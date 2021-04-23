АМКР: зеленый миллиард "зеленых" В середине апреля Лакшми Миттал, глава глобального стального холдинга АrcelorMittal, лично приехал в Киев. По итогам визита был подписан меморандум о так называемом "стальном миллиарде". Согласно документу, комбинат "АrcelorMittal Кривой Рог" инвестирует 1 млрд долл. в проекты, направленные на экологизацию своего металлургического цикла. Раньше бывало, что из офиса АМКР звучали декларации и о более крупных суммах. Но эта хотя бы написана пером.



Экология с затяжкой



Меморандум подписали 15 апреля генеральный директор комбината Марио Лонгобардо и министр экономики Украины Игорь Петрашко. Предшествовали церемонии встречи Лакшми Миттала с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Покупая в 2005 г. "Криворожсталь" индийско-британский миллиардер вряд ли предполагал, что он высадился на малой родине будущего главы государства. И это будет стоить ему дополнительных затрат. Хотя большинства из них АМКР все равно не смог бы избежать. Европейский тренд декарбонизации давит на комбинат, возможно, даже больше, чем происхождение украинского президента.



Как утверждают в офисе Владимира Зеленского, АМКР пообещал до конца 2023 г. завершить программы модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства. Кроме того, комбинат планирует наладить переработку шлаков и шламов, запустить новые прутковый и прокатный станы. Со своей стороны правительство уже пообещало Митталу продление на 30 лет лицензий на добычу железной руды. И это только начало. Вероятно, именно АМКР станет первым в Украине предприятием, к которому будут применены привилегии, предусмотренные недавно подписанным законом о поддержке инвесторов. А тот, среди прочего, предусматривает налоговые льготы, освобождение от пошлин ввозимого оборудования, преимущественное право землепользования и т. п. Де-факто, такой себе кэшбек от государства. И его объемы вполне могут набежать до 100 млн долл., а то и больше.



Поддержка инвесторов – дело нужное. Но в случае с АМКР ситуация несколько противоречивая. Выходит, что комбинат вовремя не выполнил целый ряд экологических обязательств, и теперь претендует на дополнительные бонусы за то, чтобы исправить ситуацию. Можно вспомнить, как в 2017 г. АМКР привлек заем на 350 млн долл. от ЕБРР и организованного им синдиката других банков. В кредитных документах прописывались во многом те же цели, что и сейчас. Например, одним из ключевых пунктов было строительство новой агломерационной фабрики в течение 2018-2022 гг. Сейчас очевидно, что намеченные сроки сорваны. Символический камень в строительство новой фабрики был заложен только в октябре прошлого года.



Экономическая целесообразность оказалась выше экологической. В 2018-2019 гг. конъюнктура на стальном рынке была не слишком благоприятной для производителей, и АМКР сознательно затянул с инвестициями в дорогостоящий проект. Хотя именно на аглопроизводство приходится 70% всех выбросов предприятия. Теперь же на АМКР решили построить на замену первому и третьему агломерационным цехам с 11 машинами новую фабрику окомкования мощностью в 5 млн т окатышей за год. Стоимость работ составит порядка 250-300 млн долл. Поставщиком основного оборудования выступит китайская компания Sinosteel. При этом аглоцех №2 останется в строю (хотя также подлежит реконструкции), а его мощности будут сокращены как минимум на 50%.



Параллельно с апгрейдом агломерации планировалось провести и капитальный ремонт крупнейшей не только на комбинате, но и во всей Европе, доменной печи №9. Чтобы приспособить ее к потреблению окатышей собственной "выпечки", переложить футеровку, а заодно и поменять воздуходувки и пылеулавливатели, уменьшив тем самым выбросы пыли и соединений серы. Опять же закончить все это предполагалось к началу 2021 г. На самом деле ничего еще не начиналось. По словам генерального директора предприятия Марио Лонгобардо, ведутся только проектные работы. "К концу второго квартала этого года мы полностью закончим проектные обсуждения и будем готовы к открытию тендеров на закупку оборудования. Предпосылок для задержек я пока не вижу. Остановка печи ожидается примерно в апреле-мае 2023 года", – сообщил Марио Лонгобардо в недавнем интервью журналу "Метал-Курьер". Пока что на комбинате на ремонте находится домна №8, остановленная еще в 2019 г. Вернуть ее в работу собираются к лету текущего года. А в 2024-м комбинат готов вывести из эксплуатации домну №7. Если, конечно, управятся к этому сроку с реконструкцией "девятки".



На начальном этапе топчется и проект модернизации кислородно-конвертерного цеха, включающий замену газоочистных установок. Задача на 2021 год, согласно утверждениям гендиректора АМКР, – детальный инжиниринг и запуск тендеров на производство необходимого оборудования. Само же его изготовление займет еще несколько лет. Стоит отметить, что структурно в состав конвертерного цеха входит и шлаковое отделение, которое также сейчас готовят к реновации. Основная ее цель – добиться извлечения из шлака пригодного к повторной переработке скрапа (в объемах 350 т/день). Но параллельно ожидается и сокращение пылевых выбросов после реконструкции.



