Образцовая приватизация. Станет ли Укргазбанк моделью для Приватбанка

11 декабря опубликовано принятое еще 20 ноября постановление Кабинета Министров о некоторых вопросах деятельности ПАО "Укргазбанк". Документ, в частности, уполномочивает министра финансов Оксану Маркарову подписать сделки, связанные с отношениями между Международной финансовой корпорацией (IFC) и Укргазбанком. В числе документов, которые предстоит подписать Маркаровой, упоминаются договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор о политике.

Минфину также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджета механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.

Речь идет о том, что IFC, которая является подразделением Всемирного банка, планирует предоставить государственному (на 94,94%) Укргазбанку пятилетний кредит размером в 30 млн евро. Согласно нынешней договоренности он будет не возвращен деньгами, а конвертирован в долю в акционерном капитале банка - размером до 20%.

Так завершается история, которая началась 11 ноября 2017 г., когда Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка. В феврале 2019 г. стало известно, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка. Через два месяца они подписали в Вашингтоне договор о предоставлении банку консультаций "для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса".

"Модели приватизации Укргазбанка и Приватбанка должны в корне отличаться. У них совершенно разные истории национализации. Укргазбанк вообще правильно называть не "государственный банк", а "банк с государственной долей". Приватбанк же - крупный эффективный банк, который был национализирован. К нему нужно применять адаптированную модель, которая применялась, например, в отношении Parex Banka в Латвии, - сказал "ДС" финансовый аналитик Алексей Кущ. - Нужно проводить реструктуризацию этого банка, выделять платежный сервис (структуру, которую можно выгодно продать прямо сейчас), а саму "оболочку" банка нужно разделять на две части. В одну - вносить здоровые активы: работающий кредитный портфель, портфель ОВГЗ, и проводить ребрендинг, менять концепцию и философию бизнеса. В другая часть - старая юридическая оболочка под названием Приватбанк, с которой можно продолжать все судебные иски и где нужно оставить все проблемные кредиты".

По словам эксперта, в нынешнем его виде продать Приватбанк будет невозможно из-за т. н. "исторического риска", то есть из-за высокого риска того, что прежний собственник будет предъявлять претензии. Никакой крупный инвестор на такую сделку не пойдет.

"Укргазбанк в этом плане - совсем другая история. Это компактный банк, не системный, более-менее здоровый по сравнению с другими государственными банками, его можно продать в ближайшее время инвестору, - считает Алексей Кущ. - Про цену такой продажи сказать сложно, поскольку сейчас спроса на банковские активы в Украине практически нет. Все крупные международные финансовые группы "сидят на чемоданах", они бы уже покинули Украину, если бы могли продать свои активы с минимальным дисконтом".

Укргазбанк - один из самых маленьких банков с госучастием, поэтому его продажа не снизит существенно долю государства в банковской системе Украины. Поэтому время для продажи Укргазбанка выбрано наименее удачно, считает Алексей Кущ, выгодно продать его сейчас не получится. Да и особого смысла в этом нет, так как банк можно было бы использовать для как инструмент развития для промышленности.

Впрочем, остальные наши эксперты не согласны с тем, что продажа Укргазбанка - плохая идея.

"Хотя речь идет об участии IFC в финансировании Укргазбанка, точного алгоритма конвертации кредита в уставной капитал банка пока нет. Но учитывая, что Укргазбанк является четвертым по величине активов прибыльным банком в Украине, который уполномочен ГФС работать с таможенными платежами, то Минфин сделал выгодное инвестиционное предложение IFC с целью повысить финансовые показатели и рейтинг банка, - считает доктор экономических наук, доцент Алексей Журавлев. - Похожая практика может быть применена и для частичной приватизации Приватбанка. Передача полного или частичного контроля над Приватбанком крупной международной финансовой организации может позитивно повлиять на имидж Украины и финансовую систему страны. Но, как правило, IFC работает с частными субъектами хозяйствования и, учитывая судебные тяжбы вокруг Приватбанка после национализации, такая схема возможна лишь при эксклюзивных договоренностях правительства Украины и IFC".

Эксперт также считает, что частичная приватизация Украгазбанка, если она произойдет, существенно не повлияет на банковскую систему Украины. Полную же приватизацию можно ожидать в течение пяти следующих лет, пока же акционеры IFC будут следить за финансовой деятельностью и эффективностью использования кредитных средств.

"Укргазбанк все-таки относительно небольшой банк среди государственных банков, особенно в сравнении с двумя гигантами - Ощадбанком и Приватбанком. Очень хорошо, что у IFC есть к нему интерес - это значит, что мы хоть немного уменьшим долю государства в банковской системе. При этом Укргазбанк работает нормально, у него есть даже своя ниша "зеленых" кредитов, - сказал в комментарии для "ДС" учредитель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. - Все хорошо: государство выходит из банковского бизнеса, в банк приходит мощный инвестор. IFC из кредитора превращается в прямого инвестора, это именно то, что нужно Украине. Хотя это и не приватизация в самом прямом смысле этого слова, ведь IFC - это не частная компания".

Эксперт напомнил, что Укргазбанк был национализирован еще во время прошлой волны мирового кризиса - в 2009 г. Два других банка, национализированных тогда же, - "Родовид Банк" и "Киев" - "умерли", но Укргазбанк продолжил работать, хотя государству пришлось закачать в него миллиарды гривен.

Остается принципиальный вопрос: когда в приватизации украинских банков примет участие отечественный бизнес? Со стороны иностранцев спроса на украинские банки нет. Проблема в том, что у наших бизнесменов, олигархов, много собственности, но мало свободных денег. Так что сложно сказать, когда они начнут входить в капитал украинских банков.

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