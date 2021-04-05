Е.Цымарман: Этот год пройдет под эгидой самых значительных инвестиций за всю историю VESCO В декабре 2020 года у Часовоярского огнеупорного комбината сменился собственник – им стал крупнейший в Украине производитель и экспортер глины группа компаний VESCO. О том, что даст компании эта покупка, влиянии коронакризиса на рынок глины, инвестициях в производство и планах на будущее, а также о том, как из глины, добываемой в разных карьерах, сделать продукт премиум-класса в интервью МинПрому рассказал генеральный директор VESCO Евгений Цымарман.



- В прошлом году мир и Украина столкнулись с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. Какое влияние оказали локдауны и спад экономической активности на деятельность компании?



Наша компания не стала исключением из общемировых трендов, мы зафиксировали падение объемов реализации в 2020 году в результате пандемии. В первую очередь это было связано с жесткими ограничениями весной прошлого года, вплоть до полной остановки всех производств в Италии и Испании, рынки которых являются для нас ключевыми. Второе полугодие было лучше – мы начали наверстывать упущенное, но в целом по году показали 10-12% отставания от плана. Мы всегда очень внимательно следим за ситуацией на рынке и как только появились первые сообщения о закрытии границ, появились риски остановки предприятий в связи с заболеванием персонала, мы оперативно приняли решение об увеличении стратегических запасов, которые позволили бы нам, в случае необходимости, осуществлять отгрузку со складов минимальным количеством сотрудников. Так же мы пересмотрели планы по реализации и сбалансировали производственную программу под скорректированные объемы производства. Ключевые задачи были успешно выполнены, и мы не сорвали ни одной поставки.



Самое главное, что нам удалось в прошлом году – это сохранить коллектив. Никаких сокращений, мы стабильно выплачивали заработную плату, неизменным остался расширенный социальный пакет. Провели на предприятиях группы VESCO эпидемиологический аудит. При помощи специалистов выявили необходимые изменения на каждом из технологических этапов. В результате самая большая "волна" была в начале осени, когда из 1600 сотрудников болело около 70 человек. Но это сопоставимо с ежегодным уровнем простудных заболеваний в межсезонье. Число заболевших сейчас колеблется от 8 до 15 человек.



- Как в целом компания отработала по объемам производства прошлый год, планируете ли наращивать реализацию, если да, то что дает Вам уверенность в этом?



- Наш плановый уровень реализации глины составляет 2,7 млн тонн. В 2020 мы продали 2,36 млн тонн. Несмотря на недовыполнение плана получили 3,6 млрд грн дохода и уплатили порядка 400 млн грн налогов. Это хороший результат.



В 2021 мы и наши клиенты смотрим с оптимизмом. Сейчас идет очередная волна пандемии, но вакцина уже есть и очевидно, что мир надолго остановить невозможно. Клиенты начинают запускать производства, восстанавливать свои логистические цепочки. Поэтому в текущем году планируем выйти на докарантинный уровень в 2,7 млн тонн.



- В январе стало известно о покупке VESCO Ltd 67,86 % акций Часовоярского огнеупорного комбината. Что это дает компании?



- Начать ответ на этот вопрос я хотел бы издалека. Это очень важно, так как добыча глины не такой простой бизнес как многим кажется. В 90-х годах прошлого века, после развала СССР, производственные цепочки оборвались, глина стала продаваться в очень малых объемах. Потом нашу глину показали итальянцам, и это послужило толчком к развитию целой отрасли мировой керамической промышленности – производству керамогранита. Глина пошла на экспорт, появилось множество мелких предприятий, желающих на этом заработать. Но, как они работали? Особенность месторождений глины в том, что в начале разработки и сортовой состав самый лучший и вскрыша малая и себестоимость идеальная. Но чем дальше продвигаешься, тем сортность ухудшается, да еще и коэффициент вскрыши возрастает. Поэтому они начали просто "надкусывать" месторождения, что приводило с одной стороны к совершенно нерациональному использованию недр, с другой стороны у них получилась очень низкая себестоимость, и возник риск недобросовестной конкуренции и демпинга.



