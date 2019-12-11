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Корпоративне шахрайство і фрод: чи можливо позбутися?

11.12.19 , БИЗНЕС ЦЕНЗОР
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Інтеграція України до міжнародних стандартів аудиту та фінансової звітності, податкової відповідності та HR-практики. Дедалі динамічніша орієнтація українського бізнесу на Захід.

Все це і не тільки, стимулює власників бізнесу до ґрунтовного аналізу показників ефективності та протидії корпоративному шахрайству й фроду.

Корпоративне шахрайство та фрод залишається однією з найбільших проблем для власників бізнесу не лише в Україні, але й в усьому світі.

Проте, в наших реаліях, це питання стає особливо актуальним. За даними авторитетної аудиторської компанії PwC наша країна, поруч з Кенією, Росією та Мексикою, знаходиться на найгірших позиціях.

Світова практика демонструє, що у ХХI столітті основною загрозою для бізнесу, як це не дивно, стали наймані працівники. Це стосується всіх: від прибиральниці до генерального директора.

За оцінками експертів, збитки компаній від власних співробітників часом досягають 90%. Ці дані знайшли своє підтвердження і у звіті міжнародної організації, яка займається боротьбою з шахрайством (Association of Certified Fraud Examiners).

Найбільші можливості для здійснення шахрайства (77%) мають працівники, що працюють в фінансовому відділі, бухгалтерії, відділі продажів, закупівель та ТОП-менеджери.

Серед найпоширеніших комерційних шахрайств залишається також комерційний підкуп, тобто прискорення вирішення питання на свою користь. А також, використання майна у власних інтересах.

Цим займається майже кожен працівник компанії: друк паперів для власних цілей, використання службового авто і т.д.. Все це приносить величезні збитки підприємствам, шкодить їх репутації і гальмує розвиток.

Для зручності розуміння, корпоративне шахрайство можна розділити на три основні типи: корупція, привласнення активів та шахрайство з фінансовою звітністю.

До корупційних порушень можна віднести: хабарництво, конфлікт інтересів, надання необґрунтованих переваг, фінансове вимагання та інше.

Корупція всередині підприємства полягає в тому, що менеджер або співробітник компанії вступає в змову з тими, хто в цій організації не працює.

Відомі кілька основних типів внутрішньої корупції, які ведуть до збитку для компанії: комерційний підкуп; несанкціоновані грошові винагороди; "відкати" при розрахунках та спеціальне завищення або заниження ціни за домовленістю.

У своєму дослідженні поведінки корпоративних шахраїв (фродстерів), відомий американський кримінолог, Дональд Р. Крессі, розробив гіпотезу, яка дістала назву "трикутник шахрайства".

Її суть полягає у тому, що для здійснення фроду в працівника повинні виникнути три фактори: "можливість", "виправдання" та "мотивація".

В чому ж головні причини такого високого рівня корпоративного шахрайства в Україні? Це, звичайно ж слабкість інституцій, недосконалість кадрової політики та законів. Проте, мабуть головними з них є все ж: безробіття, високі ціни на товари широкого вжитку, низький рівень заробітної плати.

Що ж цим робити? Очевидно, одним підвищенням заробітної плати та бонусів співробітникам не обійтися. Варто задуматися над максимальною автоматизацією бізнес-процесів.

Це стосується і переведення без-офісу на аутсорс, імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності, проведення регулярного внутрішнього аудиту та позапланового зовнішнього.

За результатами опитування, проведеного компанією "Ernst&Young", присвяченого питанням шахрайства, лише внутрішні аудитори допомагають виявити до 44% та розкрити до 26% фактів шахрайства.

Переведення бек-офісу на аутсорс унеможливлює шахрайство в таких ключових відділах як: фінансовий, бухгалтерський, відділі продажів та закупівель.

Окрім уникнення фінансових втрат від зловживання, передача цих функцій на аутсорс оптимізує видатки на персонал.

А вже зі зекономлених на оптимізації та автоматизації бізнес-процесів кошти, можна направити на покращення контрактних умов співробітників, запровадити бонусні інструменти.

Це значно більше стимулюватиме співробітника уникати зловживань та дорожити контрактом з роботодавцем.

Татьяна Андрианова

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