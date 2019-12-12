Математика 5 класса. Как Милованов насчитал украинцам польские зарплаты

Согласно Facebook-посту Милованова средняя зарплата украинца сегодня значительно отстает от уровня в Польше. Например, в Украине в сфере научной и технической деятельности она составляет $446,5, тогда как в Польше - $1592,7, в сфере телекоммуникаций у нас - $527,8, у поляков - $2208,7, а в сфере финансов и страховой деятельности в Украине - $594,1, в Польше - $2078,3.

Однако Милованов оптимистичен по поводу перспектив украинцев. В частности, по его подсчетам, в течение 2018 г. в Украине средняя реальная заработная плата (т. е. с учетом цен) выросла на 29,2%, тогда как в Польше - всего лишь на 9,1%. Запомним эту разницу в примерно 20%. А в сравнении с 2017 г. в 2018-м средняя зарплата в Украине увеличилась вообще на 35,5%, тогда как в Польше - на каких-то 4,5%.

По словам министра экономики, хотя Украина серьезно отстает от Польши по уровню средней реальной зарплаты во всех отраслях, но динамика нашего роста выше в разы. Из чего Милованов делает оптимистический прогноз, что догонять по этому показателю наших соседей мы будем не так уж и долго. "Например, если наши зарплаты будут расти в реальном измерении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно семь лет, чтобы догнать зарплаты соседей. Вот простой расчет - сегодня зарплата в Польше приблизительно в 3,5 раза больше. Если мы будем догонять зарплату в Польше на 20% в год, то за семь лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении к зарплате в Польше в 3,58 раз. То есть сравняем зарплаты", - считает Милованов.

Можете проверить, но Милованов использовал самую простую формулу для своих расчетов. Он просто увеличивал нынешнюю среднюю зарплату украинца на 20% и смотрел, сколько раз нужно проделать эту операцию, чтобы достичь показателя средней зарплаты Польши. Это математика 5 класса.

Методика Милованова проста: он "заморозил" темпы повышения зарплат в Польше на 9,1%, а Украины на 29,2%, округлил и допустил, что они в Украине будут расти на 20% каждый год, пока не догонят уровня соседей.

Однако здесь сразу обнаруживаются несколько логических ошибок. Например: кто гарантирует, что украинская экономика позволит средней зарплате повышаться на 20% еще в течение семи лет. Сегодня таких гарантий не даст никто. Сам Милованов не далее, как в начале ноября прогнозировал, что в 2020 г. средняя зарплата составит 12,5 тыс. грн, что, если сравнивать с показателем октября этого года, означает рост на 16,5%. Но Милованов также прогнозировал, что средняя зарплата в 2021 г. составит уже 14,2 тыс. грн, что по сравнению с 2020 г. означает рост всего лишь на 13,5%, а обещанная им зарплата в 2022 г. в 16 тыс. грн означает рост по сравнению с предыдущим годом вообще на 13,1%.

Зеркальная логическая ошибка, что зарплаты в Польше будут расти в одинаковом темпе 2018 г. и ждать, когда мы их догоним. Но один год не показателен. По статистике, средняя зарплата в Польше за последние 10 лет росла на 3-5% в год. А в будущем она может, наоборот, увеличиваться намного активнее. Например, польские власти повысили на 2020 г. размер минимальной зарплаты почти на 9% по сравнению с нынешним. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что минимальная зарплата за следующие пять лет вырастет вдвое, что означает, может быть, и не такой значительный, но все же активный рост средней зарплаты.

Министр экономики Украины для обещаний украинцам использовал в своих расчетах самый простой статистический прием - экстраполировал динамику настоящих значений на будущее. Это все равно, как если бы ребенок, который за год вырос на 15 см, сделал бы выводы, что за следующие 10 лет он вырастет на 1,5 м. Хотя любой студент, изучающий статистику, знает, что сложные прогнозы таким методом не делаются.

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