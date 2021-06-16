Угроза дефицита: Временный запрет обуздает растущий экспорт металлолома Недавняя пролонгация пошлины на металлолом не сдержала его массовый экспорт из Украины. Уже летом металлурги могут столкнуться с дефицитом лома и останавливать сталеплавильные мощности, если власти страны не примут дополнительных мер защиты своих производителей.



Не сдержали



Как известно, законопроект о пролонгации экспортной пошлины на металлолом на уровне 58 евро/тонну был внесен в Верховную Раду 1 марта, принят за основу и в целом уже 28 апреля и 14 мая был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, несмотря на оперативность решения данного вопроса и на первый взгляд заблаговременность (пошлина действовала до 15 сентября) эта мера не сдержала скачкообразный рост экспорта металлолома.



Так, если в прошлом году за кордон "уплыло" всего 35,9 тыс. тонн металлолома, то за пять месяцев текущего года 146,3 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт лома в январе мае вырос почти в 9 раз. Причем физические объемы экспорта растут просто в геометрической прогрессии – если в первом квартале в среднем из страны вывозили по 16 тыс. тонн в месяц, в апреле 38 тыс. тонн, а в мае уже 60 тыс. тонн.



Причиной этого является рост цен на металлолом, начавшийся еще в ноябре прошлого года. В январе они достигли 460 долл./тонну, а уже в мае взяли отметку в 500 долл./тонну. С ростом цен экспорт становился все более выгодным даже с учетом уплаты пошлины.



Руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва отмечает, что во время разработки законопроекта о продлении пошлины его инициаторы рассчитывали ее размер от эквивалента в 20% от стоимости сырья, основываясь на динамике цены в предыдущий период.



"Когда устанавливался размер экспортной пошлины, исходили из текущих цен на металлопродукцию и на лом. Но решили с самого начала не вводить процент от стоимости, а установить в абсолютных величинах – евро за тонну. Но в последнее время мы наблюдаем такой значительный рост цен, что в процентном соотношении эта пошлина от цены составляет уже гораздо меньше. И поэтому сегодня она не выполняет той функции, которую должна выполнять", - рассказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



На пороге дефицита



Пока отечественные металлургические предприятия не испытывают дефицита металлолома, однако их запасы постепенно снижаются, сообщил А.Каленков. В свою очередь заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский прогнозирует, что цены на металлолом во втором полугодии будут выше, чем в первом. А это неминуемо означает дальнейший рост экспорта.



Кроме того, будут расти цены на металлолом и внутри Украины. "Возросшие цены приведут к росту себестоимости и уменьшению конкурентоспособности продукции украинских металлургов, - говорит А.Каленков. – То есть мы на экспорт металлопродукции продадим меньше, потому что себестоимость возрастет, а внутри страны будут расти цены, но их повышение выше определенного предела приведет к уменьшению спроса и снижению продаж".



По мнению экспертов, государству уже сейчас необходимо принимать меры, чтобы металлурги не столкнулись с дефицитом сырья. "Должно быть или повышение пошлины, но ее действие было продлено совсем недавно, или же какая-то временная мера, возможно даже через СНБО или другой орган о временном запрете экспорта лома", - считает президент "Укрметаллургпрома".



Экология и не только



Сегодня украинское государство не просто должно, а обязано обратить внимание на металлургическую отрасль именно в части переработки металлолома, отмечает И.Гужва. "Потому что мы на сегодня являемся свидетелями формирования новой реальности под названием Европейский зеленый курс, где все усилия власти, ученых, предприятий сконцентрированы на минимизации потребления энергетических ресурсов и выбросов в атмосферу вредных веществ. Металлургия и металлолом — это как раз основы этой новой реальности. Наши предприятия, используя металлолом, меньше потребляют энергоресурсов и сокращают выбросы", - подчеркивает эксперт.



Он также обращает внимание на то, что в том числе и за счет более широкого использования металлолома Украина может показывать положительные отчеты по сокращению выбросов. "В контексте Европейского зеленого курса стоит обратить внимание на тренды, которые нам сегодня со ссылкой на цели устойчивого развития абсолютно позволяют абсолютно запретить экспорт металлолома. Поэтому здесь без вариантов государственная политика должна быть очевидной – запретить. Это нормально, это в тренде, это отвечает тем международным правилам в новых условиях", - уверен руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine.



В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев выразил уверенность, что государство должно создавать прогнозируемую политику стимулирования переработки сырья внутри страны. "У нас по факту уже налицо так называемое сырьевое проклятие, то есть мы фактически экспортируем и поставляем на внешние рынки сырьевые группы товаров. Роль государства сегодня это максимально переворачивать пирамиду, поэтому мы всегда говорили и выступали за то, чтобы политика экспортных пошлин или иных ограничений на вывоз сырья была очень жесткой и последовательной", - сказал он, добавив, что государство получает гораздо больше налоговых поступлений от экспорта готовой продукции, чем от поставок за рубеж сырьевых товаров.



Обеспечивать в первую очередь нужно своих



Стоит отметить, что сегодня многие страны уже ввели различные заградительных мер для вывоза металлолома из своих стран. В частности Россия установила минимальную пошлину на экспорт металлолома в 70 евро/тонну, Малайзия установила экспортную пошлину в размере 15% а Армения в январе вообще ввела полугодичный запрет на какой-либо вывоз из страны данного вида сырья. Также ограничительные меры вводились со стороны Аргентины, Армении, ЮАР и ОАЭ.



Более того, даже в Евросоюзе который является нетто-экспортером лома, все чаще говорят о необходимости ограничения экспорта – этот вопрос активно лоббирует европейская сталелитейная ассоциация EUROFER. По словам главы организации Акселя Эггерта ограничение поставок лома в страны, не соответствующие европейским экологическим стандартам, будет способствовать достижению климатической цели по сокращению парниковых газов.



Эксперты отмечают, что если Украина вслед за остальными странами продолжит введение ограничительных мер относительно экспорта металлолома, то какой-либо жесткой реакции на это не последует. "Наши торговые партнеры на это отреагируют нормально, потому что никто не пострадает кроме Турции, но последняя тоже должна понимать, что имея заградительные пошлины на наши товары, и в частности на металлопродукцию вряд ли она может предъявлять к Украине какие-либо претензии, если мы временно решим вообще ограничить экспорт лома", - уверен А.Каленков.



Также необходимо напомнить и тот факт, что кроме Турции украинский металлолом в значительных объемах ранее поставлялся только в Приднестровье. Это российский анклав, который напрямую спонсируется со стороны РФ и поэтому находящийся на его территории Молдавский металлургический завод может платить нерыночные цены за украинское сырье. И вполне возможно, что уже в ближайшее время в Украине опять придется решать вопрос – кормить своим сырьем Турцию и Приднестровье или же обеспечить стабильную работу отечественной металлургии.



Василий Январев



МинПром



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