Для крупных предприятий, которые комплексно отрабатывали месторождения, ответственно вели бизнес, работая с учетом долгосрочной перспективы, это был тупик. Возникла угроза снижения цен до экономически не обоснованных. Было очевидно, что, когда лучшие участки месторождений закончатся, дальнейшая отработка таких месторождений станет дорогой или потеряет какой-либо экономический смысл. Консолидация месторождений была необходима, чтобы работать по единым правилам, рационально использовать, не разбазаривать запасы и не демпинговать. Первое, что мы (АО Веско) сделали – посмотрели на еще незанятые месторождения, приняли участие в аукционах, оплатили и получили лицензии. Таким же путем пошло еще несколько крупных участников рынка. Это был единственный путь для сохранения отрасли в целом. В 2006 году к предприятию Веско присоединились Дружковское рудоуправление и Огнеупорнеруд. И сегодня таким логическим продолжением консолидации крупных активов явилось приобретение Часовоярского огнеупорного комбината.



Это, прежде всего, дает нам увеличение балансовых запасов и гибкость в сортовом составе. ЧОК в своем роде уникален, он добывает глину с высоким содержанием алюминия, белую после обжига. Другое дело, что сейчас рынку эта высокосортная глина не очень нужна. Рынок идет в сегмент средних сортов и даже чуть более низкого качества – с меньшим содержанием алюминия. Но, обладая большим количеством разных карьеров, где добываются разные сорта глины, в т.ч. и высокого качества мы имеем больший диапазон предложения на рынке по сортовому составу, получаем большую гибкость в приготовлении смесей, в рациональном использовании всего того баланса, который у нас есть. Вот ответ на вопрос, зачем нам нужен ЧОК, зачем в принципе нужны новые карьеры с точки зрения стратегии.



- Сколько сейчас продукции компания отгружает на экспорт и сколько на внутренний рынок? И какие зарубежные рынки являются для Вас основными?



- На экспортные рынки приходится 84% наших продаж. По итогам прошлого года в лидеры вырвалась Испания, за ней идет Италия, достаточно много берут Турция и Польша. А в целом мы экспортируем нашу глину в 18 стран мира. Мы выстраиваем отношения с потребителями, как долгосрочное партнерство, нам важно быть понятными и предсказуемыми для партнеров. Для этого мы в прошлом году закончили очень серьезный проект – построение собственной дистрибуции для рынков Италии и Испании. С января этого года проект работает. Это стратегический шаг, который значительно влияет на наше поведение на рынке.



- Расскажите о продукции предприятий группы VESCO. Компания один из лидеров по добыче и поставке белых пластичных глин в мире. В чем уникальность добываемого Вами продукта?



- Уникальность нашей глины – это сочетание определенных технических характеристик в одном продукте. Дело в том, что глина материал природный и очень нестабильный, а клиенты ждут от нас сырья с определенным набором качественных характеристик. Чтобы получить такое сырье необходимо глину из разных карьеров максимально разделить по сортам. Причем обязательно иметь как можно больше карьеров, потому что это дает больший диапазон разделения. Далее – на производстве должна быть абсолютно высококлассная, технологически хорошо оснащенная лаборатория, потому что глина различается по десяткам параметров.



Так вот – глину нужно максимально разделить, определить все ее керамические и химические свойства, а потом провести технологию шихтовки (смешивания). Это дает, во-первых, высокую стабильность качества, во-вторых, рациональное использование полезных ископаемых. Потому-то нельзя работая в одном-двух карьерах производить сорта, которые нужны рынку. Всегда будет одного сорта в избытке, а другого не хватать. У нас сегодня 60 промежуточных и 20 товарных сортов глины.



- Сколько компания инвестировала в свое развитие в 2020 году, и какие планы по инвестициям на ближайшие годы?



- Если в прошлом году нам пришлось сократить объемы вскрышных и добычных работ, пересмотреть программы технического переоснащения, так как мы понимали, что ликвидность может понадобиться, то в бизнес-плане на 2021 год заложена масштабная программа технического переоснащения. Этот год пройдет под эгидой максимальных, самых больших инвестиций за всю историю. В прошлом году на программу технического обновления со всеми капитальными ремонтами, разрешительной документацией, новым оборудованием, мы потратили 140 млн грн. На конец года у нас сформировалось достаточно ликвидности, поэтому программа на текущий год составит порядка 450 млн грн.



