Зарплата от 1200 евро, но нужен немецкий язык

С нового года украинцам обещают работу в Германии.

С 1 января 2020 года заработает закон, упрощающий трудоустройство для граждан стран – не членов Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Меркель всячески призывает нанимать квалифицированных рабочих из-за пределов ЕС, поскольку своих рабочих рук не хватает, да и платить немцам надо больше.

"Мы знаем, что многие сектора и предприятия отчаянно ищут специалистов. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы было достаточно квалифицированных работников. Иначе компаниям придется перемещаться. А мы, конечно, этого не хотим", – сказала Меркель изданию Handelsblatt.

Сейчас рабочую визу в Германии так просто не получить. Как и везде в богатых странах ЕС, работодатель сначала должен доказать властям отсутствие местных претендентов на эту должность. Проверяют заявку не менее двух месяцев.

По прогнозам, многие украинцы, которые сейчас трудятся в Польше, переедут к немцам. Плюс те, кто не может найти работу в Украине. И если у поляков в среднем можно заработать 600 евро, то у немцев – примерно вдвое больше.

Наших зовут в Германию в основном не на самые престижные работы – дальнобойщиками, круглосуточными сиделками у стариков, в аграрный сектор. И на гораздо меньшие деньги, чем платят тем же польским заробитчанам.

"Страна" выясняла, на какие специальности и условия немцы ждут работников и каковы подводные камни трудоустройства.

Свидетельство и язык

Формально закон, открывающий двери на работу в Германию, предусматривает, что неграждане ЕС с профильным образованием могут легально работать в любой отрасли, а не только там, где наблюдается дефицит работников.

Кроме того, отныне работодателям, которые хотят нанять нерезидента ЕС, не нужно будет проверять наличие претендентов на эту должность среди граждан Германии или других европейских стран.

Также иностранцам разрешат находиться в Германии в течение шести месяцев с целью поиска работы (сейчас такая возможность есть только у тех, у кого есть высшее образование).

Правда, в это время соискатель не будет получать никаких социальных выплат. Соответственно, перед получением временной визы, он должен будет доказать свою способность содержать себя на период поиска работодателя.

"Кажется, вроде теперь устроиться на работу в Германии проще, но это только на первый взгляд. Будут нанимать лучших. Чтобы легально работать в Германии, нужно иметь профессиональное образование и показать диплом. Однако нет жесткой привязки к конкретной специализации. Зато собственно квалификацию надо будет подтверждать в Германии. То есть получить признанное в этой стране свидетельство о профессиональной пригодности. Это может быть самым трудным во всем процессе трудоустройства", – говорит нам эксперт по трудовой миграции Олег Наконечный.

Есть еще одно условие – нужно сносно знать немецкий язык, Бундестаг хочет запустить языковые курсы в зарубежных филиалах института Гете и представительствах немецких промышленных объединений.

По последним данным, в Германии не хватает 1,6 миллиона специалистов. В основном это работники со средним образованием, которые составляют около 60% немецкого рынка труда.

Раньше этот пробел заполняли поляки, которые согласны были пахать за 1,5 тысячи евро в месяц (в основном нанимались на сезонные работы на поля). А теперь они требуют повышения зарплат, ищут работу в других странах или возвращаются домой, где тоже работы много.

Поэтому неудивительно, что упростить трудоустройство для стран, которые не входят в ЕС, требовали в первую очередь фермеры. Особенно нуждаются в сборщиках урожая на полях со спаржей, которую массово выращивают немцы.

Как рассказал немецкий фермер Юрген Якобс изданию Tageszeitung, к нему не приехала треть из около трех сотен рабочих, которых он ждал. Из-за этого часть его полей "стоит мертво", потому что некому собирать спаржу.

Работа на этих овощах достаточно тяжелая, а немецкие фермеры признаются, что не могут конкурировать за заработную плату со строительными фирмами, где платят 9 евро за час работы. Из этой суммы высчитывают стоимость проживания. За месяц набегает около 1,3-1,5 тыс. евро на руки.

Еще больше всего в Германии ждут спецов по автоматизации, автомобильному инжинирингу, в авиационно-космической технике, а также строителей и персонал для ухода за лицами преклонного возраста и больными.

