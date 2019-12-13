Перепишут ставки по кредитам и депозитам. На что повлияет снижение учетной ставки НБУ

Украинские банки готовятся переписывать кредитные и депозитные ставки после рекордного за последние несколько лет снижения учетной ставки НБУ сразу на 2%, до 13,5%, вместо анонсированного ранее 1%.

Последний раз так радикально регулятор снижал учетную ставку в апреле 2016 года (с 22 до 19%).



Как менялась учетная ставка в 2019:

Период % годовых с 13.12 13,5 с 25.10 15,5 с 06.09 16,5 с 19.07 17,0 с 07.06 17,5 с 26.04 17,5 с 15.03 18,0 с 01.02 18,0

Депозиты

Долгое время система не была чувствительна к учетной ставке НБУ, однако сейчас эластичность ставок в банковской системе восстанавливается, а значит и депозитные и кредитные ставки должны начать тянуться к учетной ставке.

Снижение учетной ставки приведет в первую очередь к снижению ставок по гривневым депозитам и со временем начнет вытягивать ставки по кредитам.

"Обычно процентные ставки по депозитам с некоторым опозданием следуют за учетной ставкой, но прямой взаимосвязи между ними нет. Депозитные ставки зависят от многих факторов и постоянно меняются в зависимости от условий на рынке. Например, сокращение ликвидности из-за массовых налоговых платежей может вызвать кратковременный рост ставок на 0,5-1%", — говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По состоянию на ноябрь, средняя ставка по годовому гривневому депозиту составила 15,7%. По данным НБУ, средняя ставка по гривневым кредитам домохозяйствам составляет 33,5%, а в среднем по всем секторам - 20% годовых в гривне.

"При инфляции 5,1%, безусловно, учетная ставка может быть существенно ниже текущих уровней, однако НБУ перестраховывается в данном случае, принимая тот факт, что часть достижения этого целевого показателя была вызвана стремительной ревальвацией гривны", — отметил в беседе с UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В результате снижения учетной ставки по гривневым депозитам могут опуститься примерно на 1,5-2%. Банки будут снижать их постепенно в течение 2-3 месяцев, говорят эксперты.

Существенного оттока клиентов на этом фоне банкиры не ждут. "Альтернатив депозитам по-прежнему немного. Есть вероятность, что в преддверии снижения ставок и в связи с ростом курса гривны, вкладчики могут наоборот поспешить разместить вклады уже сейчас и на сроки от 6 месяцев", — отметил нам председатель правления Пиреус банка Сергей Наумов.



Кредиты

Кредитные ставки снизятся чуть меньше. По оценкам финансистов, примерно на 0,5-1%. К примеру, сейчас ставки по ипотеке, в среднем, находятся в диапазоне 18-19%, в зависимости от банка, срока и дополнительных платежей.

"В результате снижения учетной ставки они опустятся до диапазона 17,5-18% годовых. Эти изменения пройдут в течение одного-полутора месяцев. Быстрее отреагирует рынок потребительского кредитования, учитывая близость новогодних праздников и стабильно возрастающего спроса на них", — рассказал UBR.ua консультант аналитического департамента компании Pro-Consulting Андрей Мокряков.



Доходность по ОВГЗ

На последнем аукционе по размещению ОВГЗ ставки не превышали 13%. Ставка по наиболее длинным четырехлетним облигациям упали до 11,67%. Таким образом, ставки по размещаемым ОВГЗ ниже новой ставки ОВГЗ 13,5%.

По оценкам экспертов, стоимость украинских ОВГЗ снизится приблизительно на 1,3-1,7%.

Есть риск, что на определенном уровне нерезиденты захотят зафиксировать часть полученной прибыли и сбросить бумаги в рынок, что приведет к резкому развороту доходности, и укажет на граничный уровень риска для нерезидентов в украинских бумагах.



Но глобально, это вряд ли отпугнет нерезидентов от инвестирования в наши ценные бумаги, считают финансисты.

"Можно предположить, что ставки будут продолжать снижаться, однако не так стремительно, как ранее. Тем не менее, реальная ставка доходности по ОВГЗ остается довольно высокой, учитывая значительное замедление инфляции в ноябре", — отметила в разговоре с UBR.ua аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Гораздо более важным маркером для нерезидентов будет судьба сотрудничества Украины с МВФ. При продолжении сотрудничества и сохранения финансирования, спрос на ОВГЗ, даже если он и снизится в результате снижения ставки, вернется на близкий к нынешнему уровень.

