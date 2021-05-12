Большая приватизация. Конец локдауна 29 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, снимающий ограничения на продажу объектов большой приватизации в период пандемии. 1 мая закон вступил в силу. Фонд госимущества намерен заработать на этой распродаже 12 млрд грн в текущем году и провести первые аукционы уже летом. Но ожидания и реальность совпадают нечасто. Украинский опыт большой приватизации доказывал это не раз.



Не все золото…



Объектами большой приватизации считаются предприятия с балансовой стоимостью свыше 250 млн грн, в которых государство владеет контрольным пакетом акций. Конечно, не все госкомпании выставлены на продажу. В актуальном списке – 23 пакета, половина из которых это недопроданные ранее остатки облэнерго и ТЭЦ. В Фонде госимущества суммарную стоимость этого добра оценивают примерно в 600 млн долл. Но это очень условный подсчет. Часть активов имеет токсичное прошлое, отпугивающее независимых инвесторов, часть может быть интересна только их нынешним миноритариям, и подавляющее большинство еще технически не готово к продаже. Поэтому даже 1-2 успешных аукциона в текущем году будут для ФГИ успехом. Тем более, что некоторые приватизационные ограничения все еще остаются в силе.



В частности, в законе сохранилась норма, согласно которой в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Иначе говоря, на торгах потенциальные инвесторы могут играть только на повышение цены. Невозможна и такая опция, как приватизация за условную одну гривню. Хотя для ряда объектов это, по сути, единственный способ попасть в частные руки. Например, Одесский припортовый завод, который Фонд госимущества уже несколько раз пытался безуспешно продать на конкурсах. На нем до сих пор висят долги за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" (порядка 2 млрд грн) и перед холдингом OstChem Дмитрия Фирташа (порядка 7 млрд грн). Если найдется кто-то готовый погасить эту задолженность, то грех требовать от него большего.



Похожая ситуация с Запорожским титано-магниевым комбинатом, где старые долги за электроэнергию потянут на 1,5 млрд грн. Ситуация усугубляется тем, что предприятие фактически простаивает, значительная часть мощностей или выведена из эксплуатации, или просто разрушается. К тому же, государству принадлежит только 51% акций ЗТМК. За 49% ФГИ перманентно судится с частным акционером – компанией Tolexis из орбиты того же Дмитрия Фирташа. Поэтому любой, кто рискнет купить государственную долю в комбинате, фактически покупает билет на эту войнушку. Вряд ли в этой ситуации уместен аукцион с повышением цены.



"Пустышкой" можно считать и предлагаемые к продаже 99,9% акций калушского АО «Ориана» (Ивано-Франковская обл.). Бывший химический гигант занимается сегодня лишь тем, что сдает в аренду свои помещения. При этом суммарный объем его долгов составляет 1,5 млрд грн. Потенциально на базе предприятия можно организовать добычу калийных солей. Но в таком случае речь может идти о привлечении партнера под инвестобязательства, а не о продаже «убитого» актива.



Еще один нюанс в том, что многие из предприятий, предложенных к приватизации, не готовы к этому. Например, постановление Кабмина о преобразовании харьковского завода "Электротяжмаш" из государственного предприятие в акционерное общество подписан только в апреле 2021 г. Завод "Индар" еще не перешел из подчинения Министерства здравоохранения под юрисдикцию ФГИ. Приватизация Первого Киевского машиностроительного завода (более известного как завод "Большевик") требует координации с Киевской городской администрацией. Ведь частично через земли "Большевика" должен пролегать известный столичный долгострой – Шулявский мост. Но и с остальными объектами не все так быстро. Пока будет одобрен инвестиционный советник для каждого, пока определят стартовую цену, пропишут условия конкурса, пройдет минимум несколько месяцев. Поэтому если плоды большой приватизации и созреют, то пожинать их настанет время уже в следующем году. Пока что из всех пакетов только для одного объявлена стартовая цена: 3,7 млрд грн за 100% акций Объединенной горно-химической компании. Очевидно, ОГХК и станет первенцем большой приватизации от Зеленского.