Строители и сиделки

"Скорее всего, именно на последние две специальности будут претендовать украинцы. Стройки и уход за престарелыми – это то, чем наши зарабатывают в Польше, Италии, Испании и других странах ЕС. Неграждан ЕС зазывают по одной простой причине – они стоят дешевле собственных работников", – говорит Наконечный.

Интернет и соцсети уже переполнены объявлениями о наборе украинцев на работу в Германию.

"Работа на ферме, нужны двое мужчины по уходу за животными (козы, куры, свиньи). Зарплата 1,2 тыс. евро, жилье бесплатное. Биометрика или польская рабочая виза".

"Работа в Германии. Ремонт квартир. Нужны специалисты: гипсокартон, плитка, шпаклевка, малярка и т. д. Предоставляется жилье, а также подъезд на работу и с работы. Зарплата от €1200".

"Для сиделок предлагаем работу в Германии с заработной платой от 700 до 1500 евро в месяц (в зависимости от знания языка и опыта работы). Проживание с семьей больного (питание включено). Мы оплачиваем проезд из Украины до Польши, из Польши в Германию и обратно. Работаем с польскими визами и биометрическими паспортами.

Обязанности сиделки – предоставлять помощь больному: купать, одевать, посещать с больным врачей, ходить на прогулки, готовить, убирать, выполнять все домашние обязанности".

"Это уже домработница или даже служанка, а когда ж больным заниматься или под таким предлогом и ищут домрабыню? Немки за такие гроши батрачить не хотят", – возмущаются комментаторы в соцсетях.

Пакуют чемоданы из Польши

Тем временем, по мнению экспертов, больше половины из полутора миллионов работающих в Польше украинских заробитчан могут переехать в Германию, где платить обещают больше. Работники с профессиональным образованием у немцев могут получать 32-53 тысячи евро в год, что втрое-вчетверо больше, чем в Польше.

"В Польше работать за 10 злотых в час (около 60 грн) через посредника из Украины, который вводит в заблуждение работников, сейчас уже мало кто хочет. В Германии украинцам платят 6-8 евро в час (150-200 грн)", – говорит "Стране" живущий в Катовице Дмитрий Дорогый.

Однако эксперты говорят: пока еще рано раскатывать губу. Несмотря на либерализацию законов, немецкий рынок останется труднодоступным для работников из-за пределов Евросоюза.



Фактически закон, который вступит в силу уже через две недели, не сильно изменит подход к миграции из третьих стран.



"Закон не предусматривает кардинальной реформы иммиграционного законодательства в Германии, а только несколько незначительных изменений. По сути, сохранится статус-кво, что ставит под угрозу будущее экономическое и социальное развитие Германии", – говорит нам Манфред Антони из Немецкого института рынка труда и исследования занятости.



Основное изменение в законодательстве – то, что можно трудоустроиться и без диплома о высшем образовании. Однако немецкий работодатель все равно потребует свидетельство о профессиональном образовании, исключение делают только для "айтишников", и то не для всех, а тех, кто проработал не менее трех месяцев и получал на уровне 4 тысяч евро в месяц.



Есть нюансы и по пункту закона, который обещает, что граждане третьих стран смогут оставаться в Германии полгода, пока не найдут работу. Как объясняют эксперты Института рынка труда и исследования занятости, человек должен будет доказать, что он владеет немецким языком на уровне B1 (это два года изучения), у него есть квалификация и денежные сбережения на срок поиска работы.

"Сложно представить себе ситуацию, при которой все эти требования выполняются только для того, чтобы искать работу в течение полугода", – пишут в своем докладе эксперты института.



По опросам, только пять процентов работающих в Польше украинцев говорят на немецком на среднем уровне, а 70% совсем не "шпрехают".

"Какой там "дойч" у каменщиков или сиделок. Польский язык, который похож на наш и его проще выучить, и то многие не знают. Так что это условие может оказаться "заложенной миной" – вроде бы и упростили трудоустройство, а на самом деле есть серьезный фильтр", – рассуждает Дорогый.

Тем не менее значительная часть украинских заробитчан собирается попытать счастья и попробовать устроиться в Германии.

"Можно с большой долей вероятности спрогнозировать новую волну трудовой миграции из Украины, которую будет очень сложно остановить", – говорит Василий Воскобойник, глава Ассоциации компаний по международному трудоустройству.

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