В нашей компании существует программа обновления техники, согласно которой мы покупаем оборудование, четыре года рационально его эксплуатируем с максимальной нагрузкой, а затем продаем, несмотря на то, что к тому моменту оно находится еще в неплохом состоянии, и покупаем новое. Такая программа экономически абсолютно обоснована – мы просчитали, что в долгосрочной перспективе, например, за 10-12 лет, выгоднее три раза поменять эту технику, чем вкладываться в ее ремонты. В 2021 году мы меняем много техники, у которой прошел четырехлетний срок – 26 единиц и приобретаем два дополнительных вскрышных комплекса, а это: два экскаватора, три сочлененных самосвала, пять автомашин, грейдер и очиститель кузовов. Благодаря чему уже в этом году создаем порядка 80 новых рабочих мест.



- Вернемся к Часовярскому огнеупорному комбинату – как Вы собираетесь развивать данный актив?



- На момент покупки предприятие было совершенно недоинвестировано, потеряло позиции на рынке. На протяжении многих лет ничего не вкладывалось ни в инфраструктуру, ни в оборудование, у людей даже достаточно спецодежды не было. Но, нас это не пугает, мы уверены, что сможем использовать наш управленческий опыт для реализации потенциала ЧОКа.



Уже сейчас на предприятии меняем технологическую схему отработки месторождения. Перевели шагающие экскаваторы на свою технологическую схему – она лучше, экономичнее и эффективнее. Провели аудит предприятия с точки зрения внутренней логистики. Убрали одни склады, сделали другие, модернизировали путевое развитие и продолжаем модернизацию для максимальной эффективности производства.



У нас есть четкое правило – каждое предприятие в группе должно зарабатывать самостоятельно. Поэтому, когда мы проводили встречи с сотрудниками ЧОКа в цехах, и говорили с людьми о будущем я мог им обещать и показывать на примерах других предприятий как будет, чего можно достичь, но, очевидно, что это будет не завтра. Думаю, что на это уйдет от двух до четырех лет. На сегодняшний день наша главная задача сделать это предприятие прибыльным и финансово устойчивым, оптимизировать показатели работы и минимизировать воздействие на окружающую среду. В прошлом году комбинат реализовал всего лишь 140 тыс. тонн продукции. На 2021 год мы уже планируем 200 тыс. тонн. Это рост сразу больше чем на 40%. А объемы реализации — это как раз те деньги, которые будет зарабатывать предприятие.



- Значительная часть активов компании находится неподалеку от линии разграничения на Востоке Украины. Какое влияние на работу оказывает близость к зоне конфликта? Возникают ли еще сложности в Вашей работе, например, с логистикой?



- Глинодобывающие предприятия находятся на расстоянии 60-70 километров от линии разграничения. Для людей, которые живут на Донбассе, это абсолютно мирная зона. Но, Вы правы, с точки зрения наших клиентов, такая близость является опасной. Например, мы покупаем технику у серьезных брендов – это Volvo, Liebherr, Caterpillar, Komatsu, Renault. Производители обычно проводят тренинги для работников на их рабочих местах, но для многих фирм проведение таких мероприятий у нас затруднено из-за определенных политик компаний и близости к зоне конфликта. Раньше возникали трудности с лизингом техники, предлагали по более высоким процентным ставкам, или же вообще отказывали. Но теперь по этот вопрос снят. Еще в самом начале вооруженного конфликта на Донбассе мы опасались, что с доставкой нашей продукции в порт Мариуполя могут возникнуть сложности, поэтому заранее обратились в порты Одессы, Николаева и Бердянска и заключили с ними договора. В результате, когда порт Мариуполь стал для нас недоступен, так как путь к нему идет через Донецк и Ясиноватую, перебои в поставках составил менее двух недель. Экспортные потоки были перенаправлены через порты Бердянска, Николаева и Одессы.



