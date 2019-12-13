Що означає зниження облікової ставки Національного банку

Національний банк 12 грудня, вперше за 2019 рік, різко знизив облікову ставку відразу на 2 відсоткових пункти: З 15,5% до 13,5%.

Цей рік країна почала з облікової ставки у розмірі 18%. Нацбанк (НБУ) почав повільно її знижувати лише з квітня.

Нацбанк не поспішав зі зниженям стакви, оскільки остерігався інфляційного стрибку в період президентських і парламентських виборів, виплати великого розміру зовнішніх боргів і відсутності нового траншу МВФ.

В НБУ пояснюють, що зниження облікової ставки відразу на 2% стало можливим завдяки зміцненню курсу гривні в результаті надлишкової пропозиції валюти від українського експорту.

Що таке облікова ставка?

Облікова ставка - це ставка під яку центральний банк кредитує банки і приймає від них гроші на депозитні сертифікати. Депозитні сертифікати - це інструмент, куди банки вкладають гроші для зв'язування надлишкової ліквідності.

Відповідно, у разі зниження облікової ставки НБУ, також зменшується відсоткова ставка кредитів рефінансування для банків на аналогічний рівень.

Теж саме стосується депозитних сертифікатів, прибутковість яких залежить від розміру облікової ставки НБУ.

Крім вартості рефінансування і дохідності депозитних сертифікатів НБУ, зниження облікової ставки впливає і на дохідність облігацій внутрішньої державної позики, яких протягом цього року Мінфін продав іноземцям на 104 млрд грн.

Як зниження відсоткової ставки НБУ вплине на економіку?

Пожвавиться кредитування економіки банками

Зниження облікової ставки НБУ зменшить дохідність депозитних сертифікатів і облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) уряду, у які банки вкладали зібранні у населення через депозити гроші. Відповідно, банкам доведеться перенаправити гроші з депозитів на кредитування населення і бізнесу, але вже під менші відсотки, оскільки вартість кредитів (через рефінансування і депозитні сертифікати) також прив'язана до облікової ставки.

Знизяться відсотки за депозитами в комерційних банках

За аналогічним сценарієм знизяться і відсотки за депозитами для населення. Раніше, коли облікова ставка НБУ була на рівні 18-15%, банк залучав у населення депозити під 16-13%, вкладав їх у депозитні сертифікати НБУ і жив з різниці.

В таких умовах у керівництва комерційного банку не виникало необхідності ризикувати, кредитуючи бізнес, оскільки можна було інвестувати гроші населення в депозитні сертифікати Нацбанку і без ризиків гарантовано отримати дохід.

Зараз же, після зниження облікової ставки, для того щоб залишатися конкурентними на ринку депозитів, банкам доведеться активізовувати кредитування, яке матиме більшу дохідність, ніж депозитні сертифікати.

Знизиться дохідність облігацій внутрішньої державної позики

Аномальне зміцнення гривні в 2019 році відбулося, окрім рекордного врожаю зернових та олійних і високих цін на сировину, в тому числі, і завдяки рекордним обсягам продажів ОВДП іноземцям.

Як повідомляв БізнесЦензор, в 2019 році Мінфін залучив $4 млрд від іноземних спекулянтів через продаж ОВДП за високими відсотками, які прив'язані до розміру облікової ставки НБУ.

На початку 2019 року ОВДП розміщувалися під 19% річних. Але протягом року ставки зменшилися. І під кінець року Мінфін продавав облігації уряду за ставками нижче 12%.

Як це вплинуло на курс гривні? Перед тим як купити ОВДП, іноземці обмінюють валюту на гривню на міжбанківському ринку України. Це створює надлишок валюти, її пропозиція перевищує попит і курс гривні зростає.

Після зниження облікової ставки НБУ, дохідність ОВДП також впаде і боргові папери українського уряду стануть менш привабливими.

В результаті, зменшиться притік валюти від іноземних спекулянтів. Відповідно зменшаться і темпи зміцнення гривні до долара США.

Як зниження облікової ставки вплине на рівень споживання товарів?

Знижуючи вартість кредитного ресурсу, НБУ робить привабливим кредитування, в першу чергу споживче, яке має вищу прибутковість.

Відповідно зі зниженням відсотків за кредитами зросте попит населення на покупку споживчих товарів в кредит.

Таким чином, в ідеальних умовах, зростуть обсяги споживання товарів і відповідно за ними - зростатимуть і ціни.

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