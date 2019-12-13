Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Протекционистский молот, налоговая наковальня: выживет ли украинская металлургия

13.12.19 , ubr.ua
печать
размер текста:

Внешняя конъюнктура – падение мирового спроса и жесткая конкуренция за оставшиеся рынки между производителями – в совокупности с непредсказуемой внутренней налоговой политикой и девальвацией гривны привели к масштабному кризису в отечественной металлургической отрасли. Этот год Украина завершит с наихудшими производственными показателями за все время независимости, заявили в крупнейшем отраслевом объединении "Укрметаллургпром".

Обращение металлурги опубликовали 6 декабря, спустя три дня после того, как Верховная Рада приняла в первом чтении налоговый законопроект №1210.

Им предполагается повышение акциза на добычу железорудного сырья (ЖРС) для горно-обогатительных комбинатов, что крайне обеспокоило представителей горно-металлургического комплекса. Подобная практика в мире не используется, отмечают металлурги, и призывают государство поддержать, а не усугублять и так незавидное их положение. Власти настаивают на том, что одна из наиболее доходных частей украинского бизнеса должна поставлять больше доходов в бюджет.

Эксперты опасаются, что сокращение производства может привести к окончательной потери внешних рынков и, как результат, деградации всей отрасли. На сегодняшний день ряд украинских заводов уже частично либо полностью остановили производство, а другие находятся на грани этого, отмечается в заявлении "Укрметаллургпрома".

Причины кризиса

Зафиксированное в этом году 5% падение украинской промышленности особенно сильно выразилось в металлургии, которая составляет 12% украинского ВВП. Согласно данным "Укрметаллургпрома", украинские предприятия за декабрь 2019 года выпустят на 42% меньше стали относительно аналогичного периода за 2016.

Главная причина кризиса состоит в существенном сокращении мирового спроса на металлургическую продукцию. Согласно прогнозам, приведенным специалистом GMK Center Андреем Тарасенко, по итогам периода ожидается сокращение потребления во всех ключевых (около 60% продаж) для ориентированной на экспорт украинской промышленности регионах: на Ближнем Востоке и Северной Африке (регион MENA)  – на 7%, в Европе, по данным Eurofer на 3,1%, в Турции – на 20%.

Кроме того, в этом году для украинской продукции был закрыт рынок Египта, на который отечественные предприятия, в основном "АрселорМиталл Кривой Рог" и Днепровский металлургический завод, поставляли полуфабрикаты в количестве до миллиона тонн.

"Быстро найти рынок, который смог бы поглотить столь значительный объем сложно. Сейчас реалии таковы, что как-то только какой-либо экспортер пытается вывести свой продукт на рынок, к нему сразу же применяются протекционистские меры, проводятся антидемпинговые расследования", - объясняет эксперт GMK Center.

Дополнительные сложности также вызвал дисбаланс между ценами на железную руду и металлолом в пользу последнего: данный фактор определил ценовое преимущество турецких электросталеплавильных заводов, которые, в отличие большинства украинских предприятий, в качестве сырья используют как раз металлолом. Повышение акциза на добычу железной руды рискует еще сильнее усугубить отставания отечественных предприятий от конкурента.

К удорожанию стоимости данного сырья привели и геополитические факторы. В частности, ограничение на поставку угля и кокса из России, которая является основным поставщиком коксующегося угля на украинский рынок.

Ранее усложнил отгрузку металлургической продукции на внешние рынки из Украины также керченский конфликт.

Вместе с сокращением продаж и ожидаемым увеличением налогового бремени, украинские металлурги уже ощутили увеличение производственных затрат: тарифы на свои услуги повышают в "Укрэнерго", "Укразализныце" и в НКРЭКУ на транспортировку газа.

Как с этим бороться

Приведенные "Укрметаллургпромом" цифры и прогнозы хоть и звучат катастрофично, тем не менее, вполне укладываются в сегодняшнюю мировую конъюнктуру.