Первый блин



Компания "БДО Корпоративные финансы", помогающая правительству готовить ОГХК к продаже, в апреле представила ориентировочный график, согласно которому уже в мае должно увидеть свет постановление Кабмина о проведении приватизационного аукциона по данному объекту. Если это случится, то сам аукцион может состояться в июле. Еще месяц-два уйдет на верификацию результатов и подписание договора купли-продажи. Итого первые поступления от большой приватизации при самом оптимистичном сценарии капнут в бюджет не раньше осени 2021-го.



ОГХК не зря попала в первую обойму. Из всех приватизационных объектов у нее, возможно, больше всего шансов на успешную продажу, без скелетов в шкафу. И Владимир Зеленский вряд ли упустит возможность сделать из этого аукциона образцово-показательное шоу, как это в свое время провернула Юлия Тимошенко с "Криворожсталью".



Несмотря на продолжающийся спад на глобальном титановом рынке, ОГХК имеет достаточно высокие шансы получить нового хозяина. Согласно утверждениям ФГИ, уже около 10 потенциальных инвесторов из-за рубежа и Украины подписали договора о конфиденциальности, заинтересовавшись этим активом. По объемам добычи титановых и циркониевых руд компания входит в первую мировую десятку. Ее запасы ильменита оцениваются в 4,4 млн т, рутила – в 274 тыс. т, циркония – в 142 тыс. т. В ее состав входят крупнейшие ильменитовые ГОКи страны – Иршанский и Вольногорский, эксплуатирующие ряд месторождений в Житомирской и Днепропетровской областях. Лицензии на эту добычу действительны до 2035 г.



Но самое главное – Объединенной горно-химической компании удается генерировать прибыль. За 2020 г. ОГХК принесла 116 млн долл. чистой выручки, 23 млн долл. чистой прибыли и 35 млн долл. EBITDA. При этом все последние 5 лет компания работает в плюсах и не имеет непогашенных кредитов. По сравнению с показателями 2018-2019 гг. в прошлом году ОГХК несколько уменьшила объемы реализации. И в физических, и в денежных объемах они упали более чем на 10%, но зато стали боле эффективными. Например, прибыльность продаж увеличилась в 6-7 раз. Новый менеджмент компании, пришедший к штурвалу в 2020 г., значительно диверсифицировала сбыт. Если раньше титановое сырье отгружалось 2-3 приближенным к руководству посредникам, то теперь география заметно шире. Более 90% продукции ОГХК отправляется на внешние рынки. 39% экспорта уходит в Китай, 12% – в Японию, 9% – в Турцию, 8%у – в Мексику, 23% – в другие страны.



При таких раскладах начальная стоимость в 3,7 млрд грн (примерно 130 млн долл.) за 100% компании – вполне адекватное предложение, способное вызвать слюновыделение у инвесторов. Как объяснили в "БДО Корпоративные финансы", для определения стартовой цены они использовали 2 метода оценки: один базировался на объемах прибыли, которую компания может генерировать, второй – на сравнении стоимости ОГХК с похожими бизнесами, котирующимися на Лондонской фондовой бирже. Впрочем, предложенную стартовую цену еще официально должен утвердить Кабмин.



Безусловно, даже одна-две успешные продажи прибавят баллов в копилку инвестиционной привлекательности Украины, а денег в казну. Но в целом проблема управления государственной собственностью в стране лежит гораздо глубже. В подчинении ФГИ, а также разных министерств и ведомств сегодня находится более 3 тыс. предприятий, большинство из которых уже давно следовало бы или продать, или ликвидировать. Ведь они генерируют колоссальные убытки, несоизмеримые с потенциальными доходами от приватизации. В допандемичном 2019 г. объем этих убытков суммарно превысил 170 млрд грн. В дальнейшем ситуация будет усугубляться. При этом только одна госкомпания из Топ-10 самых убыточных – Одесский припортовый завод – попала в первый лист большой приватизации. Такие тяжеловесы на шее налогоплательщиков, как "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укрзализныця" приватизации все еще не подлежат. Хотя за 2020 г. эта четверка суммарно накопила порядка 90 млрд грн убытков. Поэтому разблокирование большой приватизации – в целом верный и даже запоздалый шаг, но он лишь частично решает проблему этого "чемодана без ручки" – государственных активов.



Ярослав Ярош



МинПром



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