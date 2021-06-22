Ценная энергия В 2021 г. наряду с уверенным ростом цен на большинство сырьевых продуктов, вверх рвонули и котировки на ключевые виды энергоносителей – нефть, газ, уголь. К середине года они уже превысили допандемический уровень. И пока не собираются остановиться. Такой рост – хороший сигнал для глобальной экономики, косвенно показывающий, что она идет на поправку, но плохой – для энергозависимых стран.



Нефть



Если ты продаешь нефть, купи себе нервы из стали. Эта жизненная мудрость отражает, насколько волатильным, т. е. дерганным, может быть поведение ключевого энергоресурса планеты. Все трейдеры еще прекрасно помнят весну 2020-го, когда цены на нефть упали ниже 30 долл. за баррель, и это многим стоило лишних седых волос. Однако не прошло и года, как нефтяные котировки уверенно пошли на повышение. В июне две главных индикативных марки – Brent и WTI обновили допандамические максимумы. Первая перешагнула отметку в 70 долл., вторая – в 75 долл. Причем если говорить о Brent, двигающейся динамичнее, то от начала года цены на нее выросли на 40%. И, скорее всего, это не предел.



Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что на протяжении лета стоимость Brent достигнет 80 долл. за баррель, а недавнее ралли на нефтяном рынке продолжится, так как вакцинация повысит мировую экономическую активность и спрос на сырье. "Многие трейдеры сделали ставку на ожидаемое повышение спроса летом, поэтому ранее они скупали нефть по более низким ценам, а сейчас фиксируют прибыль", – отмечает Луиз Диксон, аналитик инвесткомпании Rystad Energy. Коллег поддерживают и представители ING Economics. "Несмотря на опасения по поводу ужесточения карантинных ограничений в некоторых регионах Азии, рынок, похоже, ориентирован на положительную динамику спроса в США и в ряде европейских государств", — говорится в их последней аналитической записке.



Отчасти ценовой подъем стал результатом самоограничений, которые страны OPEC и ряд сочувствующих, взяли на себя еще в прошлом году. Теперь благоприятная конъюнктура позволяет им выдавать на рынок больше ресурса, постепенно увеличивая добычу. В мае картель добывал по 25,46 млн баррелей в сутки (б/с), что на 390 тыс. больше, чем месяцем ранее. В июне ожидается увеличение еще 350 тыс. б/с. А 1 июля должна состояться встреча конгломерата OPEC+, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. И там будет борьба двух линий. Сторонники первой выступают за умеренную добычу, но высокие цены на нефть. Сторонники второй хотят продавать больше объемов, пускай даже нынешние цены немного откатятся вниз. Последнюю линию, в частности, активно гнут россияне. Так президент "Лукойла" Вагит Алекперов высказался за то, чтобы ежеквартально (начиная с 1 июля) вся группа OPEC+ увеличивала добычу на 500 тыс. б/с.



Фаны "бычьего тренда" исходят в первую очередь из того, что в 2021 г. значительно сократились запасы нефти и нефтепродуктов в США, Японии, Европе. По оценкам консалтингового агентства Argus, на конец мая-2021 было израсходовано 70% всех запасов, сформированных на пике пандемии в 2020 г. А значит, сбыт дополнительно добытым объемам нефти гарантирован. Однако консервативное крыло OPEC, где первую скрипку играет Саудовская Аравия, опасается выхода на глобальный рынок иранского ресурса, что может привести к быстрому откату цен на позиции начала года. Поводом для таких опасений стали инсайды о возможном достижении ядерного компромисса между Ираном и новой администрацией США, после чего с Тегерана будут сняты торговые санкции. В таком случае Исламская республика готова нарастить добычу в 1,5 раза – до 3,38 млн баррелей в сутки. И львиная доля этих объемов уйдет на внешние рынке, покрывая 2-3% мирового потребления. Другое дело, что возвращения Ирана в ряды крупных нефтеэкспортеров возможен при самых оптимистических сценариях не раньше конца 2020 г., при более реалистических – уже в 2021-м.



Газ



Атипичное поведение наблюдается в 2021 г. и на рынке природного газа. Самой простой и популярной спекуляцией в этом клубе считалось закачать определенный объем газа в подземные хранилища на нижнем ценовом пике летом и продать его с выгодой зимой. Но это лето оказалось особенным. В июне 2021-го стоимость газа взлетела до максимумов, невиданных за последние 3 с лишним года. В частности, на главном европейском хабе TTF (Нидерланды) к концу первой декады котировки составили почти 29 евро за МВт/г или 357 USD за тысячу кубометров. Это на 20 с лишним долларов дороже, чем предлагалось в традиционно самом ходовом месяце – январе.



