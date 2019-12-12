Морозные коэффициенты. Сколько украинцы доплатят за газ

Облгазы продолжат доначислять украинцам счета за приведение газа к стандартным условиям. Не помогут ни штрафы Антимонопольного комитета, ни наставления регулятора.

Еще с октября прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) настаивает на том, что облгазы используют температурные коэффициенты корректировки показаний счетчиков природного газа бытовым потребителям неправомерно.

"Операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов", — говорит регулятор.

Эту же позицию поддерживали и в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), и оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов, которые входят в "Региональную газовую компанию" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа. АМКУ обязал облгазы произвести перерасчет за весь 2018 год.



Позиция облгазов

В самой же РГК РГК решение АМКУ назвали давлением чиновников на бизнес. И намерены его оспаривать.

"В Украине по всей цепи от газодобывающих скважин по маршрутам газотранспортной и газораспределительных систем и до конечных потребителей при измерении применяется приведение объемов газа к стандартным условиям (температура +20С и 760 мм рт.ст.). Запрещая приведения газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других", — говорят в РГК.

Газовщики настаивают, что приведение газа к стандартным условиям предусмотрено законом "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, типовым договором распределения природного газа, правилами поставки природного газа.

"С 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРМ и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующей государственной и научной экспертизами", — добавили в РГК.



Сколько доплатят украинцы

По подсчетам экспертов, применение морозных коэффициентов позволяет облгазам увеличивать платежки потребителям до 10%.

"Уже не первый год идет противостояние с облгазами, которые выставляли завышенные платежки. Есть надежда, что в связи с решением АМКУ, этот вопрос сдвинется с места и все-таки потребители получат перерасчет", — отметил в беседе с UBR.ua глава общественного совета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды при КГГА Олег Попенко.

Тем не менее, говорят эксперты, уверенности в том, что платежки украинцам пересчитают – нет. С появления этой проблемы прошло больше года, но вопрос еще не решен. Проблема кроется не в облгазах, и не в дополнительных начислениях, с которыми борется власть, а в нормативной базе, которую эта власть, сама и создала, говорят эксперты.

"Методикой приведения объема газа к стандартным условиям, утвержденной Минтопэнерго, определены корректирующие коэффициенты, формулы и порядок расчета. То есть, власть сначала создала нормативно-правовую базу для проведения таких начислений, а когда облгазы начали проводить начисления, власть накануне выборов, "развязала ожесточенную войну" с монополистами за права граждан, а сегодня просто продолжает ее по инерции", — отметил UBR.ua ведущий эксперт «Публичного аудита» Тарас Галайда.



Нужны изменения в законы

Иными словами, чтобы сдвинуть ситуацию с доначислениями с мертвой точки, правительство и другие представители власти сначала должны внести изменения в законодательную базу.

А пока штрафы и обязательства, которые наложил АМКУ, в ближайшее время будут отменены через суд, как и предыдущие штрафы НКРЭКУ. Судебный прецедент в пользу облгазов уже есть.

"Если доплаты за приведение газа к стандартным условиям и действительно заложены в тариф на распределение, что мешает Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг убрать их оттуда и соответственно уменьшить тариф на эту сумму? Но как видно, НКРЭКУ наоборот вдвое увеличивает тарифы на распределение для облгазов. Людям в такой ситуации можно посоветовать побыстрее открыть глаза и не дожидаясь окончания представления, требовать от власти письменных гарантий на покрытие всех этих дополнительных начислений, за счет представителей власти, которые втянули людей в эту заведомо проигрышную игру", — резюмировал Галайда.



Денис Вергун

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