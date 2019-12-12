Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Образцовая приватизация. Станет ли Укргазбанк моделью для Приватбанка

12.12.19 , Деловая Столица
печать
размер текста:

11 декабря опубликовано принятое еще 20 ноября постановление Кабинета Министров о некоторых вопросах деятельности ПАО "Укргазбанк". Документ, в частности, уполномочивает министра финансов Оксану Маркарову подписать сделки, связанные с отношениями между Международной финансовой корпорацией (IFC) и Укргазбанком. В числе документов, которые предстоит подписать Маркаровой, упоминаются договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор о политике.

Минфину также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджета механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.

Речь идет о том, что IFC, которая является подразделением Всемирного банка, планирует предоставить государственному (на 94,94%) Укргазбанку пятилетний кредит размером в 30 млн евро. Согласно нынешней договоренности он будет не возвращен деньгами, а конвертирован в долю в акционерном капитале банка - размером до 20%.

Так завершается история, которая началась 11 ноября 2017 г., когда Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка. В феврале 2019 г. стало известно, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка. Через два месяца они подписали в Вашингтоне договор о предоставлении банку консультаций "для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса".

"Модели приватизации Укргазбанка и Приватбанка должны в корне отличаться. У них совершенно разные истории национализации. Укргазбанк вообще правильно называть не "государственный банк", а "банк с государственной долей". Приватбанк же - крупный эффективный банк, который был национализирован. К нему нужно применять адаптированную модель, которая применялась, например, в отношении Parex Banka в Латвии, - сказал "ДС" финансовый аналитик Алексей Кущ. - Нужно проводить реструктуризацию этого банка, выделять платежный сервис (структуру, которую можно выгодно продать прямо сейчас), а саму "оболочку" банка нужно разделять на две части. В одну - вносить здоровые активы: работающий кредитный портфель, портфель ОВГЗ, и проводить ребрендинг, менять концепцию и философию бизнеса. В другая часть - старая юридическая оболочка под названием Приватбанк, с которой можно продолжать все судебные иски и где нужно оставить все проблемные кредиты".

По словам эксперта, в нынешнем его виде продать Приватбанк будет невозможно из-за т. н. "исторического риска", то есть из-за высокого риска того, что прежний собственник будет предъявлять претензии. Никакой крупный инвестор на такую сделку не пойдет.

"Укргазбанк в этом плане - совсем другая история. Это компактный банк, не системный, более-менее здоровый по сравнению с другими государственными банками, его можно продать в ближайшее время инвестору, - считает Алексей Кущ. - Про цену такой продажи сказать сложно, поскольку сейчас спроса на банковские активы в Украине практически нет. Все крупные международные финансовые группы "сидят на чемоданах", они бы уже покинули Украину, если бы могли продать свои активы с минимальным дисконтом".

Укргазбанк - один из самых маленьких банков с госучастием, поэтому его продажа не снизит существенно долю государства в банковской системе Украины. Поэтому время для продажи Укргазбанка выбрано наименее удачно, считает Алексей Кущ, выгодно продать его сейчас не получится. Да и особого смысла в этом нет, так как банк можно было бы использовать для как инструмент развития для промышленности.

Впрочем, остальные наши эксперты не согласны с тем, что продажа Укргазбанка - плохая идея.

"Хотя речь идет об участии IFC в финансировании Укргазбанка, точного алгоритма конвертации кредита в уставной капитал банка пока нет. Но учитывая, что Укргазбанк является четвертым по величине активов прибыльным банком в Украине, который уполномочен ГФС работать с таможенными платежами, то Минфин сделал выгодное инвестиционное предложение IFC с целью повысить финансовые показатели и рейтинг банка, - считает доктор экономических наук, доцент Алексей Журавлев. - Похожая практика может быть применена и для частичной приватизации Приватбанка. Передача полного или частичного контроля над Приватбанком крупной международной финансовой организации может позитивно повлиять на имидж Украины и финансовую систему страны. Но, как правило, IFC работает с частными субъектами хозяйствования и, учитывая судебные тяжбы вокруг Приватбанка после национализации, такая схема возможна лишь при эксклюзивных договоренностях правительства Украины и IFC".

