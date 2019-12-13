Развилка для слуг народа. Как отреагирует Коломойский на запрет возвращать ему Приватбанк

Правительственный законопроект, который, как считается, не позволит бизнесмену Игорю Коломойскому вернуть ранее принадлежавший ему Приватбанк, не успеют принять до Нового года по процедурным причинам. Но и после праздников не факт, что это случится в силу серьезного сопротивления, которое он встретит во фрации.

В ситуации разбиралась "Страна".



Привет, "Приват"

На момент выхода этого материала текст зарегистрированного еще 11 декабря законопроекта №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы" еще не был опубликован на сайте Верховной Рады.

Впрочем, предполагаемая предварительная редакция уже гуляет по интернету и проанализирована "Страной". Как сказано, законопроект серьезно расширяет возможности Национального банка (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физлиц по целому перечню вопросов, в том числе, меняя банковское законодательство касательно вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Этот момент касается ситуации с национализированным Приватбанком.

Как писала "Страна", миссия Международного валютного фонда (МВФ) во время последних переговоров с украинской властью потребовала гарантий, что экс-владелец Приватбанка Коломойский не сможет урегулировать вопрос с банком с выгодой для себя — путем возвращения прав собственности или внушительной компенсации. Внеся законопроект, правительство Алексея Гончарука выполнило обещание МВФ.

Осталось только его принять. И с этим могут быть проблемы.

Во-первых, приближаются новогодние праздники, на время которых Рада уйдет на каникулы.

Можно только предполагать, когда главный для законопроекта парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики возьмется его обсуждать.

Конечно, монобольшинство умеет, когда хочет, ускорять процесс, но в случае с законом по Приватбанку "слуги народа" проявляют подчеркнутую педантичность и стремление следовать процедуре.

"Нам нужно выдержать формальности. Две недели дается на подачу альтернативных законопроектов. А если законопроект признают неотложным - даже неделя. А отсчет вообще еще не начался, потому что внесенный 11 декабря проект еще не раздали депутатам. Это произойдет, наверное, сегодня (12 декабря — Ред). Теоретически заседание комитета состоится в следующую пятницу (20 декабря — Ред), а это последний пленарный день в этом году. Какой смысл его тогда проводить? В общем у меня большие сомнения, что Рада рассмотрит проект до Нового года”, - спрогнозировал "Стране" глава "финансового" комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа", СН).



Битва за комитет

Кроме того, законопроект ожидаемо вызовет споры в депутатском корпусе в силу того, что он связан с фигурой Коломойского, у которого свое лобби в сессионном зале, и влиятельные противники - в данной ситуации это будут выходцы из западных структур, заинтересованные в выдавливании Коломойского из политики и экономики страны.

Их неофициальное прозвище - "соросята" (производное от имени финансиста и филантропа Джорджа Сороса, который для многих олицетворяет влияние Запада в Украине). Впрочем, поводом посчитаться с олигархом воспользуются и другие противники.

Судя по всему, первым полем битвы станет профильный комитет.

"В нашем комитете 14 человек Павлюка (близкий к Офису президента бизнесмен Илья Павлюк, которому также приписывают влияние на Раду и с которым враждует группа Коломойского — Ред.) Они будут голосовать за проект №2571. Вероятно, их поддержит кто-то со стороны. Может сложиться ситуация 50 на 50", - спрогнозировала "Стране" народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (СН), которая до своего избрания в Раду работала на телеканале Игоря Коломойского "1+1".

Сама она против указанного законопроект.

"Он направлен против одного человека — Коломойского. А я всегда выступала против того, чтобы законами боролись с конкретными людьми. Если вы не хотите отдавать Приватбанк Коломойскому, не приносите в Раду законы, а работайте в правовом поле. Так же было с поправкой 320 касательно руководства ГБР (к законопроекту №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований", которая стоила места руководителю ГБР Роману Трубе — Ред.) Та поправка "обнулила" руководство ГБР. Но почему это делается руками депутатов, когда есть политическая воля в государстве, работают правоохранительные органы и судебная система?” - настаивает депутат Ольга Василевская-Смаглюк (СН).

Для главы "финансового" комитета Даниила Гетманцева важнее то, что законопроект сырой.

