Курс гривны и новые ставки по кредитам и депозитам. Как снижение ставки НБУ скажется на украинских финансах

Нацбанк сегодня решился на самое серьезное разовое снижение учетной ставки в своей истории: сразу на 2% годовых, и с 13 декабря 2019 года она составит 13,5% годовых. До сих пор регулятор опускал ее не более чем на 0,5-1% в течение одного месяца.

Совершенно очевидно, что правление НБУ продавили буквально со всех сторон. И Кабмин с президентом, которые хотят кредитованием раскрутить экономику и уже анонсировали займы под 5-9% годовых, и Верховная Рада, которая грозит разбирательством по делу "о финансовой пирамиде ОВГЗ" и требует уменьшения выплат по госдолгу, и Совет Национального банка, который напирает на макроэкономические факторы и на риски, связанные с "горячим капиталом" (он тянется к высоким ставкам по гособлигациям).

Нацбанковцы не выдержали и сдались. В начале осени большинство экспертов прогнозировало в декабре сохранения старой учетной ставки и значительное снижение с февраля-марта 2020 года. Однако все случилось на два месяца раньше.

"С одной стороны, такая жесткая монетарная политика позволила замедлить темпы инфляции и способствовала приходу нерезидентов в украинские ОВГЗ в гривне. С другой стороны, не стоит забывать о слабом корпоративном кредитовании (сокращение валового портфеля на 7,3% г/г в октябре)", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

"Страна" выяснила, что новая учетная ставка даст всем сторонам. И как она скажется на депозитных и кредитных ставках, а также на ситуации с ОВГЗ и курсом гривны.

Что это означает для вкладчиков и депозитов

Низкая учетная ставка НБУ - всегда плохая новость для вкладчиков. Это повод для снижения процентных ставок по депозитам, и сейчас оно обязательно произойдет. Хотя медленно, и непропорционально цене регулятора.

"До гонца 2019 года может быть снижение на 0,5-1% у некоторых банков, что несколько слабее отразиться на среднем уровне ставок", - спрогнозировал главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Массовое же уменьшение депозитных процентов ожидают уже с начала 2020-го.

"Думаю, рынок отреагирует в течении двух месяцев. В связи с новогодними праздниками и тем, что некоторые банки запустили рождественские акции по вкладам, реальное снижение начнется в феврале", - считает председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

Банкиры и так регулярно опускают доходности по своим вкладам, просто сейчас начнут это делать интенсивнее. С начала декабря 2019 года средняя ставка по гривневым вложениям уменьшалась следующим образом:

• по 3-месячным депозитам - с 14,83% до 14,55% годовых;

• по 6-месячным депозитам - с 15,41% до 15,08% годовых;

• по 12-месячным депозитам - с 15,85% до 15,43%.

В первую очередь сейчас будут опускать цены на трехмесячные вклады.

"Динамика учетной ставки влияет прежде всего на ставки по краткосрочным депозитам и остаткам на счетах. На ценообразовании долгосрочных вкладов она сказывается в меньшей степени", - объяснил начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Банкиры уверены, что люди не начнут снимать депозиты по мере снижения ставок. Они понимают, что может сократится приток новых вкладов, но не верят в расторжение имеющихся депозитных договоров. Тем более ранее срока. Поскольку это чревато санкциями со стороны банков, которые в большинстве типовых соглашений закладывают свое право лишить человека процентной ставки при досрочном снятии средств.

"Большого недовольства и существенного оттока средств со счетов не будет. Так как ставки будут снижаться не только по отдельно взятому банку, а по всей банковской системе. И даже те клиенты, которые отреагируют на снижение, как правило, в конечном итоге возвращаются обратно", - заверил директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко.

Что это означает для заемщиков и кредитов

Кредитные ставки будут падать медленнее, потому заемщикам придется подождать. Причем, снижение цены кредита начнется только после пересмотра депозитных цен, и в первую очередь оно коснется предприятий, и только во вторую - частных лиц.

"Кредитные ставки, по прогнозу, пока снизятся для юридических лиц. Думаю, это и было конечной целью НБУ, чтобы оживить экономику. Ставки кредитования физических лиц останутся примерно на текущем уровне, так как зависят в первую очередь от рисков, связанных с платежеспособностью клиентов", - спрогнозировал заместитель председателя правления Forward Bank Андрей Прусов.