Эксперт также считает, что частичная приватизация Украгазбанка, если она произойдет, существенно не повлияет на банковскую систему Украины. Полную же приватизацию можно ожидать в течение пяти следующих лет, пока же акционеры IFC будут следить за финансовой деятельностью и эффективностью использования кредитных средств.

"Укргазбанк все-таки относительно небольшой банк среди государственных банков, особенно в сравнении с двумя гигантами - Ощадбанком и Приватбанком. Очень хорошо, что у IFC есть к нему интерес - это значит, что мы хоть немного уменьшим долю государства в банковской системе. При этом Укргазбанк работает нормально, у него есть даже своя ниша "зеленых" кредитов, - сказал в комментарии для "ДС" учредитель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. - Все хорошо: государство выходит из банковского бизнеса, в банк приходит мощный инвестор. IFC из кредитора превращается в прямого инвестора, это именно то, что нужно Украине. Хотя это и не приватизация в самом прямом смысле этого слова, ведь IFC - это не частная компания".

Эксперт напомнил, что Укргазбанк был национализирован еще во время прошлой волны мирового кризиса - в 2009 г. Два других банка, национализированных тогда же, - "Родовид Банк" и "Киев" - "умерли", но Укргазбанк продолжил работать, хотя государству пришлось закачать в него миллиарды гривен.

Остается принципиальный вопрос: когда в приватизации украинских банков примет участие отечественный бизнес? Со стороны иностранцев спроса на украинские банки нет. Проблема в том, что у наших бизнесменов, олигархов, много собственности, но мало свободных денег. Так что сложно сказать, когда они начнут входить в капитал украинских банков.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Куда катится доллар: с каждой новой неделей гривня крепчает почти на 1%
18.12.19, Дело
Курс гривни в понедельник, 16 декабря, по сравнению с последним рабочем днем прошлой недели — пятницей — укрепился с отметки 23,56 грн/долл до 23,47 грн/долл.
Морской бой: как США помогают Украине в газовой войне с Россией
18.12.19, РБК-Україна
Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил оборонный бюджет на следующий год. Подпись под ним вскоре поставит президент Дональд Трамп. В документе предусмотрена военная помощь Украине в размере 300 млн долларов.
О курсе гривни в 2020-м, процентах по депозитам и грядущем кризисе: интервью с замглавы НБУ, часть 2
18.12.19, Сегодня
Опасно ли выпускать много гособлигаций, и сильно ли пострадает Украина от мирового кризиса.
Новогодняя ночь 2020: в ресторане дороже, но ненамного
18.12.19, ubr.ua
Цена билета на новогодний праздник-2020 в ресторане стартует от 1500 грн, минимальный ужин дома для семьи из 4 человек обойдется в 1620 грн.
Прощание с ЕС: что ждет Великобританию после парламентских выборов
18.12.19, РБК-Україна
Уверенная победа консерваторов во главе с Борисом Джонсоном на досрочных парламентских выборах в Великобритании означает, что история с Брекзитом наконец-то заканчивается.
От земли до рулетки. Из-за чего депутаты блокировали Раду, а радикалы бились с полицией
18.12.19, Страна.UA
Протесты под Верховной Радой и блокирование трибуны фракциями Батькивщины и Оппозиционной платформы - За жизнь во вторник резко затормозили турборежим, который слуги народа попытались включить под конец года.
(Не) смириться с долей. Что нужно знать о компенсации за задержку авиарейса
18.12.19, ubr.ua
Авиаперевозчики злоупотребляют тем, что пассажиры не знают своих прав.
Чому не відбулося пом’якшення монетарної політики
18.12.19, БИЗНЕС ЦЕНЗОР
Пом’якшення монетарної політики за підсумками 2019 р. не відбулося взагалі. Навпаки, відбулося посилення жорсткості монетарних умов через ревальвацію гривні, яка має спекулятивний характер.
17.12.19
О спросе на доллары, финансовых пирамидах и реформах: интервью с замглавы НБУ
17.12.19, Сегодня
Пострадает или выиграет бюджет от ревальвации гривни?
Донбасс между строк. Как поменяют Украину предложенные Зеленским изменения в Конституцию
17.12.19, Страна
В президентском проекте изменений к Конституции по децентрализации власти одни ждали "зраду", другие - приближения мира на Донбассе.
16.12.19
13.12.19
12.12.19
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!