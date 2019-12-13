Протекционистский молот, налоговая наковальня: выживет ли украинская металлургия

Внешняя конъюнктура – падение мирового спроса и жесткая конкуренция за оставшиеся рынки между производителями – в совокупности с непредсказуемой внутренней налоговой политикой и девальвацией гривны привели к масштабному кризису в отечественной металлургической отрасли. Этот год Украина завершит с наихудшими производственными показателями за все время независимости, заявили в крупнейшем отраслевом объединении "Укрметаллургпром".

Обращение металлурги опубликовали 6 декабря, спустя три дня после того, как Верховная Рада приняла в первом чтении налоговый законопроект №1210.

Им предполагается повышение акциза на добычу железорудного сырья (ЖРС) для горно-обогатительных комбинатов, что крайне обеспокоило представителей горно-металлургического комплекса. Подобная практика в мире не используется, отмечают металлурги, и призывают государство поддержать, а не усугублять и так незавидное их положение. Власти настаивают на том, что одна из наиболее доходных частей украинского бизнеса должна поставлять больше доходов в бюджет.

Эксперты опасаются, что сокращение производства может привести к окончательной потери внешних рынков и, как результат, деградации всей отрасли. На сегодняшний день ряд украинских заводов уже частично либо полностью остановили производство, а другие находятся на грани этого, отмечается в заявлении "Укрметаллургпрома".



Причины кризиса

Зафиксированное в этом году 5% падение украинской промышленности особенно сильно выразилось в металлургии, которая составляет 12% украинского ВВП. Согласно данным "Укрметаллургпрома", украинские предприятия за декабрь 2019 года выпустят на 42% меньше стали относительно аналогичного периода за 2016.

Главная причина кризиса состоит в существенном сокращении мирового спроса на металлургическую продукцию. Согласно прогнозам, приведенным специалистом GMK Center Андреем Тарасенко, по итогам периода ожидается сокращение потребления во всех ключевых (около 60% продаж) для ориентированной на экспорт украинской промышленности регионах: на Ближнем Востоке и Северной Африке (регион MENA) – на 7%, в Европе, по данным Eurofer на 3,1%, в Турции – на 20%.

Кроме того, в этом году для украинской продукции был закрыт рынок Египта, на который отечественные предприятия, в основном "АрселорМиталл Кривой Рог" и Днепровский металлургический завод, поставляли полуфабрикаты в количестве до миллиона тонн.

"Быстро найти рынок, который смог бы поглотить столь значительный объем сложно. Сейчас реалии таковы, что как-то только какой-либо экспортер пытается вывести свой продукт на рынок, к нему сразу же применяются протекционистские меры, проводятся антидемпинговые расследования", - объясняет эксперт GMK Center.

Дополнительные сложности также вызвал дисбаланс между ценами на железную руду и металлолом в пользу последнего: данный фактор определил ценовое преимущество турецких электросталеплавильных заводов, которые, в отличие большинства украинских предприятий, в качестве сырья используют как раз металлолом. Повышение акциза на добычу железной руды рискует еще сильнее усугубить отставания отечественных предприятий от конкурента.

К удорожанию стоимости данного сырья привели и геополитические факторы. В частности, ограничение на поставку угля и кокса из России, которая является основным поставщиком коксующегося угля на украинский рынок.

Ранее усложнил отгрузку металлургической продукции на внешние рынки из Украины также керченский конфликт.

Вместе с сокращением продаж и ожидаемым увеличением налогового бремени, украинские металлурги уже ощутили увеличение производственных затрат: тарифы на свои услуги повышают в "Укрэнерго", "Укразализныце" и в НКРЭКУ на транспортировку газа.



Как с этим бороться

Приведенные "Укрметаллургпромом" цифры и прогнозы хоть и звучат катастрофично, тем не менее, вполне укладываются в сегодняшнюю мировую конъюнктуру.

О закрытии части мощностей в связи с низким спросом на азиатских рынках недавно заявили в японской компании Nippon Steel, а на другом конце Евразии, обанкротившееся итальянское предприятие Ilvo решили реанимировать с помощью выкупа части его акций государством, вопреки неодобрению таких протекционистских практик со стороны Евросоюза.

По словам Тарасенко, большинство мировых металлургий, работая в таких же сложных условиях, как и Украина, тем не менее, имеют важное преимущество – емкий внутренний рынок. В условиях осложнения рыночной ситуации это имеет решающее значение.

