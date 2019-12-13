Цена на автогаз может резко вырасти: Приват хочет, чтобы украинцы заправлялись бензином

В Украине может существенно подорожать автогаз. Народные депутаты от "Слуги народа", которых на рынке связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, предлагают изменить политику обложения акцизом бензина и автогаза. Если законодательная инициатива в ее нынешнем виде будет принята, традиционно считающееся социальным и доступным автотопливо может подорожать на 3-4 грн/литр, при этом бензин подешевеет на несколько гривен. Поправка Ольги Василевской-Смаглюк, которой утверждается эта законодательная норма, сегодня в Верховной Раде набрала только 145 голосов и была отклонена, но участники рынка не исключают, что она еще не раз может вернуться в повестку дня и в результате будет принята. Например, при повторном втором чтении законопроекта, которое запланировано на вторник.

Сегодня Верховная Рада рассматривала проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты (в отношении администрирования акцизного налога). Накануне профильный комитет по вопросам финансов, налогов и таможенной политики рассматривал правку к этому документу, которая предполагала снижение ставки акциза на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 л до 139,5 евро, а на сжиженный газ — повышение в 2,7 раза — с нынешних 52 евро до 139,5 за 1000 л. Правку подала депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), которая до избрания в Раду работала журналистом на телеканале "1+1" Игоря Коломойского. Комитет правку не поддержал.

"Правку о корректировке акциза для бензина и автогаза комитет не поддержал, в таблице законопроекта ко второму чтению ее нет. Лично я против нормы, которая приведет к повышению цены на топливо, традиционно считающееся социальным и доступным для небогатых людей. Те, кто может себе позволить ездить на Maybach и BMW, автогазом автомобили не заправляют", - сказал 112.ua народный депутат фракции СН, соавтор законопроекта № 2317, член комитета финансов, налогов и таможенной политики Алексей Устенко.

Во время голосования в Верховной Раде за эту поправку проголосовало всего 145 депутатов, из которых 115 – из фракции "Слуга народа". "В итоге закон был отправлен на повторное второе чтение с голосованием в следующий вторник. Это значит, что в ближайшие дни будут брошены усилия Коломойского по продавливанию своих поправок, а также медиа- и психилогическим атакам на оппонентов", - пишет в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.



"Приват" хочет продавать больше бензина

Эксперты и участники рынка тоже серьезно обеспокоены ситуацией, поскольку корректировку, предполагающую снижение акциза на бензин и повышение на автогаз, три последних года лоббирует подконтрольный "Привату" Игоря Коломойского Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта"). И Коломойский в этот раз так просто отступать не намерен.

На конференции Petroleum Ukraine-2019 председатель правления "Укртатнафты" Руслан Ляпка сообщил, что в перспективе коррекция акцизов приведет к росту потребления бензинов до 3 млн т (70% украинского производства) и снижению потребления автогаза до 1 млн т. С учетом того, что более 70% автогаза в Украину импортируется и в основном из России, это приведет к снижению зависимости от российского импорта данного продукта с 70 до 50%. Видимо, это один из аргументов авторов инициативы в пользу ее принятия. При этом никто не говорит о выгодах, которые получит от этой инициативы "Приват".

"Вчера комитет Верховной Рады отклонил поправку, но это не означает, что вопрос снят с повестки дня. Он может быть вынесен на другие заседания комитета, но к тому же любой депутат имеет возможность внести правку с голоса в зале, и парламент за нее может запросто проголосовать", - говорит аналитик А-95 Артем Куюн. Со ссылкой на Руслана Ляпку Enkorr писал, что подача поправки о пересмотре ставок акцизного налога планируется также при подготовке ко второму чтению законопроекта № 1210 об изменениях в Налоговый кодекс, который может быть рассмотрен в последнюю пленарную неделю 17-20 декабря.

