов, которые притормозили новые власти. На счетах скопилось порядка 50-60 млрд гривен неизрасходованных средств.

По многим программам расходы сдерживаются искусственно, - говорит Кущ. Классический пример - субсидии. Минсоцполитики заявляет о "лишних" деньгах, в бюджете расходы на субсидии в мае этого года урезали с 55 млрд до 47 млрд, так как якобы, деньги не востребованы плюс подешевел газ (что важно при компенсациях жителям частных домов, которые отапливаются газовыми котлами).

"Но на самом деле попросту ужесточили отбор субсидиантов, и хотя людям помощь государства по оплате коммуналки по прежнему нужна, оказывается, что остаются "лишние" деньги", - говорит Кущ.

Кроме того, экономия на субсидиях в этом году позволила Кабмину обосновать снижение финансирования на следующий год - в бюджете -2020 на субсидии заложили 47 млрд гривен.

По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, государство исправно финансирует защищенные статьи бюджета, к примеру, пенсии. А вот по незащищенным, скажем, тем же субсидиям, чиновники включают креативное мышление.

Андрей Забловский говорит, что экономят на расходах и до последнего держат средства "в резерве" еще и для того, чтобы в случае необходимости перераспределить их на более важные статьи. К примеру, Минсоцполитики хочет пустить сэкономленные на субсидиях средства на пенсии.

При этом, по словам Виктора Скаршевского, бюджетная экономия выгодна государству тем, что не использованные по итогам года деньги по отдельным программам попросту сгорают (за исключением разве что среднесрочных программ, где финансирование может переходить на следующий год).

"Они поступают обратно на единый казначейский счет и по новому распределяются уже в бюджете на следующий год. Но по каждой программе цифру нужно заново обосновывать", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По состоянию на декабрь, на едином казначейском счету - больше 55 млрд гривен, тогда как на аналогичный период прошлого года было только 17,2 млрд.

"Сниженное финансирование по расходам - это в том числе, сокращение капитального строительства и потребления товаров и услуг. Получается, что государство таким образом тормозит развитие экономики", - говорит Забловский.

Но за счет таких недоплат можно нарисовать нужную цифру по дефициту бюджета, которую контролирует МВФ. И получается, что чем меньше в бюджете реальных доходов, тем больше под разными предлогами экономят на расходах.



Людмила Ксенз

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