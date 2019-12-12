МВФ хоче від України гарантій щодо Приватбанку

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні 5,5 мільярда доларів у межах нової трирічної програми. Однак, попередня домовленість передбачає, що отримання цих грошей залежить від виконання Україною низки "невідкладних дій". Серед пріоритетних - зміцнення верховенства права, цілісності судової системи та позбавлення впливу на українську владу окремих олігархів.

"Ми з паном президентом погодились, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, удосконалення судової системи та зменшення ролі особистих інтересів в економіці. Також ми погодились, що необхідно захистити успіхи, досягнуті у очищенні банківської системи та повернути платникам податків значні суми від санації банків", - заявила 7 грудня директорка МВФ Крісталіна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Вища рада правосуддя та "Приватбанк": що спільного?

Офіційний текст меморандуму ще не оприлюднений, втім експерти вказують, що з заяви, якщо перекладати її з дипломатичної мови, випливає вимога фонду, зокрема, щодо перезавантаження в Україні Вищої ради правосуддя (ВРП) задля унеможливлення упередженого розгляду позовів до українського уряду колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського. Він, як відомо, оскаржує націоналізацію у 2016 році свого колишнього банку. Саме ВРП відповідає за призначення суддів в Україні.

"Очевидно, що зараз МВФ пов'язує макроекономічну стабільність України з якістю роботи суддівського корпусу. Раніше фонд не переймався цим, він не відносив це до свого мандата. Але коли у фонді бачать, що справу "Приватбанку" розглядають два-три корумповані українські суди, вони розуміють, наскільки ті можуть впливати на макроекономічну стабільність країни, і змінили свою політику", - припускає голова правління фундації Dejure, експерт реанімаційного пакета реформ Михайло Жернаков.

За його словами, саме МВФ зіграв ключову роль у створенні Вищого антикорупційного суду та у залученні міжнародних експертів до добору суддів у нього, тому вимогу МВФ щодо зміцнення цілісності судової системи в Україні експерти вважають "обнадійливою" для країни.

Або Коломойський, або підтримка МВФ

Ще однією ключовою передумовою для отримання нового траншу МВФ є "зменшення ролі особистих інтересів в економіці", яку виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук інтерпретує як пряму вимогу до української влади позбутися впливу Ігоря Коломойського. "Два рази Коломойський майже зривав переговори з МВФ своїми агресивними інтерв'ю, у яких розповідав, що Україні потрібно оголосити дефолт, розвернутися в бік Росії, отримати від неї гроші тощо. А МВФ потрібно чітко розуміти, який реальний його вплив на ті рішення, які ухвалюються в Україні", - припускає Боярчук.

Він не виключає, що український президент Володимир Зеленський не хотів входити в конфлікт з олігархом, і у відносинах країни з МВФ була певна невизначеність, тому і з'явилася чітка вимога щодо зменшення впливу Коломойського на українську економіку, аби країна отримала новий транш від фонду.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський переконаний, що у меморандумі це формалізується у вимогу до української сторони ухвалити закон, який має створити перепони для повернення попередньому власнику націоналізованого "Приватбанку", якщо таке рішення ухвалять українські суди. Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва ще навесні задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку й Кабінету міністрів, визнавши націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Своєю чергою, український уряд оскаржив скасування націоналізації.

Домашні завдання для України

Експерти переконані, що МВФ розраховує, що команда Зеленського не тільки унеможливить використання судів олігархами, але й захистить зусилля націоналізованого "Приватбанку" і Національного банку України щодо повернення боргів колишніми власниками. Ключовою тут стане поведінка виконавчої влади під час судового процесу "Приватбанку" проти Коломойського та іншого ексвласника Геннадія Боголюбова в Лондоні, який почнеться 10 січня.

Після цього попередню угоду між МВФ та Україною ще мають затвердити керівництво і виконавча рада фонду, а українська сторона вжити "невідкладні заходи" зі свого домашнього завдання. "Якщо заявляється про співпрацю з МВФ у подібному форматі офіційної заяви, це означає, що все вже узгоджено на рівні уряду і президента, і не виконати його просто неможливо", - зазначає Вишлінський. Лише після верифікації зробленого Україна отримає від МВФ обіцяні 5,5 мільярда доларів.



Лілія Ржеутська

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