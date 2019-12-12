Гениальный план. Гончарук будет снижать счета за отопление, утепляя дома сограждан за их же деньги

Премьер-министр Алексей Гончарук на прошлой неделе на совещании у президента Владимира Зеленского рассказал, что у него есть некий план, реализация которого позволит снизить расходы на коммунальные услуги украинским семьям на 50%. Эту идею подхватил президент, который в популярном видео на беговой дорожке утверждал, что снижение цифр в платежках вполовину - вещь вполне реальная.

Правда, Гончарук оговорился, что речь идет не о повальном снижении стоимости услуг для всех и сразу. Цитата буквально звучит так: "Для кого-то платежка станет меньше плюс-минус на 50% уже следующей зимой, для кого-то - позднее".

Отметим, что количество этих "кого-то" Гончарук не назвал, поэтому оставалось только гадать, как именно правительство планирует снизить расходы украинцев на оплату жилищно-коммунальных услуг и какого количества населения это коснется.

Теперь, наконец, ситуация прояснилась - в интервью "РБК-Украина" премьер уточнил подробности гениального сценария.

Гончарук признал, что на цену газа прямо влиять правительство не может - она должна быть рыночной, и поэтому он выступает за то, чтобы политики не вмешивались в ценообразование на рынках. Идея премьера состоит в том, чтобы сделать ставку на снижение потребления тепла и горячей воды, которые занимают большую часть в платежке. А снизить потребление он надеется, проведя масштабную термомодернизацию жилого фонда. "Если серьезно говорить о термомодернизации многоквартирных домов в нашей стране, мы будем экономить примерно от 25 до 60, иногда 70% тепла. Это означает, что в этой части платежка может снизиться на 30%, а в отдельных случаях даже вдвое", - спрогнозировал будущую экономию Гончарук.

По задумке премьера, большую роль в программе термомодернизации должен сыграть Фонд энергоэффективности. Он отметил, что сегодня инициатива по финансированию проектов этим фондом исходит от ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов), т. е. когда жильцы сами проявляют активность и берутся за реализацию проекта. Гончарук же предлагает "подключить" к этому местные власти, которые будут инициаторами проектов по энергомодернизации, организовывать весь процесс, а жильцы будут оплачивать часть стоимости работ.

Однако тут есть сразу несколько но.

Во-первых, правительство хочет сделать местные власти локомотивом изменений, не спросив - готовы ли они эту инициативу проявлять? Конечно, если Кабмин выделит на это миллиарды гривень, то местные власти охотно возьмутся за дело. Но пока это выглядит сомнительно, поскольку не далее как на прошлой неделе Кабмин резко урезал финансирование местных проектов, сократив субвенции из госбюджета регионам с 2,5 млрд грн до 790 млн грн. А ведь по многим проектам местные власти уже заказали работы, и они выполнены... Другими словами, правительство уже один раз, под конец бюджетного года, поставило местные власти в очень неприятную ситуацию, а теперь надеется, что те ему будут верить и дальше.

Второе но. Гончарук планирует, что в первый год программа термомодернизации охватит около 1 тыс. многоквартирных домов, во второй - 5 тыс., в третий - 15 тыс. Ну а дальше - по нарастающей.

Однако, как рассказал премьер, это - амбициозные планы. В реальности количество домов, попавших в программу тепломодернизации, может быть значительно меньше, тогда как всего в Украине насчитывается, как отметил сам Гончарук, 180 тыс. многоэтажек.

Даже если поставить задание провести тепломодернизацию всего лишь половины из них, на это пойдут десятки лет. Руководитель Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну подсчитала, что если ежегодно в фонд вливать 1,6 млрд грн, то до 2025 г. (т. е. за пять лет) можно будет провести термомодернизацию 10% жилого фонда. Легко подсчитать, что на модернизацию половины жилого фонда потребуется 25 лет. Поэтому пока проекты будут реализовываться, многие украинцы банально не доживут до благословенных времен сокращения коммунальных платежей.

И третье но, вытекающее из второго. Похоже, премьер не представляет себе в деталях, что энергомодернизация домов - не менее дорогое удовольствие, чем газ. И за это удовольствие кто-то должен будет заплатить.

Стоимость термомодернизации очень хорошо иллюстрирует один проект - в Ровно, где в доме на 108 квартир было проведено утепление и установлен индивидуальный теплопункт. Общая смета проекта - 2,3 млн грн, однако при этом 1,4 млн было компенсировано по правительственной и местной программе поддержки проектов термомодернизации. И в итоге жильцы заплатили только 0,9 млн грн, или - внимание! - по 9 тыс. грн с каждой квартиры.

Итого, вклад государства только в одну многоэтажку на 108 квартир составил 1,4 млн грн. В обещанных Гончаруком масштабах (1 тыс. домов в первый год действия программы) затраты государства составят 1,4 млрд, во второй год (5 тыс. домов) - уже 7 млрд грн, в третий (15 тыс. домов) - 21 млрд грн. Сомнительно, что правительство сможет отыскать такие деньги, если всего с 2014 г. на программу "теплые кредиты" оно смогло выделить лишь 2,6 млрд грн. К слову, за все 180 тыс. многоэтажек нужно будет выложить по описанной схеме 252 млрд грн.

Да, стоимость отопления в результате термомодернизации значительно снижается: в том же ровенском проекте платежки полегчали примерно на треть и затраты окупятся за несколько отопительных сезонов. Однако очень сомнительно, что большинство квартировладельцев смогут "потянуть" свою долю расходов на термомодернизацию, особенно если их доля участия будет не меньше половины, как в упомянутом проекте, а значительно больше. И тем более - если расходы на коммуналку возрастут вследствие повышения цен на газ.

Поэтому из обещаний Гончарука пока можно сделать один вывод: за программу, которая снизит платежки, в конечном итоге заплатит потребитель - или через бюджет (а это деньги налогоплательщиков), или прямо из собственного кармана.

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