Мы переживали моменты, когда была катастрофическая нехватка вагонов на рынке, приходилось постоянно держать руку на пульсе. На сегодняшний день VESCO обладает 375 собственными вагонами. Они полностью проблему не решают, потому что мы в сутки отгружаем 150 вагонов, но помогают в случае возникновения дефицита вагонов. В 2019 году были проблемы с тепловозной тягой. Да и сейчас в работе железной дороги периодически сталкиваемся с перебоями.



Еще один немаловажный момент – распределение логистических узлов нагрузки. Изначально у нас была только одна станция Дружковка, потом добавилась станция Мерцалово. А после приобретения ЧОКа еще и станция Часов Яр. Распределение нагрузки по трем станциям позволяет гораздо лучше решать возможные логистические проблемы при пиковой нагрузке.



- Какие социальные программы компания VESCO реализует в регионах присутствия?



- Наши социальные программы можно разделить на несколько направлений. Во-первых, поддержка сотрудников предприятий. Мы уверены, что на предприятиях группы VESCO конкурентная заработная плата (сегодня это в среднем 15 тысяч гривен), кроме того наши сотрудники имеют медицинскую страховку, в компании есть стандарт рабочего места, действует один из лучших профсоюзных коллективных договоров в отрасли. Также на VESCO работает проект "Стажер", в рамках которого мы сотрудничаем с ВУЗами и приглашаем на свои предприятия талантливую молодежь. У нас эти молодые люди проходят стажировку, получают опыт и заработную плату. Через программу прошло около тысячи человек, не все потом остаются у нас работать, но те, кто остается – уже готовые, сильные профессионалы. Немаловажным направлением в части поддержки персонала является и обучение, переобучение персонала в части рабочих специальностей непосредственно на производстве.



Внешние социальные программы мы реализуем через договора социального партнерства в регионах присутствия предприятий группы VESCO. Мы помогаем развиваться громадам по направлениям – медицина, образование, спорт и инфраструктура. Как это работает: в рамках договора мы выделяем каждой громаде определенные суммы и совместно с жителями и головой, депутатским составом решаем на какие проекты потратить эти деньги. В 2020 году мы сохранили социнвестиции на докарантинном уровне - 2,8 млн грн. было проинвестировано по 7 договорам. Отмечу, что и для Часово Яра, несмотря на то, что предприятие само нуждается в дофинансировании, мы уже выделили на развитие инфраструктуры 300 тысяч гривен.



Конечно, прошлый год имел абсолютно понятный приоритет – поддержка медучреждений, мы готовились к пандемии, покупали в больницы все, от матрасов до оборудования. При помощи Фонда Рината Ахметова смогли даже доставить в Дружковку аппарат ИВЛ.



Отдельно отмечу очень важный аспект нашей деятельности – экологический. VESCO выполняет все необходимые работы по рекультивации земель. Причем мы проводим не только технологическую, но и биологическую рекультивацию. Это значит, что в результате мы возвращаем земли лучшего качества, чем до начала промышленной разработки карьеров. Или, например, на участках, где раньше были безжизненные солончаковые почвы, мы провели рекультивацию, изменили состав этих почв, сделали их песчаными, и за последние несколько лет высадили более 200 гектар хвойного леса.



- Расскажите о Вашем видении развития компании в долгосрочной перспективе 10-15 лет?



- Впервые десятилетнюю стратегию мы разработали еще в 2009-2010 годах. Потом переформатировали ее в 15-ти, а затем и в 20-ти летнюю стратегию. Каждый год мы ее пересматриваем и при необходимости корректируем. Наша компания всерьез и надолго. Мы один из крупнейших производителей белых пластичных глин в Украине, занимаем ключевую позицию на международном рынке, обладаем достаточно большим количеством балансовых запасов. И этих балансовых запасов при существующей производительности хватит на многие десятки лет. Что касается нашего развития, то мы видим органический рост рынка. Таким образом, наша главная задача – это своевременная адаптация к требованиям рынка. Мы ожидаем, что рынок будет расти в среднем 5% в год и через 20 лет объемы реализации нашей продукции вырастут вдвое. Также будем смотреть на возможности дальнейшей горизонтальной интеграции.



Беседовал Василий Январев



МинПром



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