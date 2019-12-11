Кредит или рассрочка: На что украинцы занимают деньги в банках

Как настаивают в Национальном банке Украины, в стране последние годы происходит нечто похожее на бум кредитования, когда объем выдачи кредитов растет ежегодно в среднем на 30%, при этом бизнес такой активностью похвастаться не может.



Впрочем, по мнению экспертов, сложившаяся ситуация, скорее, свидетельствует об опасном кризисе на отечественном кредитном рынке, как будто бумерангом бьющем по национальной промышленности.



В приоритете - потребление

Официальная статистика НБУ подтверждает, что украинцы куда охотнее берут кредиты в банках, чем отечественный бизнес: так, если нефинансовые корпорации Украины в ноябре 2018 года имели кредитов на 899,823 млрд грн, то к октябрю 2019 года они "просели" до 781,882 млрд грн, в то время как объем кредитов домохозяйств вырос за тот же период с 208,519 млрд грн до 217,158 млрд грн.

Эта ситуация кажется тем удивительнее, что статистически, по данным НБУ, бизнес может взять кредит куда дешевле, чем население – в среднем под 13,9% по состоянию на октябрь против 33,5% для населения на тот же месяц.

Впрочем, анализ динамики процентных ставок, предлагаемый Нацбанком, многое объясняет: ставки кредита для бизнеса в Украине падают – в 2018 году они составляли в среднем 16% против октябрьских 13,9%, то есть банки снижают процентную ставку, очевидно, стремясь привлечь корпоративных клиентов, но явно безуспешно.

Процентные ставки по кредитам для населения напротив постоянно растут, поднявшись с 30,4% для 2018 года до нынешних 33,5%, то есть спрос растет, и его не отпугивает удорожание кредитов.

Как гласит все та же статистика НБУ, в явном приоритете у населения потребительское кредитование: из 217,158 млрд грн, которые должно по кредитам население по итогам октября – 173,779 млрд грн приходятся именно на потребительские кредиты. В свою очередь из этой суммы 85,937 млрд грн приходятся на краткосрочные кредиты сроком до 1 года, то есть на покупку товаров широкого потребления, вроде бытовой техники, мобильных телефонов, мебели и прочего.

В среднем за такой кредит украинцам придется отдать 34% годовых, то есть за каждую тисячу гривен, взятую в долг для покупки необходимой вещи, заемщик в Украине должен будет переплатить в среднем 340 гривен при кредите на 1 год, или 28,3 грн в месяц.



Автокредит – дешевле, но есть нюансы

Следующим товаром, популярным у украинцев для покупки в кредит, остается легковой автомобиль – отечественный или иностранный, новый или б/у. Обычно автокредиты предпочитают брать (а банки предоставлять кредит) на срок до 5-7 лет, то есть львиная доля кредитов, взятых на этот срок, и будет приходиться на покупку авто.

По статистике НБУ, на кредиты сроком до 5 лет приходятся 58,949 млрд грн долгов населения перед банками, что занимает второе место после почти 86 млрд, которые были взяты на срок до 1 года для покупки импортной техники.

Что касается условий автокредитования, то разброс условий и процентных ставок здесь впечатляет.

Пожалуй, наиболее заметны банки, предлагающие практически "сказочные" условия – кредит под 0,01% годовых. Впрочем, банки не благотворительные организации и действительно выдавать кредиты под такую ставку, разумеется, не станут, просто место процентной ставки занимают другие платежи, такие как:

- одноразовая комиссия за выдачу кредита, которая может составлять 3-4% от суммы кредита;

- ежемесячная комиссия за управление кредитом, которая в зависимости от срока, на который взят кредит, может составлять от 0,5% до 1% от начальной суммы кредита;

- страхование от несчастного случая – 4-6% также в зависимости от срока действия страховки.

Впрочем, конкретные условия каждого автокредита зависят от многих условий, но в среднем чем меньшую сумму от первоначального взноса на покупку авто имеет заемщик и чем дольше срок погашения кредита, тем к более жестким условиям ему придется быть готовым. Легче всего в этом смысле придется тем, кто готов оплатить из собственных средств минимум 50% стоимости авто и погасить кредит за год – в таком случае есть шанс переплатить за взятый кредит 4-5%.

Однако в среднем, по данным консалтинговой компании "Простобанк Консалтинг", ставки по автокредитованию в Украине на осень 2019 года колеблются от 13% до 18% годовых.



Ипотека - не как в Дании

Вершиной кредита для населения несомненно является ипотека, то есть покупка в кредит недвижимости под залог этой самой приобретенной собственности. Рост ипотечного кредитования всегда считался одним из маркеров, свидетельствующим о благосостоянии общества, а главное – его стабильности и уверенности людей в собственном будущем, ведь подобные кредиты берутся как минимум на 10 лет, а то и несколько десятилетий.

Но как ни старалось украинское государство развить данный сегмент кредитования, даже вынашивало планы создания государственной ипотечной структуры, которая будет выдавать льготные кредиты молодым семьям, пока ипотеку в Украине мало кто может себе позволить.

Статистика НБУ отводит под ипотечные кредиты в Украине 31,236 млрд грн из общей суммы кредитов населения в 217,158 млрд грн, из которых 28,132 млрд грн взяты на срок более 5 лет. Пик ипотечных кредитов в Украине пришелся на 2008 год, когда граждане были должны по ним 143,416 млрд грн, очевидно, именно этот печальный опыт во многом и привел к падению числа желающих брать кредиты под ипотеку. Второй подобный провал случился в 2014-2015 годах.