До исторического предела, конечно, нынешним ценам еще далеко. Напомним, что в марте 2018-го, когда над Европой бушевал холодный фронт под эпическим названием "Зверь с Востока", прайсы на газ взметнулись почти до 1000 USD за тысячу кубов. Но это было краткосрочной панической реакцией. Сейчас же природный газ имеет все ссылки дорожать медленно, но верно. Движущих сил тут несколько. Во-первых, цена газа всегда тянется вслед за ценой на нефть. Тем более сейчас, когда покупатели уже слегка начинают нервничать, что на всех энергоресурсов может не хватить. Поставки сжиженного газа с Ближнего Востока и США пока заметно ниже прогнозируемых 2-3 года назад. Во-вторых, внесли коррективы и метеорологические факторы. Приход лета затянулся не только в Украине, но и в большинстве стран Европы. Соответственно увеличился и расход газа.



"Участники рынка ожидают дальнейшего роста цен даже в летний период. Контракты на месяц вперед были на 1% дороже текущих спотовых цен (на 11.06.21), на квартал вперед – на 1,5%, на сезон вперед – на 2% дороже", – отмечает аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская. Согласно ее оценкам, под влиянием динамики европейских хабов будет дорожать газ и на украинских площадках. Последние тренды уже отразились на заполняемости украинских подземных хранилищ. По состоянию на 1 июня, туда закачано на 13% меньше объемов, чем год назад. Причем в мае поступило лишь 330 млн кубометров, что в 4 раза меньше, чем в мае-2020.



Руководитель компании "Оператор ГТС", управляющей украинскими магистральными газопроводами, Сергей Макогон считает, что единственный рыночный способ сдержать цены на газ в Европе – увеличить предложение. Но в этом и проблема. Теоретически такую возможность имеет российский «Газпром». А Украина, по словам Макогона, регулярно предлагает рынку мощности для прокачки дополнительно 62 млн кубов газа в сутки. Только россияне не спешат воспользоваться этим предложением. Действительно, зачем? Сбивать цену на свой ресурс "Газпром" не заинтересован.



Как считает Сергей Макогон, это злоупотребление доминирующим положением на рынке ЕС. И Европейская комиссия должна бы обратить на это внимание. "Достройка Северного потока-2 не решит существующую проблему, потому что вопрос не в недостаточности транзитных мощностей, а в монополии конкретного поставщика над таким мощностями, что дает ему возможность диктовать свои правила игры и навязывать свою ценовую политику, – убежден руководитель ГТС Украины. – Поэтому ЕС нужно работать над увеличением НЕ маршрутов поставки от одного поставщика, а источников газа. В том числе над предоставлением возможности другим российским и среднеазиатским поставщикам газа транспортировать газ в ЕС через ГТС РФ и Украины". Еще одной необходимой мерой было бы создание стратегического запаса природного газа Евросоюза, в том числе с использованием украинских подземных хранилищ, – по аналогии с уже существующими стратегическими запасами нефти в США и ЕС. "Роль газа будет увеличиваться в последующие годы в связи с "Зеленым переходом", поэтому уже сейчас нужно думать об энергетической безопасности в секторе газа", – обобщает Сергей Макогон.



Уголь



Впрочем, совсем не "зеленый" энергетический уголь также присоединился к ценовому галопу. Особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где цены на данный ресурс выросли до самого высокого уровня за последние 10 лет. Спрос на уголь в Китае увеличивается быстрее, чем за этим поспевают местные добывающие компании. Дефицит подогревает негласный запрет на импорт из Австралии, которая до недавних политических и торговых споров была главным зарубежным поставщиком угля в Китай. Сейчас там вынуждены искать новые источники и правительство даже рассматривает возможность увеличения годовой квоты на импорт угля.



На европейских рынках энергетический уголь дорожал медленнее, но так же неумолимо. С одной стороны, это прямое следствие подорожания газа, из-за чего выработка электричества на многих угольных энергоблоках стала выгоднее, чем газовая генерация. Второй момент – это сокращение поступлений в Европу угля из Колумбии, которая наряду с Россией является крупнейшим поставщиком. Но по прогнозам экспертов Argus, летом ситуация должна измениться и цены соответственно притормозить. На это указывает и уверенное накопление угольных запасов в Европе. За первую половину июня запасы в портах Амстердама, Роттердама, Антверпена достигли почти 5 млн т, т. е. больше, чем когда-либо в текущем году.



Однако в Украине наблюдается противоположная динамика. По состоянию на 1 июня запасы угля на складах ТЭС были в 2 раза меньшими, чем год назад, и составляли всего 1,1 млн тонн. Как отмечают аналитики Всеукраинской энергетической ассамблеи, в мае удавалось накапливать лишь по 11,5 тыс. тонн угля в день, что является критически недостаточным показателем. С другой стороны, как утверждает глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики Валерий Тарасюк, сейчас в нашей стране сложился колоссальный дефицит электроэнергии. Хотя с приходом отопительного сезона все может измениться. Ведь ТЭС и ТЭЦ, несмотря на свою убыточность и необходимость декарбонизации, все еще обеспечивают порядка 30% производства электричества в Украине.



Ярослав Ярош



МинПром



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