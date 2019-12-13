|
Денег на все может не хватить: что подготовили в Минздраве для украинцев
Министерство здравоохранения урежет тарифы для больниц – если денег у государства не будет хватать. Ведомство вынесло на обсуждение проект порядка реализации государственных гарантий медицинских услуг. В нем прописано, как Национальная служба здоровья будет платить за медицинские услуги больницам.
На программу медицинских гарантий в бюджете на 2020 год заложено 72 млрд грн. Их должно хватить на определенное число медицинских услуг. Если расчеты Минздрава окажутся ошибочными – этих денег может быть недостаточно. Чтобы этого не случилось, ведомство предлагает ввести понижающий коэффициент к тарифам за медуслуги.
На каждую медицинскую услугу уже рассчитан тариф. Например, за лечение инсульта НСЗУ заплатит в 2020 году по тарифу 19 500 грн. Если в больнице потребуют доплатить, в ведомстве советуют сразу звонить на горячую линию 1677.
На все тарифы будут влиять коэффициенты. Например, сейчас терапевты, семейные врачи и педиатры получают больше за прием детей и пожилых людей, поскольку те чаще болеют; для подсчета НСЗУ умножает тариф на соответствующий коэффициент.
В 2020 году будет внедрено два коэффициента. Если человек пришел к врачу с осложненной формой заболевания,то лечить его будет тяжелее, чем при легкой форме. Поэтому появится коэффициент сложности случая.
Второй – это коэффициент сбалансированности бюджета. Его будут рассчитывать раз в квартал по остаткам средств на программу государственных медицинских гарантий. Размер коэффициента в проекте не указан. Если бюджета, выделенного на медицину, не будет хватать, тарифы смогут уменьшить, умножив их на коэффициент. Так в Минздраве решили перестраховаться, чтобы 72 млрд грн хватило до конца года. Хотя сумма одна и та же, но для медиков это риск в какой-то момент начать получать меньше.
Если коэффициенты введут, то, скорее всего, доплачивать придется самим пациентам. Это вполне может произойти. Статистика, которой владеет сейчас Минздрав, далека от совершенства – об этом в интервью сайту "Сегодня" говорил Олег Петренко, бывший руководитель Национальной службы здоровья Украины.
"Особенно это касается амбулаторно-поликлинической помощи. Для нас основной задачей пилота (пилотный проект медреформы в Полтавской области, – прим. ред.) было именно собрать реальную информацию: какие услуги предоставляются на амбулаторном этапе, сколько их, какая специализация, какие специалисты проводят исследования. Мы эту информацию имеем, но ее недостаточно, чтобы делать правильные детальные расчеты", - сказал Петренко в интервью.
Минздрав поменял базовый тариф и коэффициенты для врачей первички. Сейчас тариф составляет 370 грн. В зависимости от коэффициентов он может достигать 1480 грн – тариф за ребенка до пяти лет. В 2020 базовый тариф составит 600 грн, но из-за уменьшения коэффициентов сумма останется той же.
Национальная служба здоровья будет платить за услуги, которые входят в программу медицинских гарантий. В программу входят первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.
Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.Виталий Андроник ... ...
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
18.12.19, Дело
18.12.19, РБК-Україна
О курсе гривни в 2020-м, процентах по депозитам и грядущем кризисе: интервью с замглавы НБУ, часть 2
18.12.19, Сегодня
18.12.19, ubr.ua
18.12.19, РБК-Україна
18.12.19, Страна.UA
18.12.19, ubr.ua
18.12.19, БИЗНЕС ЦЕНЗОР
17.12.19
17.12.19, Сегодня
17.12.19, Страна
16.12.19
13.12.19
12.12.19