Транзитом через Эстонию. Как белорусы легализуют поставки российского угля в Украину

Воробей, Эстония и уголь для Украины

В России стал достоянием гласности декабрьский список с объемами квот на поставку угля из РФ в Украину (минэкономразвития РФ согласовывает его с грузоотправителями). И в этом списке - новый участник рынка. Разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 г. получила компания NT Marine.

Еще в ноябре в списке квот NT Marine не фигурировала, они небольшими объемами были распределены между российскими производителями, включая "Кузбассразрезуголь", Evraz, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Сейчас еще неизвестно, будет ли NT Marine получать аналогичные квоты в 2020 г., но само ее вхождение в список, да еще и с такой большой долей поставок, говорит, что ее поддерживает кто-то в российском руководстве.

Напомним, что украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую: с 1 июня нынешнего года вывоз из России угля и нефтепродуктов на территорию Украины осуществляется на основании разрешений (квот), выдаваемых минэкономразвития РФ. Москва позиционирует эти санкции как ответ на решение Украины ограничить импорт российских товаров.

NT Marine получила право на перевозку коксующегося угля Evraz, "Талтэка" (владеет угольной компанией "Северный Кузбасс"), "Кузбассразрезугля" и "Северстали" на Авдеевский коксохимический завод, входящий в "Метинвест" Рината Ахметова, а также антрацита с предприятий Ростовской области (конечный покупатель в документах не указан).

Что касается самой компании NT Marine, то здесь много интересного. Она зарегистрирована в Эстонии, официально (по данным эстонского реестра) ее владельцем является Алексей Чулец. Этот бизнесмен известен тем, что вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии. Согласно базе данных СПАРК у NT Marine есть российская "дочка" - "Юларус", которая занимается торговлей топливом.

При этом очень многие источники как в РФ, так и в Беларуси, называют реальным владельцем NT Marine крупного белорусского бизнесмена Николая Воробья. А сама компания в его интересах занимается перевозкой нефти и угля в Украину. Другая работающая в этом сегменте компания Николая Воробья - "Интерсервис", крупнейший частный нефтетрейдер в Беларуси, она также известна благодаря большим объемам поставок топлива в Украину.

По информации РБК, Николай Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком. И сегодня Российская железная дорога на украинском направлении выполняет заявки на перевозку угля в основном только компании NT Marine AS.

Белорусский транзит

По информации, поступающей от участников рынка, NT Marine ежемесячно будет поставлять в Украину около 500 тыс. т угля разных марок, включая антрацит. Общий же объем поставок угля и кокса из России на предприятия Украины - 1,2-1,3 млн т в месяц (по данным списка квот на ноябрь и декабрь), текущая цена тонны этого угля $85-100.

Бизнес-модель эстонской компании такова: цена тонны угля на станции потребителя плюс $10. Несложные подсчеты показывают, что выручка NT Marine в случае поставок российского угля на протяжении года может составить $50 млн, а доналоговая прибыль (EBITDA) - $5-8 млн при 10-15% рентабельности.

Всего же, по данным украинского Госстата, в 2018 г. Украина импортировала из России 15 млн т угля на $1,8 млрд. Несмотря на конфликт, РФ остается крупнейшим поставщиком угля в Украину, в 2018-м обеспечив 70% нашего импорта этого энергоносителя.

В 2017-2018 гг. также большое количество угля поступало по серым схемам через Беларусь. Мы уже писали о том, что, по данным белорусского государственного статистического ведомства (Белстат), в 2017 г. белорусский экспорт (продажа) каменного угля в Украину составил 0,6 тыс. т на сумму $63 тыс. В 2018-м - 588,5 тыс. т на $50,3 млн (рост поставок за год - в 980 раз). А вот данные по антрациту: в 2017 г. белорусский экспорт в Украину составил 0,3 тыс. т. В 2018-м - 102,2 тыс. т на $8,8 млн (рост поставок за год - в 340 раз).

Тогда, к слову, многие наблюдатели говорили о том, что через Беларусь в Украину незаконно попадает уголь, добытый в ДНР. Такая опасность есть и сейчас, ведь в числе партнеров NT Marine - угольные предприятия Ростовской области, а они не скрывают, что активно работают с Донецком.

Но, по данным Госстата Украины, в 2017 и 2018 гг. из Беларуси в нашу страну уголь вообще не завозили. То есть в 30-метровой зоне между границами Беларуси и Украины бесследно исчезли 692 тыс. т хорошего угля.

При этом в Беларуси нет собственных месторождений каменного угля и антрацита, уголь вообще не фигурирует в белорусском энергетическом балансе. Но республика активно покупает каменный уголь - в основном в России (1273,5 тыс. т в 2018 г.) и Казахстане (374,9 тыс. т в 2018 г.). И перепродает его: кроме Украины в 2018-м уголь у Беларуси покупали страны Евросоюза (265,4 тыс. т), в основном Польша (261,9 тыс. т). Что до антрацита, то его Беларусь в 2018-м купила у России 173 тыс. т. Из которых 102,2 тыс. т продала Украине.

Напомним также, что "Интерсервис" в 2016 г. много зарабатывал на реэкспорте - поставлял через Беларусь в Украину российское дизтопливо. Этим интересы Николая Воробья в Украине не ограничиваются: входящий в "Интерсервис" белорусский Нефтебитумный завод в начале 2019-го купил контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе "Прикарпатзападтранс", который ранее принадлежал "Транснефти".

Также Нефтебитумный завод в Украине запомнился тем, что в прошлом году пытался принять участие в приватизации госкомпании "Центрэнерго", в которую входят три ТЭС. Но конкурс, назначенный на 13 декабря 2018-го, отменили накануне. По словам тогдашнего и. о. главы ФГИ Украины Виталия Трубарова, участвовавшая в нем украинская компания "Укрдонинвест" не смогла подтвердить наличие достаточных денежных средств, а у бенефициара Нефтебитумного завода обнаружилась связь с российскими компаниями.

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