На всех не хватит. Почему дешевые кредиты малому бизнесу от Зеленского превратятся в дорогой пиар

Премьер Алексей Гончарук тут же взял под козырек и выставил дедлайны - льготное кредитование микробизнеса стартует уже в феврале будущего года. Что же в действительности мы получим на выходе? В лучшем случае пару тысяч показательно выданных кредитов при потребности в сотнях тысяч займов? Или в худшем - еще одну финансовую аферу, которая в конечном итоге ляжет новым грузом на бюджет?

Попали в яблочко

Анонсирование президентом программы "Возвращайся и оставайся", безусловно, было сильным пиар-ходом, поскольку затронуло одну из глобальных проблем Украины. По данным июльского макроэкономического обзора Министерства финансов, почти каждый пятый украинец трудоспособного возраста находится на заработках за границей - речь идет о 3,2 млн наших сограждан, или 18% всего экономически активного населения страны. Исследование Центра экономической стратегии показало, что работать за границей решили 16% трудоспособного населения. Это означает, что в ближайшие время отток трудовых ресурсов продолжится.

Предложенное решение - дешевые кредиты для малого бизнеса - безусловное попадание в яблочко. Ведь уезжают в основном наиболее активные люди, среди которых много предпринимателей. А недостаток финансирования, как ни крути, остается одной из главных проблем микробизнеса, для которого банковские кредиты - непозволительная роскошь.

Независимая ассоциация банков Украины констатирует: в отечественной банковской системе доля кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) в общем портфеле кредитования самая низкая в Европе. Этот показатель составляет всего около 10%. Причем кардинального изменения ситуации в НБУ в ближайшем будущем не планируют. Согласно недавно обнародованной регулятором стратегии развития финансового сектора к 2025 г. кредиты для МСБ составят 20% от всех выданных займов. Для сравнения: в Чехии - 70%, в Польше - 58%. Опросы Нацбанка показывают, что около 70% руководителей малых предприятий в качестве основной причины отказа от банковского кредитования называют высокую процентную ставку.

Сколько нужно денег

Итак, Зеленский пообещал малому бизнесу дешевые (по украинским, конечно же, меркам) кредиты - до 1,5 млн грн сроком на пять лет под дифференцированные ставки: 5% годовых - для предприятий с выручкой до 25 млн грн и двумя наемными работниками; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн без наемных работников, но за каждое созданное рабочее место ставка будет снижаться на 0,5%; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Оставим за кадром мелкие детали и вопросы вроде таких, что если четко следовать озвученным условиям, то, привлекая кредит под 7% и впоследствии наняв 14 работников, можно будет вообще не платить по кредиту проценты. Скорее всего, этот вопрос будет урегулирован, и правительство установит ограничения на максимальное снижение стоимости обслуживания кредита.

Разберем более важный вопрос: откуда Кабмин возьмет деньги на реализацию программы. На сегодняшний день у власти есть лишь один опробованный инструмент удешевления кредитов - компенсация части процентной ставки.

По состоянию на 4 декабря средняя эффективная ставка (с учетом всех комиссий) кредитов на развитие составляла 22,54%. Даже если все кредиты будут выдавать по самой высокой ставке, государству придется компенсировать по каждому кредиту около 13% годовых, то есть за каждый кредит в год придется выложить около 200 тыс. грн. Сейчас в Украине зарегистрировано около 1,5 млн плательщиков единого налога физлиц и около 200 тыс. единщиков-юрлиц. Итого около 1,7 млн мелких субъектов хозяйствования (брать эту цифру корректно, учитывая, что практически весь мелкий бизнес в Украине сидит на "упрощенке"). Приплюсуем к этому количество уже уехавших.

Что получим на выходе? Чтобы программа не просто заработала, а дала ощутимый эффект, за год нужно выдать как минимум 500 тыс. льготных кредитов. А это значит, что государству придется потратить на нее, по самым скромным оценкам, 100 млрд грн. Для сравнения: в будущем году государство планирует привлечь для финансирования госбюджета 342,5 млрд грн.

Где взять такие деньги, особенно если учесть, что бюджет на будущий год уже принят? Небольшие суммы (в пределах нескольких десятков миллионов гривень) Кабмин может перераспределить, откусив от других программ. Суммы в пределах миллиардов уже придется одалживать, увеличивая объемы заимствований и, соответственно, бюджетный дефицит. Минфин вряд ли стал бы возражать, учитывая, как бодро министерство на радость спекулянтам размещало ОВГЗ в нынешнем году. Но сдерживающим фактором станет МВФ, который точно не будет закрывать глаза на такие "шалости". Так что пока о масштабной программе говорить точно не приходится.