Средняя ставка по ипотечным кредитам, по данным НБУ, составляла в октябре 16,8%, на 0,3% снизившись в сравнении со средней ставкой по итогам прошлого года.

В этом смысле украинцам остается только позавидовать европейцам, пользующимся ипотечными кредитами в среднем за 3-4%, не говоря уже о Дании, банки которой из-за опасений финансового кризиса готовы выдавать ипотеку под 0% на срок до 20 лет.

Украинские реалии рынка ипотечного кредитования снова-таки сильно зависят от конкретных условий отдельно взятого банка и возможностей каждого отдельно взятого заемщика, но в целом вполне возможно выделить некоторые закономерности его функционирования:

- первоначальный взнос заемщика, влияющий прежде всего на дополнительные условия кредитования, такие как одноразовая и ежемесячная комиссия, клиенты, способные заплатить половину стоимости будущей недвижимости сами, обычно освобождаются от подобных платежей. Способные внести первоначальный взнос в 20% от стоимости жилья, вероятнее всего, заплатят комиссию в размере 1% от суммы кредита;

- срок возврата кредита, влияющий на размер процентной ставки по ссуде, многие банки предпочитают делать ее несколько ниже для заемщиков, которые берут кредит на срок до 10 лет, средний же срок возврата займа для большинства ипотечных программ отечественных банков составляет 20 лет, иногда может составлять до 30-35 лет;

- важно, идет ли речь о жилье в новостройке, или на вторичном рынке недвижимости, во втором случае процентная ставка по ипотеке может оказаться на 3-5% меньше, в том числе за счет возможного отказа банка от одноразовой комиссии.

Что же касается конкретных сумм, например, при ипотеке по кредиту "Первичный рынок" в "ПриватБанке" на покупку недвижимости в новострое на сумму в 1 миллион гривен со сроком погашения 20 лет и авансе в 25% нужно быть готовым к:

1) процентной ставке в 17,9% годовых;

2) одноразовой комиссии в 1% от суммы кредита.

В подобном случае переплата за недвижимость и пользование кредитом составит в зависимости от выбранной схемы погашения кредита от 1,355 млн грн до 2,021 млн грн, а ежемесячные платежи составят от 14 159 гривен в начале выплат до 3171 гривны в конце платежного периода.

При 10 летнем сроке погашения с теми же условиями переплата составит 684 343 гривны, а ежемесячные платежи с 17 284 грн до 6 341 грн соответственно.

Для "Укргазбанка", являющегося одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования, при покупке недвижимости на ту же сумму в 1 млн грн, но с авансом от заемщика в 30%, процентной ставке в 18,8% и одноразовой комиссии в 0,9% переплата за 20 лет составит 1,327 млн грн, а ежемесячный платеж от 13 733 до 2961 гривны. При 10-летней ипотеке придется переплатить 669 783 гривны, ежемесячный платеж составит от 16 649 до 5 923 гривен.



Рассрочка – альтернатива ипотеке

Для тех, кого не прельщает перспектива переплаты сотен тысяч гривен и выплаты кредита на протяжении одного-двух десятилетий, альтернативным способом приобретения собственного жилья остается покупка у застройщика на первичном рынке в рассрочку.

К очевидным плюсам относят:

- постепенность выплаты ее стоимости с куда меньшими процентами, чем в случае банковского кредита;

- минимальные требования к покупателю и сумме первичного взноса от 10%, а иногда даже 0%, правда, в последнем случае фактическое заселение в квартиру может состояться лишь после внесения все тех же 10% стоимости жилья;

- общая дешевизна в сравнении с ипотечным кредитом;

- удачная конъюнктура, складывающаяся, скажем, в столице, где из ежегодно строящихся 50 тысяч квартир реально удается продать меньше половины – порядка 20 тысяч, что побуждает застройщиков с целью сбыта предлагать покупателям все более выгодные условия рассрочки.



Впрочем, есть в рассрочке и свои минусы:

- обязательность авансового платежа;

- короткий срок рассрочки в сравнении с ипотекой – до окончания срока строительства жилья, с продлением обычно на срок до 3-5 лет с начислением процентов на период рассрочки, впрочем, обычно все же меньшими чем по ипотеке;

- окончательное право собственности на жилье покупатель получает лишь после окончательной выплаты рассрочки, что может ограничить его права на проживание в квартире до окончательного расчета с застройщиком и нуждается в уточнении перед заключением договора;

- валютные риски, поскольку сумма остатка платежа по рассрочке чаще всего фиксируется в долларах, а резкий рост курса американской валюты может сильно увеличить долг по рассрочке перед застройщиком и снизить в случае снижения.

Что касается цифр, в случае рассрочки подобный расчет может сильно зависеть от условий, предъявляемых конкретным застройщиком – если рассрочка дается до окончания срока строительства, придется изыскать сразу крупную сумму, но зато удастся сэкономить сотни тысяч на ипотеке. Если рассрочка продлевается после ввода в эксплуатацию, возможны следующие варианты:

- фиксация остатка в долларах с выплатой оставшихся средств равными долями ежемесячно или поквартально на протяжении срока действия рассрочки;

- на сумму остатка могут начисляться проценты, впрочем, как правило они все равно ниже ставки по ипотечному кредиту и редко превышают 10-12% против минимальных 14% по ипотеке;

- дополнительные начисления, носящие различный характер, например, удорожание квадратного метра относительно так называемой базовой стоимости в зависимости от колебаний рыночной стоимости жилья.



Никита Синицин

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