Хвосты растут, отвалы киснут…



По данным Криворожского горсовета, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города в 2020 г. составили 224 тыс. т. Из них 93,3% приходилось на "АrcelorMittal Кривой Рог". В городском управлении экологии считают, что можно было бы сократить выбросы почти на 50 тыс. тонн если бы АМКР в установленные сроки выполнял свои обязательства. В частности, двухванный сталеплавильный агрегат №6 мартеновского цеха был остановлен только в марте 2020 г., хотя это должно было произойти еще в 2017-м. Продолжают дымить и коксовые батареи №№ 1-2, несмотря на неоднократные обещания вывести их из эксплуатации. Об агломерационном цехе уже говорилось выше. Как опасаются криворожские экологи, меморандум от 14 апреля легализирует все эти смещения по срокам. А кроме того, даст комбинату карт-бланш на строительство еще двух объектов, против которых выступает общественность, – хвостохранилища "III Карта" и отвала "Степной-2".



До сих пор местные и центральные власти в целом разделяли опасения по поводу этих строек. Но теперь, возможно, им придется поменять позицию. Показательно, что уже 15 апреля в судебном порядке была отклонена апелляция общественной организации "Хватит травить Кривой Рог" относительно разрешений по отвалу "Степной-2". При этом Минэкологии, в отличие от предыдущих слушаний, самоустранилось от участия в разбирательстве.



Спор между АМКР и экологами разразился из-за намерений комбината построить новый отвал рядом с Зеленой Балкой, внесенной в общеевропейскую Изумрудную Сеть охраняемых природных территорий. Комбинат утверждает, что не заходит своим объектом на заповедную землю. Его оппоненты убеждены, что огромный отвал с постоянными выбросами пыли будет губительно влиять не только на флору расположенной буквально рядом Зеленой Балки, но и на близлежащие поселки и микрорайоны Кривого Рога (Всебратское, Макулан и др.), расстояние до которых – 3-4 км. Для степного ветра это не помеха. Тем более, что эти микрорайоны и так считаются уже одними из самых грязных в городе. Потенциальную опасность пылевые выбросы могут нести и для Карачунского водохранилища, находящегося всего в 5 км от будущего отвала.



В отвале "Степной-2" площадью 271 га и емкостью более 51 млн кубов АМКР предполагает складировать окисленную руду, добываемую в карьере №3. Пока для комбината это пустая порода. Хотя еще в 2018 г. предприятие получило специальное разрешение на переработку окисленных руд сроком на 20 лет. Запасы такого сырья в карьерах АМКР оцениваются в более чем 1 млрд т. Это громадный резерв для увеличения производительности. Если комбинат решится строить комплекс по переработке окисленных руд в железорудный концентрат, отвал "Степной-2" приобретет стратегическое значение. Но даже если нет, то он позволит комбинату существенно экономить на транспортных расходах при складировании окисленных кварцитов.



Скорее всего, сдвинется теперь с паузы и еще один проблемный для АМКР проект – строительство хвостохранилища "III карта" на территории Широковского района. Еще в марте Государственная экологическая инспекция через суды требовала прекратить работы на этом объекте, поскольку АМКР не предоставил дополнительную оценку воздействия на окружающую среду. Считает этот проект экологически рискованным и общественная организация "Хватит травить Кривой Рог". Ведь новое хвостохранилище будет размещено рядом с уже действующим "IV карта", в зоне воздействия которого наблюдается регулярное подтопление и засоление колодцев и плодородных почв. Но если Лакшми Миттал и Мауро Лонгобардо убедили высшую власть страны, что заминка с новым хвостохранилищем в свою очередь задерживают модернизацию аглопроизводства, то официальные экологические оценки вряд ли теперь будут негативными.



Сегодня АМКР уже эксплуатирует 3 хвостохранилища, предназначенные для хранения отходов обогащения. Однако их базовых мощностей не хватает, и комбинату приходится постоянно вкладываться в расширение. В частности, в течение 5 ближайших лет, согласно утверждениям предприятия, на это уйдет примерно 60 млн долл. И все равно, старые хвостохранилища не резиновые. Поэтому строительство "III карты" позволило бы закрыть вопрос с хвостами, по крайней мере, на 20 лет. Сегодня АМКР производит уже более 25 млн т руды в год, а годовой выход хвостов превышает 15 млн кубометров. При таких темпах без нового хранилища уже через несколько лет добычу на предприятии пришлось бы сдерживать.



Итого, если подбивать баланс апрельского визита Лакшми Миттала в Украину, получается, что не так уж дорого он ему обошелся. В "стальной миллиард" в значительной мере вошли проекты, которые АМКР и так предстояло осуществить. А на обещанной "зеленой металлургии" иногда попадаются и темные пятна. К тому же, глобально холдинг АrcelorMittal уже взял на себя обязательства к 2050 г. выйти на нулевой уровень углеводных выбросов в атмосферу. Хочешь-не-хочешь, придется подтягивать к этой планке и криворожский комбинат. Но сначала посмотрим, как он справится с программой-минимум, озвученной намедни генеральным директором Мауро Лонгобардо: за 5 следующих лет уменьшить объемы выбросов на 46%.



Ярослав Ярош



МинПром



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