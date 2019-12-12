Президент Укрметаллургпрома: Люки и оградки сейчас несут в пункты приема лома, потому что все они находятся в тени

На прошлой неделе Комитет по вопросам экономического развития Верховной рады (ВР) единогласно поддержал проект закона №2426, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Этот документ неформально называют законопроектом "Об обелении рынка металлолома", который подготовила группа народных депутатов Украины во главе с нардепом Дмитрием Кисилевским.

В ноябре, после подачи документа в Раду, БЦ публиковал интервью с Кисилевским об этом законопроекте.

Новый закон позволит решить ряд законодательных коллизий, которые есть на рынке заготовки лома черных металлов, вывести его из "тени", упростить ведение бизнеса и увеличить доходы бюджета.

Инициативу поддержали не только компании-ломозаготовители, но и металлургические предприятия, которые являются основным потребителем лома черных металлов.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова в интервью рассказал, почему внесение изменений в законодательство о заготовке лома выгодно металлургическим компаниям и какие еще есть риски для этого сегмента экономики.

- Что ожидают металлурги от законопроекта №2426?

- Сейчас в Украине работает приблизительно 15-16 тыс. пунктов первичной ломозаготовки, так называемые, "гаражи". Как правило, они работают в "тени". Этот законопроект позволяет "обелить" низовой сбор лома.

- В чем сейчас проблема?

- В украинском законодательстве существует целый ряд норм, которые невыполнимы.

Например, технические нормы, такие как наличие оборудования по резке, прессовке. Обычно такие требования, которые требуют инвестиций до $2 млн, выставляются не для пунктов первичной заготовки лома, а для крупных площадок, где ведется переработка.

Таких требований к пунктам первичной заготовки нет ни в одной стране мира.

- Что еще устраняет законопроект?

- Разделение лома на промышленный и бытовой, которое тянется еще со времен Советского Союза. И по факту не выполняется.

И еще целый ряд норм, которые выполнить нельзя, но которые создают основу для коррупции.

На территории практически каждого участкового есть такой пунктик, на котором можно наживаться. Поэтому эти несоответствия нужно убрать.

- Что это даст для украинской металлургии?

- Для металлургов есть три основных позитивных момента.

Начнем с главного: мы уже давно хотим, чтобы на всех уровнях, заготовка велась прозрачно.

Из-за того, что 80-85% первичной ломозаготовки находится в тени, металлурги, порой, страдают от необоснованных подозрений. И, как следствие – обвинений контролирующих органов в фиктивности отдельных сделок по приобретению металлолома, которые предусматривают различного рода штрафные санкции, исчисляемые, в определенных случаях, в десятках, а то и в сотнях миллионах гривен.

Несмотря на то, что и на сегодняшний день, весь лом металлурги приобретают только в "белую", риск "попасть" под такие надуманные обвинения остается вполне реальной для любого металлургического предприятия, пока первичный рынок ломозаготовки не вышел из тени.

Во-вторых, если мы сможем убрать коррупцию, то это не только удешевит сбор лома, но и позволит собственникам предприятий отрасли направить сэкономленные на этой статье расходов средства на развитие собственных активов (бизнеса).

И третье. Если это будет прозрачный рынок, то металлурги сами смогут инвестировать, в том числе, и в пункты первичной заготовки.

- Есть такое желание у металлургических компаний?

- Да, есть. И сейчас этого не происходит, потому что это "черный" рынок. И мы не хотим иметь к этому отношения.

Но года 1,5 назад металлургические компании уже озвучивали готовность инвестировать до 1 млрд грн в сеть первичной заготовки. И сделать ее более цивилизованным бизнесом.

- Но если металлурги захотят инвестировать, не приведет ли это к конфликту с ломозаготовителями?

- Интерпайп (Виктора Пинчука – БЦ) и Метинвест (Рината Ахметова и Вадима Новинского – БЦ) ранее уже заявляли, что они рассматривают возможность организации собственных сетей первичной ломозаготовки.

И это никак не пугало крупнейших игроков этого рынка. По крайней мере, они не озвучивали обеспокоенность. Ведь ломозаготовители привыкли к нормальной конкуренции, которая на этом рынке и сейчас достаточно высокая.

Более того, с принятием этого закона можно будет говорить о минимизации возможности применения методов недобросовестной конкуренции в отрасли, когда прорехи в законодательстве дают возможность использовать админресурс для расправы над конкурентом.

