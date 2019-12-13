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Деньги на бочку. Почему саудиты хотят променять нефть на солнечную батарею

13.12.19 , Деловая Столица
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Компания Saudi Aramco, принадлежащая до недавнего времени на 100% правительству Саудовской Аравии, продала 11 декабря на бирже всего лишь 1,5% акций и стала самой дорогой компанией в мире — ее капитализация в день размещения составила $1,88 трлн. По показателю стоимости нефтяная компания обогнала таких IT-монстров, как Microsoft и Apple, которые стоят сегодня $1,15 трлн и $1,19 трлн соответственно.

На следующий день акции Saudi Aramco на бирже подросли в цене на 10%, и в результате капитализация компании преодолела отметку в $2 трлн.

Saudi Aramco была основана еще в 1933 г. правительством Саудовской Аравии при участии американской нефтяной компании Standard Oil of California Джона Рокфеллера. Но к 1980 г. саудиты выкупили все акции компании, сделав ее полностью государственной.

Сегодня Саудовская Аравия занимает второе место по запасам нефти после Венесуэлы и второе — по добыче после США, а Saudi Aramco владеет правами на добычу 99% нефти в стране. Фактически Saudi Aramco — странообразующая компания, ведь все национальное богатство Саудовской Аравии зиждется на бочке с нефтью.

При этом у саудовской компании самая низкая себестоимость добычи нефти в мире — около $17 за баррель, тогда как, например, в России этот показатель составляет более $40. Это позволяет Saudi Aramco зарабатывать баснословные прибыли, что называется "на ровном месте" — общая выручка Saudi Aramco за 2018 г. составила $355,9 млрд, а чистая прибыль — $111 млрд. За девять месяцев 2019 г. она достигла $68 млрд.

Продажа всего лишь 1,5% акций принесла саудовской компании $25,6 млрд. Но зачем нужно было это размещение, если компания и так неплохо себя чувствует?

Причина проста — саудиты хотят диверсифицировать риски, связанные с такой сильной зависимостью страны от нефти. Вырученные от продажи акций средства пойдут на реализацию амбициозного плана Vision 2030, который еще в 2016 г. представил наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Дело в том, что реформа в энергосекторе Саудовской Аравии назрела уже давно, но катализатором принятия конкретного плана стало почти двукратное снижение цен на нефть в 2015–2016 гг.

Vision 2030 включает в себя интенсификацию экономической и инвестиционной активности, увеличение доли международной ненефтяной торговли и замену нефтяных источников энергии на альтернативные. Сегодня Саудовская Аравия обеспечивает себя электроэнергией за счет сжигания нефтепродуктов, и на это идет около четверти добываемой нефти. При этом потребление нефти на производство электроэнергии с каждым годом растет, но при этом саудитов нельзя назвать экономными потребителями электроэнергии. Она здесь очень дешевая, и около 70% ее тратится на круглосуточно работающие кондиционеры. Ни о каком применении энергосберегающих технологий, чтобы снизить потребление электричества, здесь не задумываются.

Vision 2030 предусматривает, что ненефтяные доходы Саудовской Аравии должны вырасти вшестеро — с $43,5 млрд до $267 млрд, а ненефтяной экспорт — с 16% ВВП до 50% к 2030 г. При этом план предусматривает, что экономика Саудовской Аравии должна оставаться устойчивой, даже если цены на нефть упадут до $30 за баррель.

Нефтяной "рай" не будет вечен, поэтому саудиты обратили свои взоры на бесхозно простаивающие пустыни под раскаленным солнцем — идеальное место, чтобы построить солнечные электростанции. И проекты по их установке растут в пустыне с той же интенсивностью, с какой раньше там появлялись буровые вышки.

Согласно принятому Саудовской Аравией в начале этого года плану по развитию производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) через пять лет мощности производства электроэнергии из ВИЭ должны вырасти с нынешних 9,5 до 27,3 ГВт, а к 2030 г. — до 58,7 ГВт. Учитывая, что по состоянию на конец 2016 г. мощность генерации электроэнергии в Саудовской Аравии составляла 74,3 ГВт, нетрудно подсчитать, что через 10 лет саудиты планируют за счет "зеленой" энергетики получать почти 80% электроэнергии.

Уже в ноябре этого года в Саудовской Аравии заработала солнечная электростанция Sakaka мощностью 300 МВт, которая обеспечит электроэнергией 45 тыс. домохозяйств.

Однако саудиты не единственные из нефтяных королевств, кто начинает ставить в энергетическом казино на солнце. В начале этого года в Объединенных Арабских Эмиратах была запущена самая мощная в мире частная солнечная электростанция — Noor Abu Dhabi. На пике генерирующей мощности она способна выдавать 1,18 ГВт, это больше, чем один из шести блоков-"миллионников" Запорожской АЭС в Украине.Александр СУКОВ

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