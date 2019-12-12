Полегчают ли чеки в супермаркете? Зачем Минфину реформа НДС

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что в Украине может быть внедрена дифференцированная шкала налога на добавленную стоимость (НДС). Она отметила, что в рамках своих обязательств перед Евросоюзом наша страна может применять какие-то общепринятые там правила налогообложения, не заимствуя при этом модель полностью. "Например, Украина не может отказаться от НДС в пользу налога на продажи. При этом возможен вариант введения дифференцированной шкалы по уплате НДС, которая действует во многих государствах Евросоюза", - сказала она в интервью журналу "Корреспондент".

Разберемся в сути вопроса. НДС придумал в 1954 г. французский экономист Морис Лоре. Французы в 1958 г. протестировали новый налог на своей колонии - Кот-д'Ивуаре, эксперимент оказался успешным, и Франция ввела налог у себя в 1967 г.

НДС - косвенный налог и начисляется предприятиям, когда они продают свою продукцию, таким образом, налоговое бремя ложится на всю цепочку производителей товаров и услуг. Однако предприятия, которые продают продукцию конечному потребителю, получают компенсацию НДС от него, так что именно конечный потребитель является "крайним" при уплате данного налога.

Чтобы понять, какую роль в вашей жизни играет НДС, просто загляните в чек, полученный от кассира в супермаркете. Там есть строчка "НДС 20%" и напротив пробита сумма налога, которая включена в стоимость покупки. Фактически каждая шестая гривня, потраченная в супермаркете, - это уплата НДС.

Поэтому данный налог, являясь одним из семи общегосударственных, в то же время является самым мощным источником наполнения госбюджета. Например, в бюджете на 2019 г. запланированы поступления от НДС на произведенные в Украине товары и услуги в объеме 94,6 млрд грн (с учетом возврата НДС экспортерам), от НДС на ввезенные в Украину товары - 321,2 млрд грн. Вместе это составляет почти 50% всех налоговых поступлений в бюджет.

В Европе, на которую ссылается министр финансов, полная ставка НДС колеблется главным образом около значения в 20%. Однако есть и исключения. Например, в не входящих в ЕС Швейцарии и Лихтенштейне полная ставка НДС составляет всего лишь 8%. А из государств - членов ЕС самая низкая ставка НДС в Люксембурге - 17%, на Мальте - 18% и в Германии - 19%. А самая высокая - 25% - в Дании, Хорватии и Швеции.

Что касается дифференциации ставок, то их в ЕС - великое множество. Например, в той же Германии при полной ставке НДС в 19% есть еще и одна сниженная - 7%. В Польше полная ставка составляет 23%, а есть еще две льготные - 8% и 5%. Во Франции полная ставка - 20%, но при этом есть еще и три сниженных - 10%, 5,5% и 2,1%.

Подобие дифференцированной шкалы НДС есть и в Украине. Например, нулевая ставка НДС применяется к товарам, отправляемым на экспорт, - экспортеры получают возмещение НДС. Ставка в размере 7% применяется к лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения. Ну а ставка 20% - ко всем остальным товарам.

Каким может быть принцип дифференцирования НДС, Маркарова не уточнила. Однако внештатный консультант парламентского комитета по вопросам экономического развития Илья Несходовский рассказал, что идея введения дифференцированных ставок витает в воздухе.

"Я уже давно говорил о том, что те, кто покупает продукты питания в Украине, существенно переплачивают. В Европе ставки НДС на большинство продуктов питания - от 5 до 12%. Поэтому снижение ставок на социальные продукты было бы однозначно правильным шагом", - сказал он.

Несходовский считает нынешнюю ставку НДС главной несправедливостью в системе налогообложения, поскольку бедные люди за товары платят больше, чем в Европе. Он привел пример западной части Украины, куда завозится масса продуктов из той же Польши, где они дешевле за счет более низкой ставки НДС.

По мнению Несходовского, более низкую ставку НДС можно было бы установить на хлеб, молоко, продукты молочной группы, социальные продукты, детские товары и коммунальные услуги. "Потому что это не те товары и услуги, на которых государство должно зарабатывать", - считает эксперт.

Впрочем, вопрос о ставках НДС, как и о размере налогов в целом, - вечная тема для дискуссий в любой стране. Например, в Германии несправедливость ставок НДС иллюстрируется следующим примером: по полной ставке (19%) облагаются налогом детские подгузники, а по ставке 7% - целый ряд деликатесов, таких как икра, фуа-гра и черепашье мясо.

Если в Украине появится дифференцированная шкала и при этом ставка выше 20% ни на какие группы товаров увеличена не будет, то в целом украинцы получат возможность покупать дешевле продукцию, для которой налог будет снижен, не отдавая сэкономленный ресурс на уплату за подорожавшие товары.

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