Например, рост российского производства, ожидаемый по итогам этого года, также обеспечивается за счет развития инфраструктурных программ, строительства высокоскоростных железных дорог и жилых комплексов. В Украине же, напротив, как рассказал представитель GMK Center, по итогам года ожидается снижение внутреннего потребления металлопродукции от 0,5% до 1%.

Интересы экспортеров не сходятся с ситуативными ожиданиями населения

Играет на руку иностранным производителям и валютный курс, так как в экономиках всех украинских конкурентов сейчас происходит девальвация, в то время как гривна за год укрепилась на 13%, что является крайне невыгодным для отечественных экспортеров.

"Минфин и Нацбанк, продавая гособлигации иностранным акционерам под сумасшедшие 16%, по сути создают пирамиду, которая рано или поздно выльется на валютный рынок", - объяснил UBR.ua опасность ситуации директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Нацбанке не считают, что должны "держать" курс на уровне 26-27 грн, так как это в первую очередь противоречит интересам населения.

Сам металлургический сектор, обеспечивающий стабильно высокий приток валюты в страну, сократив отправки товаров за границу, в то же время мог бы этими действиями уменьшить приток иностранных инвестиций и тем самым ослабить гривну. Однако за последние годы он потерял решающее значение в объеме валютных поступлений, отдав пальму первенства инвестициям трудовых мигрантов.

"Вся логика в этом и состоит, чтобы экономика сама себя регулировала, но, с одной стороны, этот механизм может не сработать так быстро, как того требует сложившаяся в отрасли ситуация. С другой, приток валюты сейчас в меньшей степени зависит от промышленности и больше - от иностранного спекулятивного капитала и трудовых мигрантов", - отметил Тарасенко.

"Любой нормальный человек понимает, что мы перестаем производить и начинаем потреблять, а потребляем за счет продажи рабочей силы, гастарбайтеров, которые перечислили с начала года более $12 млрд. в Украину. Это катастрофа. Если ситуация будет ухудшаться, то Украина потеряет рынки экспорта и станет страной третьего мира", - делает вывод Олег Пендзин.



Не успевают, но хотят модернизироваться

Стоит отметить, что выпуск металлопродукции в Украине постепенно сокращался на протяжении всей независимости. Виной этому – изношенность украинских предприятий и недостаток инвестиций в модернизацию заводов.

"После кризиса 2008 г. отрасль начала снижать объемы производства. Во-многом это обусловлено объективными и понятными причинами. Наши комбинаты были основаны на мартеновских технологиях выплавки стали. Это устаревшие технологии из 19 века, неэффективные ни с точки зрения энергоресурсов, ни с точки зрения качества. Их закрывали, что в конечном итоге и привело к сокращению объемов производства в период до 2014 г.”, - пояснил эксперт.

Кроме того, он указал на еще одну немаловажную причину падения производства.

"Важную роль в снижении объемов производства сыграл конфликт на Донбассе. В результате на оккупированной территории остались мощности в 11 млн т в год. Следующий спад был в 2017 г., когда с неконтролируемыми территориями была прекращена торговля", - объясняет Тарасенко.

По его словам, это не означает, что украинские предприятия не вкладывались в техническое совершенствование своих заводов – наоборот, в благоприятные для отрасли периоды объем инвестиций был очень существенным, что позволяет сейчас говорить о возможностях исправить кризисную ситуацию в будущем. Однако каждый раз инвестиционные программы сокращались, не успев реализоваться под напором очередных внешних факторов.

Так, в 2007-2008 годах все украинские предприятия брали многомиллиардные кредиты на создание современных мощностей и закрытие старых, однако после наступления кризиса оказались на грани банкротства. Похожие процесс произошел и после 2014 года, а сейчас рискует повториться снова.

"В 2018-2019 годы отечественные предприятия делали рекордные инвестиции в расчете на тонну стали, превосходя по этому показателю среднемировые показатели. По динамике объемов производства стали в первой половине года Украина уступала только Китаю и Египту. Но если первые достигли этого за счет мощных программ стимулирования внутреннего рынка, а вторые – за счет жестких мер протекционизма, то Украина – благодаря конкурентной борьбе на внешних рынках”, – объясняет Андрей Тарасенко.

"Отрасль доказала, что может адаптироваться к сложным условиям и быть эффективной в борьбе на внешних рынках. Но ревальвация, а также непредсказуемая регуляторная политика во многом нивелировала наши сильные стороны. А из-за слабого внутреннего рынка на любые кризисы мы реагируем больнее остальных", – резюмировал эксперт.

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