Согласно последнему нацбанковскому отчету, средняя кредитная ставка по гривневому займу для малого и среднего бизнеса сейчас составляет 17,7% годовых. В зависимости от размера предприятия она колеблется от 21,8% до 17,0% годовых.

При этом людям, по данным НБУ, приходится платить по кредитам в среднем 35,7% годовых. Дешевле всего стоят автокредиты и редкие случаи ипотеки (ею занимаются считанные структуры) - 18-24% годовых, а дороже карточные займы и кэш-кредиты - ставки находятся в рамках 34-55% годовых (а при просрочках с применением санкций - превышают 60% годовых).

Финансисты уверены, что цены на кредиты будут снижаться, хотя и медленно. При этом будет меняться отношение банков к активному кредитованию. В том числе по ипотечным программам и по автокредитовании - банки обещают их активнее развивать.

"Когда стоимость ресурса становится ниже, кредиты становятся доступнее, заемщикам, соответственно, их легче обслуживать, благодаря чему снижаются невозвраты. В таком случае внимание банков смещается к варианту оформления кредитов для населения и бизнеса с прицелом на долгосрочный период. Здесь активно развиваются такие виды займов, как автокредитование и ипотека", - сказал Олег Кляпко.

Сколько-нибудь ощутимое снижение процентов по кредитам ожидается весной следующего года.

"В связи с тем, что потребительское кредитование по-прежнему растет, ставки не упадут слишком сильно. По моим оценкам это будет не ниже 14% в первом квартале 2020 года", - спрогнозировал Сергей Наумов.

Что это означает для покупателей ОВГЗ и курса гривны. Две версии

На снижение учетной ставки непременно отреагируют доходности по гособлигациям. Они будут уменьшаться.

"Не думаю, что ставки по ОВГЗ будут опускаться ровно пропорционально учетке. Они пойдут вниз, но не так серьезно. Минфин взялся за ценовое регулирование и не всегда привязывается к НБУ. Потому на протяжении года был такой разброс по процентам: 19% в начале 2019-го до 11,6% в декабре. Власти будут формировать ставки по ОВГЗ в зависимости от ситуации на мировых рынках и от действий мировых регуляторов: американский ФРС и Европейский Центробанк на этой неделе сохранили старые ставки, например. То есть Минфин будет четко реагировать на текущие настроения инвесторов и на их готовность к уменьшению ставок по гособлигациям", - заверил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В декабре 2019 года размещений ОВГЗ ждут в рамках 11,8-12,5% годовых, а в первом квартале 2020-го допускают снижение к 10,8-11,2% годовых.

Как это скажется на интересе инвесторов к украинским долговым бумагам, а следовательно - и на курсе гривны? Мнения экспертов на этот счет разошлись. Одни считают, что вложения будут уменьшаться, а следовательно, гривна, как минимум, прекратит укрепляться.

Другие же полагают, что на спросе снижение доходности сильно не скажется и иностранцы продолжат раскупать гривневые гособлигации, поскольку в мире по долговым бумагам платят еще меньше.

"Инвестфонды вынуждены искать более прибыльные истории на рынках долга развивающихся стран, к плеяде которых относится и Украина. В связи с этим снижение ключевой процентной ставки Нацбанком более агрессивными темпами в среднесрочной перспективе не будет способствовать сильному снижению спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов, которые с начала текущего года вложили в покупку украинского долга порядка $4 млрд", - отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Если этот прогноз оправдается, то это будет значить, что укрепление гривны продолжится.

"В декабре на валютный рынок будет давить сезонность и курс может возвращаться к 24 грн/$, однако после завершения праздничного периода в январе снова потечет доллар. Думаю, именно поэтому Нацбанк сегодня заявил о повышении суточного плана выкупа валюты на межбанке с нынешних $30 млн до $50 млн. Если в стране все будет стабильно, то на новых долларовых поступлениях под ОВГЗ, курс гривны может сдвинуться в район 22 грн/$ к концу февраля 2020 года, и в район 21 грн/$ в марте-апреле. В принципе ничего странного с учетом того, что 2019-й мы начинали в области 27 грн/$ и пропахали почти 5 гривен вниз по курсу", - резюмировал Василий Невмержицкий.



Николай Богдановский

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