О закрытии части мощностей в связи с низким спросом на азиатских рынках недавно заявили в японской компании Nippon Steel, а на другом конце Евразии, обанкротившееся итальянское предприятие Ilvo решили реанимировать с помощью выкупа части его акций государством, вопреки неодобрению таких протекционистских практик со стороны Евросоюза.

По словам Тарасенко, большинство мировых металлургий, работая в таких же сложных условиях, как и Украина, тем не менее, имеют важное преимущество – емкий внутренний рынок. В условиях осложнения рыночной ситуации это имеет решающее значение.

Например, рост российского производства, ожидаемый по итогам этого года, также обеспечивается за счет развития инфраструктурных программ, строительства высокоскоростных железных дорог и жилых комплексов. В Украине же, напротив, как рассказал представитель GMK Center, по итогам года ожидается снижение внутреннего потребления металлопродукции от 0,5% до 1%.

Интересы экспортеров не сходятся с ситуативными ожиданиями населения

Играет на руку иностранным производителям и валютный курс, так как в экономиках всех украинских конкурентов сейчас происходит девальвация, в то время как гривна за год укрепилась на 13%, что является крайне невыгодным для отечественных экспортеров.

"Минфин и Нацбанк, продавая гособлигации иностранным акционерам под сумасшедшие 16%, по сути создают пирамиду, которая рано или поздно выльется на валютный рынок", - объяснил UBR.ua опасность ситуации директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Нацбанке не считают, что должны "держать" курс на уровне 26-27 грн, так как это в первую очередь противоречит интересам населения.

Сам металлургический сектор, обеспечивающий стабильно высокий приток валюты в страну, сократив отправки товаров за границу, в то же время мог бы этими действиями уменьшить приток иностранных инвестиций и тем самым ослабить гривну. Однако за последние годы он потерял решающее значение в объеме валютных поступлений, отдав пальму первенства инвестициям трудовых мигрантов.

"Вся логика в этом и состоит, чтобы экономика сама себя регулировала, но, с одной стороны, этот механизм может не сработать так быстро, как того требует сложившаяся в отрасли ситуация. С другой, приток валюты сейчас в меньшей степени зависит от промышленности и больше - от иностранного спекулятивного капитала и трудовых мигрантов", - отметил Тарасенко.

"Любой нормальный человек понимает, что мы перестаем производить и начинаем потреблять, а потребляем за счет продажи рабочей силы, гастарбайтеров, которые перечислили с начала года более $12 млрд. в Украину. Это катастрофа. Если ситуация будет ухудшаться, то Украина потеряет рынки экспорта и станет страной третьего мира", - делает вывод Олег Пендзин.

Не успевают, но хотят модернизироваться

Стоит отметить, что выпуск металлопродукции в Украине постепенно сокращался на протяжении всей независимости. Виной этому – изношенность украинских предприятий и недостаток инвестиций в модернизацию заводов.

"После кризиса 2008 г. отрасль начала снижать объемы производства. Во-многом это обусловлено объективными и понятными причинами. Наши комбинаты были основаны на мартеновских технологиях выплавки стали. Это устаревшие технологии из 19 века, неэффективные ни с точки зрения энергоресурсов, ни с точки зрения качества. Их закрывали, что в конечном итоге и привело к сокращению объемов производства в период до 2014 г.”, - пояснил эксперт. 

Кроме того, он указал на еще одну немаловажную причину падения производства.

"Важную роль в снижении объемов производства сыграл конфликт на Донбассе. В результате на оккупированной территории остались мощности в 11 млн т в год. Следующий спад был в 2017 г., когда с неконтролируемыми территориями была прекращена торговля", - объясняет Тарасенко.

По его словам, это не означает, что украинские предприятия не вкладывались в техническое совершенствование своих заводов – наоборот, в благоприятные для отрасли периоды объем инвестиций был очень существенным, что позволяет сейчас говорить о возможностях исправить кризисную ситуацию в будущем. Однако каждый раз инвестиционные программы сокращались, не успев реализоваться под напором очередных внешних факторов.

