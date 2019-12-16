Рекордное падение промпроизводства в Украине. Что будет с курсом и экономикой

Падение украинского промышленного производства в октябре 2019 года на 5% в годовом измерении – это антирекорд для Украины за последние 5 лет. И это при том, что традиционно в октябре производство имеет тенденцию к росту.

Его падение – это серьезный повод задуматься о том, насколько серьезны риски для экономики Украины.

"Падение промпроизводства – это сигнал спада экономики, который пока перекрывается за счет других статей, а именно – инвестиционной деятельности и потребительского сектора. Но на самом деле, очевидно, что в перспективе, производство выступает важным сегментом экономической стабильности, бюджетных поступлений и рабочих мест", — отметил в беседе с UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.



Пеняют на ОВГЗ

Нацбанк недавно отрапортовал о том, что гривна укрепляется благодаря фундаментальным экономическим факторам, которые этому способствуют. В частности, чиновники относят к ним вложения иностранных инвесторов в гособлигации.

Минфин умело выстраивает баланс в сроках и все больше переходит на заимствования в гривне. На прошлой неделе проданы на 3 млрд грн 4-хлетние ценные бумаги. На этой неделе 4,4 млрд на 1, 2 и 4 года. Срочность хорошая. Почти половина покупателей – иностранцы, что тоже хорошо.

На данный момент их суммарная доля составляет 110 млрд грн (прирост за последнюю неделю – около $170 млн).

Но финансисты называют этот фактор является скорее ситуативным и спекулятивным. По их словам, к фундаментальным стоит относить производство, рост финансового сектора и рост деловой активности.

Практически никаких других инвестиций, кроме портфельных из-за рубежа в Украину не заходит. Прямых вложений в создание новых предприятий и развитие производства почти нет.

"Если бы прямые инвестиции в украинскую экономику росли вместе с портфельными, если бы у нас росли производство и экспорт (не только сырьевой, как, скажем экспорт зерновых), а переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью, тогда мы могли бы не опасаться этого тренда – массового захода иностранных инвесторов в ОВГЗ. Но пока у нас происходит разнонаправленное движение – промышленность падает, а инвесторы заходят в гособлигации – это очень тревожный звоночек", — считает финансист, управляющий партнер «ЭСКА Капитал» Сергей Васьков.



Что с гривной

Из-за укрепления курса за 9 месяцев дефицит торгового баланса составил около $7 млрд. Украина импортировала больше, чем экспортировала. Затраты у наших производителей остались фиксированными в гривне, а поступления от валюты уменьшились.

С учетом того, что в основном отечественное производство это не высокоточные или наукоемкие продукты, то маржинальность там небольшая. На уровне 15-20%, говорят эксперты. Укрепление гривны фактически съело их заработок. При таком тренде никто не будет спешить производить.

В то же время, падение промпроизводства происходит не только в Украине – это глобальный тренд. Чего стоит только торговая война между Китаем и США. К редкому исключению сейчас можно отнести разве что Турцию, у которой промышленное производство резко выросло в течение осени 2019 года.

Но несмотря на то, что Украина, впрочем, как и та же Турция, относится к категории развивающихся стран, у нас дела пока обстоят не очень радужно.

"Неблагоприятная для нас конъюнктура рынка металла снижает объемы нашего экспорта. Плюс ко всему ощутимо просели цены на кукурузу, сою и пшеницу на мировых рынках (только совсем недавно они начали немного подниматься вверх). Но сильно ли влияли эти факторы на снижение производства? Если посмотреть глубже, то укрепление гривны, которому радуется обыватель, тоже способствовало прохладным настроениям в производственном секторе", — говорит Васьков.

Пока гривна находится во власти притока валюты от инвесторов, спад промышленности не оказывает влияния на валютный рынок, но обязательно даст о себе знать, как только ситуация изменится, считают эксперты.

"Промышленность – это в том числе и экспорт, поэтому спад промышленности сигнализирует о перспективах снижения экспорта, а значит – поступления в страну валюты от данной статьи", — говорит Шевчишин.



Надеются на сезонность

По словам финансистов, падение промышленного производства в Украине в октябре стало следствием аналогичных тенденций отраслей-потребителей. Так, из-за снижения объемов дорожного строительства, проблем отдельных компаний-застройщиков и мировые кризисные тенденции на металлургическом рынке стали причиной снижения.

"Произошло снижение производства битумных смесей, щебня и глины, металлургической продукции и строительных материалов. Другой причиной можно считать снижение заказов Укрзализныци – снижение произошло в сегментах производства товаров для этого предприятия", — отметил в разговоре с UBR.ua консультант аналитического департамента компании Pro-Consulting Андрей Мокряков.

Таким образом, можно сделать вывод, что снижение внутреннего производства было связано в основном с внутренними сезонными факторами, которые глобально не могут быть причиной или следствием кризисных явлений в экономике в целом. Эксперты ожидают от Госстата положительной динамики промпроизводства уже за ноябрь 2019 года.

"Существенного влияния на курс гривны и выпуск ОВГЗ или доходность по ним не предвидится. В ноябре, по нашим оценкам, можно ожидать положительную динамику в промышленном производстве", — отметил Мокряков.

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