Зато можно будет красиво попиариться, например, устроив пышную презентацию старта программы. К слову, в похожий пиар-проект превратился Украинский фонд стартапов. Его объем - около 440 млн грн, стартапы смогут получить гранты в размере $25-75 тыс. Допустим, средний грант составит $50 тыс. Итого денег фонда хватит аж на 366 грантов.

Почему все повесят на госбанки

Теперь о том, где и как получить льготный кредит. По словам министра экономики Тимофея Милованова, "будет веб-сайт, который скоро анонсируют, на нем будут все банки, куда можно обращаться за таким кредитом". Милованов уточнил, что "точно будут государственные банки, потому что у них много отделений и они имеют определенную инфраструктуру и надежность, но все другие банки, которые хотят присоединиться к этой программе, будут также анонсированы на этом сайте".

Но даже если власть найдет достаточный ресурс для компенсации разницы кредитных ставок, частные банки вряд ли станут участвовать в программе. А если на них поднажмут, то получить кредит там будет просто нереально. Ведь государство пока обещает только компенсировать ставку. А брать заем придется на общих основаниях. И это уже совсем другая история.

"Чтобы получить кредит, необходимо пройти финансовый мониторинг (доказать, что у тебя нет отрицательного бэкграунда), предоставить бизнес-план и залог. Стресс-тест, который проводит НБУ, заставляет банки более жестко подходить к оценке кредитоспособности предприятий. Например, обеспечение заемщиков с относительно плохой финансовой отчетностью (класс ниже шести) должно в три раза превышать сумму кредита. То есть банки сейчас имеют возможность кредитовать только первоклассных заемщиков с низкой долговой нагрузкой и с покрытием кредитного риска твердым залогом (недвижимость) в три раза", - поясняет Анатолий Дробязко, ведущий научный сотрудник Академии финансового управления. Понятно, что у начинающего бизнеса, да и у небольших уже работающих предприятий, вряд ли найдется ликвидное имущество стоимостью не менее 4,5 млн грн.

К слову, премьер в своем анонсе программы также указал: чтобы в ней поучаствовать, нужны будут бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Еще ограничения: стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес должен работать минимум 12 месяцев.

Конечно, можно ввести отдельные условия кредитования для этой программы и выдавать кредиты только через госбанки. Но это означает увеличить риски роста "плохих" кредитов, объемы которых в госбанках и без того зашкаливают. И, кстати, в Офисе президента об этом прекрасно осведомлены. На совещании относительно оживления банковского кредитования, которое прошло там в октябре, председатель правления НБУ Яков Смолий сообщил, что Украина остается мировым лидером по показателю неработающих кредитов. На сегодняшний день их доля в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн, из которых более 400 млрд грн - в госбанках.

Агентство для подстраховки

"1,5 млн - это не такие большие деньги, чтобы этим начал злоупотреблять существующий крупный или средний бизнес", - считает Милованов. Тем не менее министр уточнил, что мониторинг целевого использования кредитов все же предусмотрен. Его будут проводить как сами банки-кредитодатели, так и новосозданное агентство, которое будет страховать кредитные риски.

И тут возникает новый вопрос: кто будет оплачивать такую страховку? Если это повесят на получателей, то займы существенно подорожают. Как это работает сейчас? Стоимость страховки составляет определенный процент от тела кредита, который устанавливается кредиторами в соответствии с их условиями. В среднем страховка на кредит составляет 30% от заимствованной ссуды. Полученная сумма равными частями разбивается и приплюсовывается к ежемесячному платежу по графику.

Если же страхование возьмет на себя государство, это будет означать дополнительные бюджетные расходы. Даже если не учитывать возможные коррупционные риски, бизнес заемщиков может просто не взлететь, и тогда или именно бюджету придется покрывать банкам убытки, или же банки повесят себе на баланс новую порцию кредитных "висяков".

"Кроме компенсации части процентной ставки по кредиту есть и другие возможности обеспечить дешевое кредитование. Первый сценарий - достичь 3%-й инфляции. Тогда НБУ сможет опустить ставку рефинансирования до 4%. И в этом случае банки теоретически смогут кредитовать всех в гривне по ставке 5-10%. Второй сценарий - получение коммерческими банками под гарантии правительства о международных финансовых институтов кредитных линий к примеру, по ставке LIBOR +1%. В этом случае можно будет получить кредит по ставке 5% в евро или 8% в долларах. Но для этого Нацбанк и Кабмин должны оперативно проделать большой объем работы», - говорит экс-замглавы НБУ, ректор Международного института бизнеса" Александр Савченко.



Екатерина АНДРЕЕВА

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