Кроме того, корректировку ставок акциза, похоже, поддерживает и глава энергетического комитета ВР Андрей Герус. В комментариях к посту директора А-95 Сергея Куюна в Facebook о том, что "Приват" открыто лоббирует коррекцию ставок на моторные топлива, стремясь остановить рост использования сжиженного газа, чтобы продавать больше бензина", он посоветовал Куюну "хотя бы иногда обращать внимание на маржу АЗС и не радоваться, когда цена на "Укрнафте" не на 2 грн дешевле, а только на 1 грн". "Не очень верю в такую заботу (о простых людях, - ред.)", - написал Герус в ответ на аргументы Куюна о том, что предлагаемая в нынешнем виде корректировка акциза приведет к дискриминации потребителей автогаза, которые выложили 500-700 долл. за установки ГБО.

Получить комментарий у самого Геруса 112.ua пока не удалось, хотя вопросы ему были направлены.

Помимо прочего, по данным участников рынка, нынче инициативу изменить ставки акцизного сбора на бензин и автогаз поддерживают крупные розничные сети, которые ранее выступали против. Крупные розничные операторы совершенно справедливо опасались монополизации рынка "Приватом" и Кременчугским НПЗ. Сейчас инициатива увеличения цен на газ нашла отклик в их сердцах, поскольку стремительный рост этого сегмента застал большинство врасплох без соответствующей логистической инфраструктуры по хранению и доставке, сказал 112.ua CEO GT Group (компания торгует автогазом) Владислав Колодяжный: "Необходимость дополнительных инвестиций не вызывает восторга, особенно при сравнении маржинальности двух продуктов на стеллах (по данным участников рынка, легальные сети продают автогаз с предельно низкой маржой, компенсируя его за счет других продуктов топливной корзины, - ред.)". Плюс этой темой можно поспекулировать при рассмотрении других "веселых инициатив", типа обязательного добавления в бензины биоэтанола, которая всплыла в очередной раз, добавил Колодяжный.

При том, что основным драйвером рынка остается дизтопливо, объемы потребления СУГ выросли за последний год в 2 раза, тогда как объемы потребления бензина в 2 раза упали.



Бензин подешевеет, автогаз подорожает

Если акцизы на бензин и автогаз будут скорректированы в таких пределах, как это предлагается правкой депутата Василевской-Смаглюк, цена на автогаз на стелле вырастет минимум на 3-4 грн/литр, тогда как на бензин снизится незначительно - где-то на 1-2 грн/литр, говорят опрошенные 112.ua эксперты. "Безусловно, удорожание автогаза на 3 грн неминуемо отразится на его рыночных позициях, в частности касательно прироста объемов потребления. При этом бензин в рознице на 1 грн примерно подешевеет", - считает Артем Куюн. По мнению Колодяжного, в пересчете на цены на стелле цена автогаза вырастет примерно на 4 грн на одном литре.

При этом сама автор поправки в комментариях к посту Сергея Куюна указала, что снижение цен на бензин может произойти в пределах до 4 грн/литр. Директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин, сомневается, что корректировка цен на газ и бензин может быть одинаковой.

По мнению экспертов, реализация инициативы может привести к целому ряду негативных последствий. "Непонятно, почему в очередной раз решили начать с роста цен на социальные продукты и убить чуть ли не единственный растущий нефтепродуктовый рынок, а не усилили давление на нелегалов. Так, видимо, проще, поскольку все потуги в этой области пока тщетны", - говорит Колодяжный. Как известно, с 2005 года потребление сжиженного газа как моторного топлива выросло в 3,4 раза. По словам главы GT Group, в случае реализации предложений по изменению акцизной политики в сегменте автотоплива можно будет говорить о полной потере рынка промышленного потребления пропана и автономного газоснабжения (потребление зерносушилками, теплицами, асфальтовыми заводами), который только начал зарождаться и составляет примерно 50 тыс. т в год. Также о расцвете контрабанды, контрафакта и теневых схем, которые начинают расти как раз при увеличении налоговой нагрузки на продукт. Даже на текущий момент теневой рынок составляет около 50%, отметил Колодяжный.