По данным последнего аукциона Минфина, спрос на ОВГЗ превышал предложение в 4 раза. К тому же, говорят эксперты, доходность размещаемых бумаг, вопреки расхожему мнению, не зависит напрямую от учетной ставки, а формируется в ходе аукционов исходя из спроса.

"В течение года доходность размещений начала падать с опережением снижения учетной ставки, и последний аукцион по 4-летним бумагам закрылся на уровне 11,67% годовых при учетной ставке 15,5% годовых. То есть учетная ставка (без учета свежего решения НБУ) снизилась на 2,5%, а доходность ОВГЗ – более чем на 6%", — говорит Коробкова.



Что будет с курсом

Отразится изменение учетной ставки и на курсе гривны. Хоть и незначительно. По словам банкиров, в краткосрочной перспективе возможны колебания в районе 30 копеек на долларе.

"Даже 2% снижение учетной ставки существенно не ослабит интерес к нашим ценным бумагам – они по-прежнему остаются одними из самых доходных в мире. Не думаю, что это сильно скажется на курсе, хотя в краткосрочной перспективе возможны колебания на уровне 23,50-23,80 грн/$, но в конечном итоге мы все равно придем к стабилизации", — говорит директор департамента банкнотного банкинга Индустриалбанка Андрей Львов.

По данным НБУ, объемы покупки валюты на межбанке в 2019 году превысили объемы покупки ОВГЗ нерезидентами в течение этого периода. Таким образом, действовали и другие факторы, которые обусловили укрепление гривны.

"Дальнейший тренд обменного курса будет зависеть от целого комплекса факторов, которые могут играть как на укрепление, так и на ослабление", — говорит Ахтырко.

Укрепление гривны продолжается не только на фоне развития показателей экономики Украины, но и на фоне мировых цен на сырьевые товары, говорят эксперты.

"На следующий год ожидается снижение цен на металлургические товары на 12%. При том, что металлургия составляет порядка 20% от украинского экспорта, именно это, а не динамика учетной ставки, будет иметь первичное значение для курса в 2020 году", — отметил Мокряков.

Кроме того, иностранную валюту продают не только нерезиденты, поэтому динамика курса может быть весьма переменчивой, говорят эксперты.

"Если предложение валюты снизится, то регулятор будет выкупать меньше валюты или чаще выходить на рынок с ее продажей. В НБУ не раз подчеркивали, что своими операциями будут лишь сглаживать локальные перекосы между спросом и предложением валюты, но не формировать тренд", — заметила Коробкова.



Влияние на экономику

После снижения учетной ставки замедлится темп снижения инфляции, которая на текущий момент сопоставима с экспертными прогнозами, ожиданиями НБУ и Минфина.

В целом, говорят эксперты, снижение учетной ставки является хорошим сигналом инвесторам. Это означает, что центральный банк, как независимый институт, положительно оценивает экономические тенденции, отмечает снижение рисков и прогнозирует стабильное развитие ситуации.

Немного ослабить гривну с точки зрения экспорта тоже было неплохим решением. В то же время, активизация кредитования после снижения ставок поможет простимулировать рост экономики.

"Уже сейчас мы видим запросы от бизнесов по кредитам с более низкими ставками в гривне. Процесс начался и продолжится в 2020. Банки вынуждены будут снижать ставки для бизнеса, так как доходность сертификатов НБУ и ОВГЗ будет снижаться со снижением учетной ставки, тогда как ликвидности в системе много, а кредитование будет оставаться более доходным размещением средств. Однако существенного снижения ставок по кредитам в начале 2020 года не будет", — говорит Наумов.

Вместе с этим, говорят эксперты, даже текущая ставка в 13,5% не является панацеей для экономики, в которой инфляция достигла 5,1%, и целевой горизонт на 2020 год также находится на уровне 5%.

"Для более весомого влияния ставка, скорее всего, будет и дальше снижаться. А экономика должна открывать ниши для инвестирования и размещения средств", — резюмировал Шевчишин.

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