"Законопроект закрепляет невозможность для собственников банков отменить решение об их ликвидации даже через суд и в то же время гарантирует право владельцев на компенсацию убытков, если решения Нацбанка признано незаконным. Однако размер компенсации рассчитывается по спорной формуле. Теоретически если ее применять, можно выйти на отрицательную стоимость банка на момент принятия НБУ решения. Я бы над этой формулой поработал”, - комментирует депутат Гетманцев (СН) "Стране", считая, что в нынешнем виде проект вряд ли будет поддержан.

Предъявляет претензии к законопроекту и замглавы комитета, бывший журналист "1+1" Александр Дубинский, которого также относят к группе влияния Коломойского (что оба отрицают). По его мнению, проект содержит "схемы банального грабежа вкладчиков". "Действующий сейчас закон запрещает Фонду гарантирования вкладов прощать долги, изменять процентную ставку и реструктуризировать кредиты на срок, больше срока ликвидации банка. А теперь [премьер-министр] Гончарук хочет законом разрешить фонду гарантирования списывать хоть 99% дольщикам банка", - написал депутат Дубинский в своем Телеграм-канале.

Еще один собеседник издания в комитете, попросивший об анонимности, считает, что этот механизм предназначен для возможных экономических кризисов, которые ударят и по банковской сфере. "Всемирный кризис вполне вероятен и ударит по всем банкам. Для тех кто не выдержит, придумали спасательный жилет. А пострадают те лохи, которые работают со слабыми банками, но еще не знают, что они лохи", - объясняет источник в комитете.



Варианты для олигарха

Правда, группе Коломойского не всегда удавалось отстоять собственные интересы в сессионном зале.

Если Зеленский и его ближайшее окружение были заинтересован в голосовании, они компенсировали голоса депутатов из орбиты олигарха договоренностями с другими группами влияния. По этому сценарию могут действовать и в случае "законопроекта Приватбанка", от которого, как уже говорилось, зависит во-многом сотрудничество с МВФ.

Источник "Страны", близкий к переговорам с Фондом сказал, что принятие закона является главным условием для открытия кредитной линии. "В субботу вечером МВФ публично пообещал Зеленскому дать кредит не потому, что он так любит Зеленского. А потому что президент пообещал Фонду решить вопрос с Приватбанком и Коломойским. И если он его не решит, то, во-первых, не будет никакого кредита. Во-вторых, очень сильно будет подорвано доверие. Заявление МВФ о кредите еще до окончательного о нем решения - это был большой знак доверия к обещаниям Зеленского. Но если они не будут выполнены, то это будет иметь не менее большие негативные последствия для сотрудничества с МВФ и не только", - говорит источник.

Также он сказал, что следует еще внимательно изучить сам проект закона. "Потому что уже поступают сигналы, что в своем нынешнем виде он не может служить гарантией от возврата Приватбанка Коломойскому", - сказал нам источник.

Поэтому можно предположить, что закон будут продавливать, хотя и непонятно сколько на это потребуется времени и не приведет ли это к выходу из фракии "Слуги народа" части депутатов.

Правда, эксперт Алексей Кущ допускает, что олигарх согласится на механизмы урегулирования спора вокруг Приватбанка, прописанные в законопроекте, посчитав их наименьшим злом.

"Проект привносит вариант разруливания ситуации вокруг спорного банка. По слухам, с МВФ было согласовано, что финансовый институт останется в государственной собственности, а Рада примет законодательный акт, запрещающий возврат национализированного банка бывшим собственникам. Но в тоже время, никто не будет запрещать выплату компенсации бывшим собственникам. И ее сумма будет меньше, чем сумма задолженности компаний, связанных с собственниками, по невозвращенным кредитам", - говорит эксперт Кущ в комментарии "Стране".

Не исключено, что Коломойский как раз и будет предлагать эту схему. Как уже писала "Страна", интерес олигарха заключается не в том, чтобы получить банк обратно, а в том, чтобы государство отказалось от требований выбить с него невозвращенные Приватбанку кредиты. И суды за отмену национализации - это лишь способ усилить переговорную позицию. И если по итогу, стороны пойдут "на мировую", то олигарх, получается, свою задачу решит.

В тоже время, стоит отметить, что МВФ и прочие западные структуры, неоднократно давали понять, что они против любых уступок и компромиссов вокруг Приватбанка с его бывшими собственниками. И пока они не делал никаких новых заявлений, которые бы меняли эту позицию.



Денис Рафальский

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