"Предложение "Укртатнафты" сильно противоречит мировой практике: ни в одной из стран акцизы на сжиженный газ не составляют более трети акцизов на бензин. Таким образом страны потребление автогаза, наоборот, стимулируют как более экологичный и доступный населению продукт", - отметил Артем Куюн. По данным А-95, в среднем по ЕС акциз на газ составляет 22%, а в Турции – 36% от ставки на бензин. В Украине при предлагаемых изменениях это соотношение составит 100%.

При этом переломить тенденцию снижения объемов потребления бензина, которая наблюдается не только в Украине, но и в странах ЕС, а также нарастить объемы продаж "Укртатнафте" с помощью корректировки акцизов не удастся, считают эксперты.

"Инициатива скорректировать ставки автогаза и бензина выглядит так: давайте повысим цену на газ для всех, чтобы кто-то один мог продавать больше бензина оптом", - сказал Артем Куюн. Он подчеркнул, что, даже если поправка будет принята, рассчитывать на резкий рост потребления бензина не стоит: "Как мы помним по опыту 2017 года, автогаз вырос в цене до 16 грн за литр, а бензин был по 24 грн за литр, и за газом по-прежнему стояли очереди в отличие от бензина. И также далеко не факт, что "Укртатнафте", которая толкает эту инициативу, снимет с нее те сливки, на которые рассчитывает. Белорусские и европейские поставщики считают украинский рынок бензина премиальным по цене, и они будут бороться за наш рынок очень сильно".

"Проблема реализации бензинов беспокоит отечественных производителей давно. Их доля в общем рынке — около 40%. Остальные 60% занимают российские и белорусские производители. Поскольку последние лет пять общий объём рынка неуклонно снижается под давлением растущего рынка автогаза и общемировых тенденций, в абсолютных величинах доля украинских производителей тоже снижается, и проблема реализации бензинов становится все более острой. Так что с инициативами преломить эту тенденцию "Укртатнафта" выходит не впервые. И если ранее "защита отечественного производителя" вполне логично предполагалась в виде заградительных пошлин или квот на импортный продукт, что привело бы к увеличению доли рынка именно украинского продукта, то сейчас предполагается увеличить цену на социальный газ и вследствие этого сделать более привлекательным бензин", - отметил Колодяжный.

Противники данных изменений отмечают, что предлагаемый подход нельзя назвать справедливым. "Называть предложенную модель уравниванием ставок автогаза и бензина нельзя ни в каком случае. У продуктов совершенно различная плотность. У бензина при температуре +15 плотность — 750 кг/м3, а у газа в среднем по году — 550 кгм3. Таким образом, при предлагаемой ставке акциза 139,5 евро (вместо 52) с тонны автогаза акциз составит 254 евро за одну тонну, тогда как с тонны бензина — 186 евро. Вместе с НДС налоговая составляющая в себестоимости социального газа будет около 55%, а в бензине останется на уровне около 40%", - сказал 112.ua Владислав Колодяжный.

К тому же нефтепродукты имеют разную энергетическую ценность. На литре газа автомобиль проедет на 15-20% меньше, чем на бензине или дизеле, пишет Сергей Куюн.

Вдобавок, если правку таки протянут в Раде, для многих автомобилистов, которые были вынуждены перейти на автогаз, это станет весьма неприятным сюрпризом. И хотя автогаз все еще останется более дешевым, нежели бензин, экономическая выгода установки ГБО будет уже значительно меньше.

"Развитие автопарка, использующего сжиженный газ, остановится. Более того, часть автопарка остановится по причине экономической невозможности потребителя платить большую цену. Потребление СУГ на первом этапе тоже остановится на текущих объемах, с перспективой снижения. Ведь продавцы сжиженного газа не могут снижать цену за счет своей маржи, поскольку она минимальна и по сути покрывает накладные расходы", - прогнозирует директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин.

Елена Голубева

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