Просто правила изменятся для всех. Но возможно какие-то сети будут проданы.

- Имеются ли оценки того, на сколько можно удешевить лом?

- Мы совместно с ломозаготовителями установили, что одна точка по сбору лома в гаражах платит правоохранителям около 1000 гривен в месяц, чтобы те не проверяли наличие оборудования.

А чтобы не проверяли разделение на бытовой и промышленный лом платят еще 60-120 гривен за 1 тонну лома, который проходит через такой пункт.

Но реальный ответ мы получим только внедрив новые правила игры на практике.

- В прошлом некоторые инициативы по регулированию рынка ломозаготовки вызывали противоположные эмоции у металлургов и ломозаготовителей. В этот раз не возникнет противодействия?

- У нас полное взаимопонимание с крупными компаниями-ломозаготовителями. Потому что они понимают, что более выгодно "обелять" бизнес, "обелять" всю цепочку заготовки и работать в открытую.

Поэтому мы вместе поддерживаем этот законопроект.

- Сколько таких компаний?

- Это 5 крупнейших компаний. Но они контролируют большую часть рынка. И все три ассоциации ломозаготовителей нас поддерживают.

- А политики поддерживают эти инициативы?

- Авторы законопроекта – народные депутаты из всех фракций. Насколько я знаю, его также поддерживают руководители нескольких профильных комитетов Верховной рады. Поэтому надеюсь, что он будет проголосован.

- Есть мнение, что это решение уберет контроль с рынка заготовки лома. Будут люки воровать…

- Люки несут и сейчас, потому что весь рынок первичной заготовки находится в "тени". А так как те, кто должен контролировать и проверять, получают деньги в конверте, то фактически они не смотрят: люк принесли или не люк.

Поэтому "обеление" рынка позволит усилить контроль. Мы думаем, что нарушений станет гораздо меньше.

Предотвращение такого рода нарушений – это прямая функция полиции, которая с нее никоим образом не снимается ни сейчас, ни после принятия данного закона.

- А почему вообще возникает дискуссия о том, что в пункты заготовки понесут люки и оградки?

- Когда люди слышат о дерегуляции в этой сфере, то у них просто срабатывает стереотип о том, что возникнет бесконтрольная заготовка.

Но это не так. Ведь эти действия и сейчас уголовно наказуемы, но люки и оградки все равно несут. А все потому, что эти 15-16 тыс. пунктов собирают лом в "черную".

- Как на заготовке может отразиться отмена разделения на бытовой и промышленный лом?

- Это деление тянется с советских времен, чтобы не расхищали социалистическое имущество. Но на самом деле нельзя визуально определить, откуда взялся кусок трубы или арматуры.

А вот для того, чтобы не несли люки или кабеля, не надо писать, что это промышленный или коммунальный лом. Это и так видно. Это и сейчас вне закона.

- Какие на ваш взгляд останутся важные нерешенные проблемы в этой сфере после принятия законопроекта?

- Если законопроект будет принят в том виде, в котором он был подан, то он почти полностью решит все видимые проблемы теневого рынка первичной заготовки лома.

Но есть еще один важный вопрос. Кроме законопроекта "Об обелении рынка металлолома" вскоре будет рассматриваться законопроект "Об отходах".

И если его примут в том виде, в каком он сейчас есть, то к лому может вернуться все регулирование, которое было. А может даже и более сильное.

- Почему это может произойти и как можно решить проблему?

- Потому что нужно разделить ломосодержащие отходы и лом. У нас, например, называют ломом машину, которая плохо выглядит.

Но на самом деле – это объект, в котором очень много деталей, содержащих, в том числе, побочные и, возможно, токсичные субстанции, которые требуют специальных условий утилизации, предусмотренные законодательством об управлении отходами.

Их нужно разбирать и отделять друг от друга. Но если это только кузов автомобиля, то это металлолом.

Мы за то, чтобы те пункты, которые занимаются разборкой автомобилей или стиральных машин и телевизоров, получали лицензии.

В том числе и на обращение с отходами, даже вредными. Но если пункт собирает только металлические части оборудования и механизмов, то он не должен попадать под условия лицензирования.

У нас есть ряд правок, которые выведут из-под удара отрасль ломозаготовки в этом законопроекте.



Василий Мельник

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