Так, в 2007-2008 годах все украинские предприятия брали многомиллиардные кредиты на создание современных мощностей и закрытие старых, однако после наступления кризиса оказались на грани банкротства. Похожие процесс произошел и после 2014 года, а сейчас рискует повториться снова.

"В 2018-2019 годы отечественные предприятия делали рекордные инвестиции в расчете на тонну стали, превосходя по этому показателю среднемировые показатели. По динамике объемов производства стали в первой половине года Украина уступала только Китаю и Египту. Но если первые достигли этого за счет мощных программ стимулирования внутреннего рынка, а вторые – за счет жестких мер протекционизма, то Украина – благодаря конкурентной борьбе на внешних рынках”, – объясняет Андрей Тарасенко.

"Отрасль доказала, что может адаптироваться к сложным условиям и быть эффективной в борьбе на внешних рынках. Но ревальвация, а также непредсказуемая регуляторная политика во многом нивелировала наши сильные стороны. А из-за слабого внутреннего рынка на любые кризисы мы реагируем больнее остальных", – резюмировал эксперт.

Дмитрий Кругликов

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Куда катится доллар: с каждой новой неделей гривня крепчает почти на 1%
18.12.19, Дело
Курс гривни в понедельник, 16 декабря, по сравнению с последним рабочем днем прошлой недели — пятницей — укрепился с отметки 23,56 грн/долл до 23,47 грн/долл.
Морской бой: как США помогают Украине в газовой войне с Россией
18.12.19, РБК-Україна
Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил оборонный бюджет на следующий год. Подпись под ним вскоре поставит президент Дональд Трамп. В документе предусмотрена военная помощь Украине в размере 300 млн долларов.
О курсе гривни в 2020-м, процентах по депозитам и грядущем кризисе: интервью с замглавы НБУ, часть 2
18.12.19, Сегодня
Опасно ли выпускать много гособлигаций, и сильно ли пострадает Украина от мирового кризиса.
Новогодняя ночь 2020: в ресторане дороже, но ненамного
18.12.19, ubr.ua
Цена билета на новогодний праздник-2020 в ресторане стартует от 1500 грн, минимальный ужин дома для семьи из 4 человек обойдется в 1620 грн.
Прощание с ЕС: что ждет Великобританию после парламентских выборов
18.12.19, РБК-Україна
Уверенная победа консерваторов во главе с Борисом Джонсоном на досрочных парламентских выборах в Великобритании означает, что история с Брекзитом наконец-то заканчивается.
От земли до рулетки. Из-за чего депутаты блокировали Раду, а радикалы бились с полицией
18.12.19, Страна.UA
Протесты под Верховной Радой и блокирование трибуны фракциями Батькивщины и Оппозиционной платформы - За жизнь во вторник резко затормозили турборежим, который слуги народа попытались включить под конец года.
(Не) смириться с долей. Что нужно знать о компенсации за задержку авиарейса
18.12.19, ubr.ua
Авиаперевозчики злоупотребляют тем, что пассажиры не знают своих прав.
Чому не відбулося пом’якшення монетарної політики
18.12.19, БИЗНЕС ЦЕНЗОР
Пом’якшення монетарної політики за підсумками 2019 р. не відбулося взагалі. Навпаки, відбулося посилення жорсткості монетарних умов через ревальвацію гривні, яка має спекулятивний характер.
17.12.19
О спросе на доллары, финансовых пирамидах и реформах: интервью с замглавы НБУ
17.12.19, Сегодня
Пострадает или выиграет бюджет от ревальвации гривни?
Донбасс между строк. Как поменяют Украину предложенные Зеленским изменения в Конституцию
17.12.19, Страна
В президентском проекте изменений к Конституции по децентрализации власти одни ждали "зраду", другие - приближения мира на Донбассе.
16.12.19
13.12.19
12.12.19
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!